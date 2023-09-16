В Казахстане отменили ледовое шоу жены Пескова Татьяны Навки

В Казахстане отменили ледовое шоу жены пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова фигуристки Татьяны Навки. Власти Алма-Аты пояснили, что решение было принято по просьбе самих организаторов, и муниципалитет не вмешивается в вопрос проведения концертов.

Шоу под названием «История любви Шахерезады» должно было состояться 23 декабря на площадке ледового дворца «Алматы арена». Остановку продажи билетов подтвердила мэрия города.

Ранее в Казахстане отменяли выступления российских артистов, выступающих в поддержку войны против Украины. Накануне, 14 сентября организаторы отменили октябрьские концерты команды КВН «Камызяки». Это объяснили «резонансной негативной обратной связью общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива».

Два артиста команды, комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, выступили с концертом у мемориала Саур-Могила в оккупированной Россией части Донецкой области. Два дня спустя в Казахстане создали петицию с требованием отмены концертов «Камызяков» в стране.

При этом в Казахстане также запретили выступать комику Максиму Галкину, который осудил войну и уехал из страны. Он утверждал, что запрет на выступления произошел «на государственном уровне».