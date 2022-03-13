По подозрению в хищениях арестован племянник Назарбаева 

В украинском городе Авдеевка подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск местный коксохимический завод (АКХЗ).

«Снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолоперегонный и углеподготовительный второй цеха, склад. Пострадавших нет», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе группы «Метинвест». В результате обстрела остановилась заводская ТЭЦ, которая подает на Авдеевку в Донецкой области тепло.

АКХЗ - крупнейший коксохимический завод Европы и основной производитель кокса в Украине.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала фотографии, на которых, как отмечается, видны последствия российских ударов по городам Луганской области - из тех, что остаются под контролем украинских властей.

В Северодонецке в результате этих ударов сгорели десятки жилых квартир и здание высшего профессионального училища, пострадали два человека. Утром в Северодонецке был обстрелян Христо-Рождественский кафедральный собор, где находились люди, оставшиеся без жилья.

В Мариуполе, осажденном российскими войсками, с начала войны 18 дней назад погибли уже 2187 человек, сообщил вечером 13 марта городской совет. «Каждый день Мариуполь страдает от авианалетов. За 24 часа не менее 22 бомбардировки мирного города», – говорят в совете. Местные власти отмечают, что в городе заблокированы 400 тысяч жителей. «Городом мучеников» назвал в воскресенье Мариуполь Папа Римский Франциск на мессе в Ватикане.

В Черниговской области, на севере Украины, правительственные войска разбили российскую танковую колонну, которая прорывалась в Киев, передало 13 марта украинское командование.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал пока невозможным наступление российских сил на Киев. Ранее поступали сведения об их перегруппировке и значительной концентрации в 25 километрах от центра украинской столицы. «О Киеве можно не волноваться. Все силы, которые направлялись на Киев, были разбиты», - утверждает Арестович, слова которого приводит «РБК-Украина». Как пишет агентство на своем сайте, украинские военные, несмотря на обстрелы, все чаще переходят в контратаку и держат также оборону городов Харьков, Мариуполь, Николаев, Сумы, Чернигов и других.

Минобороны России заявило в воскресенье, что в результате удара высокоточным оружием по военным объектам Украины в Львовской области было «уничтожены до 180 иностранных наемников». В Москве утверждают, что силы так называемой «ЛНР» взяли под контроль город Попасная, а также, что российские вооруженные силы установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка.

Ранее украинские власти передали, что российская армия в ночь на 13 марта нанесла авиаудар по Яворивскому военному полигону, в 25 километрах от границы с Польшей. По информации Львовской областной администрации, в результате этого удара 35 человек погибли и свыше 130 получили ранения. По данным украинской стороны, российская армия выпустила 30 ракет. Часть из них сбили системы противовоздушной обороны.

Российские власти, комментируя сообщения о гибели и ранении гражданских лиц в результате атак сил РФ в Украине, утверждают, что военные не стреляют по гражданским объектам и пытаются сберечь жизни мирных жителей.