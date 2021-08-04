В Киеве задержали мужчину с гранатой, который угрожал подорвать здание правительства

В Киеве задержали мужчину, который пришел с гранатой в здание правительства Украины.

По данным Страны.ua, задержанного зовут Владимир Прохнич, он 1978 года рождения, родом из украинского города Ирпень. Мужчина – ветеран антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, проходил службу в Луганской области. В 2015 году Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" третьей степени.

Как сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих.

Мужчина выдернул чеку и угрожал подорвать здание. На видео, которое опубликуют украинские медиа, мужчина стоит в дверном проеме и угрожает подошедшему человеку бросить гранату на землю, а затем заходит в здание вместе с ним. "Я живым отсюда не уйду – сяду на 10 лет", – заявил мужчина с гранатой. В то же время на записи видно, как в здание свободно заходят и выходят люди.

Неизвестный объявил, что граната боевая, а он в прошлом сапер, и потребовал эвакуировать из здания людей.

Место инцидента оцепила полиция, которая перекрыла движение автотранспорта на ближайших улицах, передает РИА Новости. В 13:00 в здании было запланировано заседание кабинета министров Украины.