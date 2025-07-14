В Киев прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог

В Украину утром 14 июля прибыл специальный представитель президента США Кит Келлог. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который лично встречал Келлога на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

«Оборона, усиление безопасности, вооружение, санкции, защита наших людей, укрепление сотрудничества между Украиной и США — много тем для обсуждения», — написал Ермак, сопроводив своё сообщение видео встречи. Ермак также повторил, что «Россия не хочет прекращать огонь», а «мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход».

Кит Келлог анонсировал продолжительный визит в Киев в конце прошлой недели, находясь на конференции по восстановлению Украины в Риме. «Мы приедем в Киев в понедельник. Мы будем там всю неделю», — сказал тогда Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля в Риме провёл встречу с Келлогом. По его словам, на переговорах шла речь о поставках американского оружия Украине и санкциях против России.

Визит Келлога в Киев проходит на фоне сообщений в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти одобрит пакет военной помощи Украине. Речь идёт о выделении помощи по программе Presidential Drawdown Authority, которая позволяет президенту принимать решения без одобрения Конгресса.

До сих пор Украина получала помощь, одобренную ещё при администрации президента Джо Байдена.