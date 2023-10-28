В Казахстане при взрыве в шахте погиб 21 человек

В Казахстане из-за аварии на шахте имени Костенко погиб 21 человек, сообщила администрация Карагандинской области.

По предварительной информации компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта, причиной аварии стал взрыв метана в лаве.

По информации властей, в момент аварии в шахте находились 252 горняка. По состоянию на 12:00 по местному времени наружу вывели 208 человек, 18 из них потребовалась медицинская помощь. Под землей остаются 23 шахтера.

По факту взрыва начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.