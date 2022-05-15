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В Киеве побывала делегация сенаторов-республиканцев
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу встретился в Киеве с делегацией Конгресса США. Американские законодатели, среди которых – лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и сенаторы Сюзан Коллинз, Джон Баррассо и Джон Корнин – прибыли в украинскую столицу без предварительного объявления, сообщает «Голос Америки».
Президент Зеленский тепло приветствовал законодателей из США прямо на одной из улиц в центре Киева.
В Сенате сейчас обсуждается вопрос о выделении Украине военной и иной помощи на сумму в 40 миллиардов долларов. «Помощь Украине – это не просто акт альтруизма: он имеет прямое отношение к национальной безопасности Америки и к [нашей] жизненно важной заинтересованности в том, чтобы откровенная агрессия России не увенчалась успехом и не прошла ее властям даром, – сказал перед приездом в Киев сенатор Макконнелл. – Если Украина не сможет отразить российскую агрессию, угроза американской и европейской безопасности, без всяких сомнений, возрастет».
Быстрое принятие законопроекта заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Однако документ имеет широкую поддержку среди представителей обеих партий, и ожидается, что он будет одобрен в обозримом будущем.
Ранее - уже после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину - в Киеве побывали госсекретарь и министр обороны США, а также делегация конгрессменов-демократов во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород.
Другие новости дня
Британская разведка: Россия потеряла уже треть «армии вторжения»
Британская военная разведка считает, что Россия потеряла уже около трети сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину.
Об этом говорится в опубликованной в воскресенье очередной оценке Министерства обороны Великобритании военного потенциала России и Украины в нынешней войне. Столь высокие оценки российских боевых потерь опубликованы впервые. Неясно, какая часть потерь относится к безвозвратным (то есть погибшим и умершим от ран). По данным украинской стороны, Россия только убитыми потеряла более 20 тысяч человек. В условиях боевых действий эти данные невозможно проверить. По открытым источникам установлены имена более тысячи погибших.
Группировка перед вторжением в Украину оценивалась примерно в 150 тысяч человек.
Британская разведка приходит к выводу, что с нынешним уровнем потерь и с продолжающимися проблемами с логистикой маловероятно крупномасштабное наступление России в Донбассе в течение ближайших 30 дней. Успехи, достигнутые Россией за последний месяц, оцениваются как небольшие.
Украинский Генштаб сообщает, что российские войска продолжают попытки наступления на ряде направлений в Донецкой и Луганской областях, в частности продолжаются попытки взять Лиман, Северодонецк, Авдеевку и Курахово. В то же время, по сообщению главы администрации Харьковской области, украинские войска перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Ранее в результате украинского контрнаступления российские войска ушли из ряда населенных пунктов под Харьковом. Сообщалось о выходе украинских военных на линию границы с Россией на одном из участков.
Минобороны России в последнее время практически не сообщает о продвижении войск. Последним населенным пунктом, упомянутым в его сводках как взятый, был город Попасная в Луганской области. За него бои шли около двух месяцев. Как украинские, так и ряд российских комментаторов отмечают, что в последние дни российские военные понесли тяжелые потери при попытке форсировать Северский Донец под Белогоровкой. Официально Минобороны РФ об этом не сообщало.
- Вооруженное вторжение России началось 24 февраля. Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, а теперь и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.
10 человек убиты в Буффало. Очевидно, на почве расовой ненависти
Вооруженное нападение в субботу на супермаркет в городе Буффало (штат Нью-Йорк), жертвами которого стали 10 человек, расследуется как насилие на почве расовой ненависти. Об этом сообщила полиция.
Стрельбу из полуавтоматической винтовки открыл 18-летний Пэйтон Джендрон. Он транслировал нападение в прямом эфире на стриминговом сервисе Twich. Помимо 10 убитых, три человека были ранены. Подавляющее большинство жертв - темнокожие.
Стрелявший был задержан. Ему предъявлены обвинения в убийстве.
Перед нападением Джендрон, как сообщается, опубликовал в интернете «манифест», в котором высказал идеи расовой ненависти. Полиция и ФБР считают, что он целенаправленно отправился в супермаркет в районе Буффало, где живут главным образом афроамериканцы, чтобы убивать именно темнокожих.
Сообщается, что на прикладе винтовки Джендрон написал имена норвежского неонациста Андреса Брейвика, убившего 77 человек, и Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Его жертвами стал 51 человек, главным образом мусульмане. Оба нападавших были приговорены к пожизненному заключению.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине под Изюмом погиб еще один грузинский боец – Рати Шургая, сообщает SOVA.
С первых дней войны на стороне украинской армии воюют несколько сотен грузинских добровольцев. Они зачислены в различные батальоны и принимают участие в боевых действиях на передовой линии.
На сегодняшний день война России в Украине унесла жизни 11-ти грузинских бойцов.
Победившая на «Евровидении» украинская группа: «Спасите Мариуполь!»
Лидер украинской группы «Kalush Orchestra» в финале песенного конкурса «Евровидение», который прошел в Турине вечером в субботу, призвал спасти украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе на заводе «Азовсталь».
«Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите «Азовстали» прямо сейчас», - сказал Олег Псюк после выступления.
Украинская группа одержала победу на конкурсе. По итогам голосования жюри она была на 4-м месте, но зрители десятков европейских стран безоговорочно высказались в ее поддержку. Многие музыканты также выразили солидарность с Украиной. Руководство конкурса назвало это гуманитарным жестом, а не политическими выступлениями, которые запрещены.
По правилам конкурса, в будущем году он должен пройти в стране-победителе. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «в будущем» конкурс сможет пройти в Мариуполе. Город был сильно разрушен в ходе штурма и сейчас большая его часть находится под контролем российских военных.
Россия в связи с ее вторжением в Украину была отстранена от участия в Евровидении, после чего объявила о выходе из Европейского вещательного союза.
- Ранее власти Украины и остающиеся на «Азовстали» военные обратились к различным мировым лидерам с призывом обеспечить эвакуацию военнослужащих. Сейчас идут переговоры о том, чтобы эвакуировать хотя бы раненых в обмен на российских пленных. Российская сторона настаивает на сдаче украинцев в плен, однако украинские военные, среди которых бойцы полка «Азов», который российские официальные лица называют неонацистским, опасаются расправы.
Турция готова обсуждать членство Швеции и Финляндии в НАТО
Турция не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего - о прекращении поддержки курдских сепаратистов. Об этом заявил в субботу советник президента Турции Ибрагим Калин.
Как сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Берлине глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, большая часть турецкого общества выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический союз. По словам Чавушоглу, это серьезный вопрос, и Турция намерена обсудить его с союзниками.
Ожидается, что Финляндия и Швеция - на фоне российского вторжения в Украину - в ближайшие дни подадут формальные заявки на присоединение к Североатлантическому союзу. Подавляющее большинство стран НАТО уже высказалось в пользу их принятия. Турция оказалась единственной страной, которая публично высказала свои возражения.
Анкара в первую очередь обеспокоена тем, что Финляндия и Швеция, по ее мнению, оказывает поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Турция, США и ЕС считают террористической организацией.
Финляндия и Швеция предоставляют политическое убежище курдским активистам, а также поддерживают курдские формирования в Сирии. Они при поддержке США сражаются против террористической группировки ИГ, однако Турция считает их угрозой для собственной безопасности.
Позиция России, резко возражающей против вступления двух стран в НАТО, не является для Турции определяющим фактором - сказал Калин.
Перед встречей в Берлине министры иностранных дел ряда стран НАТО высказали уверенность, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции, особенно перед лицом того, что 29 других стран союза выступают за их принятие.
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло некоторое время назад на юге Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:14 по тбилисскому времени. Эпицентр находился у села Самеба, на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
О жертвах и разрушениях информации нет.
В последнее время село Самеба стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Вечером 13 февраля у Самеба было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, а 1 мая - магнитудой 5,3.
Президенты Турции и Азербайджана открыли новый аэропорт в 80 километрах от Батуми
Церемония открытия нового аэропорта на северо-востоке Турции, в 60 километрах от границы Грузии, состоялась сегодня, 14 мая. Новый аэропорт расположен у побережья села Ешилькей в Пазарском районе, примерно в 80 километрах от грузинского черноморского города Батуми. Поскольку он находится на пересечении двух турецких провинций – Ризе и Артвин, получил название «Аэропорт Ризе-Артвин».
В церемонии открытия аэропорта приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Представители грузинского руководства на мероприятии не присутствовали, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Эрдоган назвал новый аэропорт показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта. По его словам, построенная за 5 лет воздушная гавань, не только внесет вклад в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.
«Аэропорт Ризе-Артвин, который мы построили в действительно сложной географии Восточного Причерноморья, также облегчит сообщение с нашей соседней Грузии. Для всех тех, кто хочет увидеть красоты края, а также тех, кто живет в этих краях и тех, кто приезжает к ним в гости, Артвин теперь находится на расстоянии билета на самолет», - сказал Эрдоган.
Площадь нового аэропорта – 30 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 3 миллионов пассажиров в год. Стоимость проекта составила 4,4 миллиарда лир. Трехкилометровая взлетно-посадочная полоса аэропорта построена на морской насыпи. На сегодняшней день в мире только пять аэропортов с подобной инфраструктурой.
При проектировке аэропорта источником вдохновения послужила старая архитектура Ризе и чайные традиции провинции. Вход в воздушную гавань выполнен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка - в форме чайного стакана.
Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани. Первый регулярный рейс он принял сегодня – полет по маршруту Стамбул-Ризе-Артвин осуществил национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines.
В Португалии заблокировали продажу особняка Абрамовича
В Португалии блокирована продажа особняка находящегося под санкциями ЕС российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает местная газета Publico, не приводя источников информации.
Дом стоимостью в 10 миллионов евро находится на роскошном курорте Кинта-ду-Лагу. Его запись в регистре недвижимости была заморожена (то есть ее сейчас невозможно поменять) 25 марта по требованию Министерства иностранных дел, утверждает издание.
Publico утверждает, что Абрамович пытался продать особняк за 15 дней до российского вторжения в Украину, португальский банк заметил это и уведомил власти. На самой собственности есть знак, что она продана.
Министр иностранных дел Португалии Жоау Кравиньо в субботу заявил, что власти убеждены, что собственность принадлежит Абрамовичу, однако однозначно этот факт все же не подтвержден. Представители миллиардера заявили, что у него нет активов в Португалии.
Бывший владелец британского футбольного клуба «Челси» получил в Португалии в прошлом году гражданство на основании закона о натурализации потомков евреев-сефардов, бежавших от преследований с Иберийского полуострова в Средние века. О сефардах в России известно мало. Когда о португальском гражданстве Абрамовича стало известно, прокуратура начала расследование, в котором фигурировал раввин, выдавший сертификат с подтверждением сефардских корней Абрамовича.
Роман Абрамович после российского вторжения в Украину был внесен в санкционные списки ЕС - но не США.
The Insider: российские тележурналисты против войны с Украиной
Не более 10 процентов работников российского телевидения поддерживают войну с Украиной. Об этом на условиях анонимности в интервью изданию The Insider рассказал руководитель одного из российских телеканалов. Он допустил, что журналисты готовы эмигрировать, если какая-либо из стран предложит «понятные условия и перспективы».
Руководитель телеканала привел пример ведущей холдинга ВГТРК. По его словам, США отказали ей в визе. «Как только она говорит «ВГТРК», двери перед ней захлопываются», – сказал собеседник The Insider.
Некоторые сотрудники государственных и подконтрольных властям российских телеканалов (а это все, кто еще не заблокирован) не увольняются, но отказываются освещать войну с Украиной. В частности, работать в кадре после начала войны России прекратили ведущая новостей канала «Россия 24» Мария Гладких и ведущий «Москвы 24» Станислав Кулик, напоминает The Insider.
В феврале в России после начала войны с Украиной была фактически введена военная цензура. Власти требуют называть войну «специальной военной операцией» и запрещают сообщать о событиях вокруг боевых действий не по официальным российским источникам.
Как подсчитал правозащитный проект «Роскомсвобода», в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны в Украине. Большинство из них – по требованию Генпрокуратуры. В числе заблокированных сайтов – сайты Радио Свобода и проектов радиостанции.
Ереван обнародовал свои предложения Азербайджану
Армянская сторона обнародовала те пункты для начала мирных переговоров, которыми Ереван ответил на представленное азербайджанской стороной предложение из пяти пунктов. Шесть пунктов документа, составленного на русском языке, вчера в эфире Общественного телевидения Армении представил посол по особым поручениям Эдмон Марукян, сообщает Радио Азатутюн.
- По словам чиновника, в первом пункте документа отмечается, что армянская сторона отвечает на письмо азербайджанской стороны, которое Ереван получил спустя десять дней, 21 марта.
- По словам Марукяна, во втором пункте отмечается, что Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану.
«Как вы помните, Азербайджан там говорит, что у вас не должно быть к нам территориальных претензий. Мы же говорим: у нас и не было к вам никаких территориальных претензий. И с самого начала все власти Армении всегда заявляли, что у нас нет территориальных претензий. Более того, здесь сказано, что 8 декабря 1991 года, подписав вместе с Азербайджаном договор о создании СНГ, Армения ратифицировала данный договор 18 февраля 1992 года. То есть, на момент подписания мы взаимно признали территориальную целостность и границы друг друга, присоединившись к данной структуре», - сказал Марукян.
- По информации посла по особым поручениям, в третьем пункте подчеркивается вопрос определения окончательного статуса Нагорного Карабаха.
«Для армянской стороны принципиальными являются вопросы обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Нагорного Карабаха», - пояснил чиновник.
- В четвертом пункте армянская сторона считает важным выполнение обязательств, изложенных в подписанных после войны трехсторонних заявлениях, в частности, возвращение военнопленных, разблокирование региона.
«Армянская сторона считает важными обязательства, изложенные в заявлениях президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Это, в частности, возвращение военнопленных, которое до сих пор не выполнено, разблокирование коммуникаций, которое Азербайджан затягивает», - сказал посол по особым поручениям.
- Уже в пятом пункте, по словам Марукяна, армянская сторона выражает готовность начать переговоры о нормализации отношений, установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.
«Это те основополагающие принципы, которые были изначально. То есть, здесь закреплены право наций на самоопределение и другие важные права и свободы», - подчеркнул посол.
- В последнем, шестом пункте документа армянская сторона сообщила, что для организации переговоров Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.
Лавров: Запад объявил РФ «тотальную гибридную войну»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил Москве «тотальную гибридную войну», последствия которой «почувствуют все без исключения». Лавров назвал действия Запада после российского вторжения в Украину «пещерным русофобским всплеском», заявил о «культуре отмены всего русского» и «государственном пиратстве» по отношению к российским активам на Западе.
Лавров выступил в Москве на заседании Совета по внешней и оборонной политике, в который входят лояльные Кремлю российские политологи и эксперты по внешней политике.
По словам Лаврова, сейчас определяется «место России в будущей архитектуре мироустройства», причем, по его мнению, в противостоянии с Западом Россия будет сближаться с такими странами, как Китая, Индия, страны Персидского залива и другие государства за пределами Европы и Северной Америки. О самой войне в Украине при этом российский министр практически не говорил.
Еще до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину страны ЕС и США предупреждали Россию, что ответят на него санкциями и расширением помощи Киеву. Так и произошло. Страны Запада продолжают ужесточать санкции.
Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7), объединяющей США и другие крупные страны Запада, в субботу по итогам встречи в Германии призвали Китай отказаться от поддержки Москвы в конфликте с Украиной, указав, помимо прочего, что действия России влекут за собой масштабный продовольственный и энергетический кризис, который может затронуть множество стран за пределами региона конфликта - в том числе в Африке и Азии.
Страны «семерки» призвали принять срочные меры, чтобы разблокировать поставки зерна из Украины за рубеж. Утверждается, что в украинских портах скопилось 25 миллионов тонн пшеницы. Прекращение поставок зерна из Украины, по оценкам экспертов, может поставить ряд стран в Африке перед угрозой голода.
Министры также выступили за ужесточение санкций в отношении России, отказ от зависимости от российских энергоносителей, а также заявили, что их страны будут поставлять Киеву оружие «столько, сколько это потребуется». Они также вновь подтвердили, что не признают насильственное изменение границ Украины, в том числе аннексию Крыма Россией.
Ирина Верещук: Украина ведет переговоры об эвакуации с «Азовстали» 60 человек
Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщила вице-премьер-министр страны Ирина Верещук в интервью украинским СМИ.
«Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек», - сказала Верещук.
- 13 мая бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призвали мировых лидеров помочь в эвакуации гражданских и военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
- «Азовсталь» остается единственной территорией Мариуполя, которая находится под контролем Украины. Минобороны России заявляло о готовности взять завод штурмом, но президент Владимир Путин приказал отменить штурм и заблокировать предприятие.
- Российская армия предлагала военнослужащим сдаться, но они отказались это сделать. Родственники говорят, что военные готовы сдать оружие в третье стране в случае эвакуации. Сами военнослужащие также обращались к мировому сообществу с просьбой эвакуировать их с территории «Азовстали».
- Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки.
Китайские корабли вошли в зону спорных японских островов
Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в зону островов Сенкаку, которые контролируются Японией. Об этом сообщают японские СМИ.
Береговая охрана Японии направила китайским кораблям несколько предупреждений с требованием покинуть зону. Примерно через полтора часа корабли один за другим покинули территориальные воды, которые Токио считает своими.
Сенкаку – необитаемый архипелаг в Восточно-Китайском море, примерно в 170 километрах к северо-востоку от Тайваня. Острова относятся к японской префектуре Окинава, но на территории претендуют континентальный Китай и Тайвань.
Архипелаг отошел к Японии в 1895 году вместе с Тайванем после победы над Китаем. После Второй мировой войны острова перешли под контроль США, а затем были переданы Японии. Токио отказался от прав на Тайвань, поэтому Пекин считает, что Япония должна вернуть Китаю и Сенкаку.
После вторжения России на территорию Украины США, страны Запада и Япония стали высказывать опасения, что Китай применит российский сценарий для урегулирования споров с Тайванем. Остров объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.
Японская префектура Окинава на этом фоне заявляла, что опасается быть втянутой в возможный территориальный конфликт Китая с Тайванем.
Глава разведки Украины утверждает, что Путин серьезно болен
Глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов утверждает, что президент России Владимир Путин серьезно болен, а недовольные его политикой люди в высших эшелонах российской власти уже готовятся отстранить его от власти.
Об этом Буданов заявил в интервью британскому телеканалу Sky News. По словам главы ГУР Украины, у Путина онкологическое заболевание. Источников своих утверждений о здоровье Путина он не привел.
Буданов предположил, что активные боевые действия между Россией с Украиной продлится до конца года, причем переломный момент наступит в августе. По мнению главы украинской разведки, по итогам войны Украина вернет себе контроль над всеми утраченными на данный момент территориями, включая Донбасс и Крым.
Газета The Times в субботу также публикует материал о предполагаемых проблемах со здоровьем Владимира Путина. Она ссылается на аудиозапись разговора, как утверждается, некоего российского олигарха с западным инвестором, которая оказалась в распоряжении американского журнала New Lines. Как утверждается, в ходе этого разговора, состоявшегося в марте, российский бизнесмен говорит о том, что Путин страдает раком крови. По его оценке, президент России «сошел с ума», приказав атаковать Украину, и своими действиями разрушил российскую экономику. Имя олигарха не называется.
Ранее покинувший Россию и продавший свой российский бизнес миллиардер Олег Тиньков в интервью Юрию Дудю заявил, что большинство богатейших россиян выступает против войны с Украиной.
Издание «Проект» недавно опубликовало расследование, из которого следует, что Путина часто посещают врачи, в том числе специалисты по хирургическому лечению онкологических заболеваний, в частности рака щитовидной железы. Пресса и пользователи соцсетей обращают внимание на то, что Путин, несмотря на утверждения о том, что он сделал прививку от коронавируса, продолжает принимать зарубежных лидеров за длинным столом, не вступая с ними в непосредственный контакт. Внимание привлекла и странная поза Путина во время недавней встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
В Кремле состояние здоровья Путина, как правило, не комментируют или же утверждают, что президент здоров. Путин нечасто появляется на публике, однако на этой неделе он участвовал в параде в Москве 9 мая и ряде совещаний.
Владимиру Путину 69 лет. Согласно принятым по его инициативе поправкам к Конституции, он может, в случае переизбрания, оставаться у власти до 2036 года.
Латвия запретила въезд еще 102 россиянам
МИД Латвии расширил список нежелательных лиц из России, добавив в него 102 человека. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок. В основном, в списке деятели культуры.
В решении латвийского министра иностранных дел указывается, что перечисленные люди «выразили активную поддержку решения президента России о вторжении в Украину и однозначно оправдывают российскую агрессию в этой стране».
Среди прочих в список попали актеры Александр Панкратов-Черный и Владимир Гостюхин, режиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, музыкант Константин Бубнов.
В конце марта Латвия уже включил в список нежелательных лиц 31 деятеля культуры. Тогда в черном списке оказались телеведущие Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев, актеры Михаил Боярский и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, певицы Полина Гагарина и Виктория Дайнеко, рэпер Тимати. В марте многие из них приняли участие в концерте-митинге «Крымская весна», посвященном годовщине аннексии полуострова.
Латвия пообещала и дальше расширять черный список, добавляя в него сторонников Кремля.
В Гудаутском избирательном округе №18 проходят повторные выборы
Сегодня, 14 мая, проводятся повторные выборы по Гудаутскому избирательному округу №18, сообщает информагентство «Апсныпресс».
По округу №18 баллотируются два кандидата: Лакербая Леонид Иванович и Таркил Беслан Иванович. На парламентских выборах 12 марта по округу №18 также баллотировались Леонид Лакербая и Беслан Таркил, но в тот раз ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.
По данным на 14:00 явка избирателей составила 35,26%, сообщили в пресс-службе Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия. Тем самым, выборы по округу считаются состоявшимися.
Президент Финляндии рассказал Путину о вступлении в НАТО
Президент Финляндии позвонил сегодня президенту России Владимиру Путину. Саули Ниинисте сообщил, что Хельсинки в течение следующих нескольких дней подаст заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии.
Ниинисте сказал Путину, что действия России в последние месяцы заставили Финляндию обратить внимание на свою безопасность, поэтому руководство страны решило начать процесс вступления в военный союз. Финский президент также сказал, что Хельсинки продолжит выстраивать добрососедские отношения с Россией.
Путин в разговоре с Ниинисте отметил, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным». Российский президент выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует, говорится в сообщении Кремля. Путин также предупредил Ниинисте, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях.
Финляндия после Второй мировой войны придерживалась нейтрального статуса. Однако с 1994 года страна сотрудничали с союзом в рамках программы «Партнерство во имя мира» и участвовала в организованной союзом миссии в Афганистане.
Кроме Финляндии от внеблокового статуса намерена отказаться соседняя Швеция.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление лидеров Финляндии и сказал, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия будут быстро и без проблем приняты в Североатлантический союз.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг назвал возможное вступление Финляндии в НАТО угрозой для России. «Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным», - заявил он.
- Одним из обоснований для вторжения на территорию Украины в феврале нынешнего года российские власти называли стремление этой страны вступить в НАТО, что, по их утверждению, якобы угрожает безопасности России.
В Тбилиси ответили Арестовичу: Грузия действительно не намерена начинать войну
Грузия не намерена начинать новую войну с абхазами и осетинами. Так председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова помощника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который выразил мнение, что власти в Тбилиси не способны войти в Цхинвали.
«Думаю, это его первая правильная оценка. Мы действительно не выглядим так, чтобы начать новую кровопролитную войну с абхазами и осетинами. Мы сделаем все возможное, чтобы изначально избежать любой эскалации. Конечно, это в национальных интересах нашего государства и, конечно, мы будем действовать в соответствии с этими интересами», - сказал Кобахидзе.
Ранее в эфире программы «Фейгин Live» на YouTube Арестович заявил, что запланированный в самопровозглашенной республике Южная Осетия референдум о вхождении в состав России может быть маленькой репетицией будущего референдума в Херсонской области Украины и в т.н. ЛНР и ДНР.
На вопрос ведущего, если Грузия решит предпринять какие-то военные действия, есть ли у нее шанс войти на территорию Цхинвали, Арестович ответил: «Я плохо знаю состояние Вооруженных сил Грузии, не могу оценивать. Но я хорошо знаю состояние грузинской власти, они не похожи на способных».
Это не первая заочная перепалка Арестовича и представителей «Грузинской мечты». В прошлом советник главы офиса Зеленского и лидеры правящей партии уже обменивались критикой.
Суд в Петербурге запретил публиковать данные о потерях российской армии
Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск о запрете данных на четырех сайтах, где сообщалось о потерях российской армии в ходе войны с Украиной. В списке значатся порталы турецкого агентства Anadolu, азербайджанского издания «Зеркало», чешской редакции телеканала CNN и украинского портала по логистике Logist today. Соответствующее сообщение публикует объединенная пресс-служба судов Петербурга.
С иском в суд обратилась военная прокуратура 301-го гарнизона. После проверки выяснилось, что сайты опубликовали «имена, анкетные и персональные данные погибших». Такая информация для распространения запрещена.
- Вскоре после вооруженного вторжения на территорию Украины российские власти ужесточили законодательство. В России заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных выступлений по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении фейков о ней, в том числе в соцсетях.
- Как подсчитал правозащитный проект «Роскомсвобода», в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны с Украиной. Большинство из них – по требованию Генпрокуратуры.
- По данным правозащитной организации «Агора», в России возбуждено как минимум 40 дел, связанных с антивоенными высказываниями. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.
Жители Чечни пытаются избежать принудительной отправки в Украину – правозащитники
В чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» заявили о росте числа обращений от жителей Чечни, которые пытаются найти способы избежать отправки на войну против Украины.
В заявлении организации говорится о десятках сообщений от жителей республики с просьбой помочь выехать из России, так как их готовятся отправить в Украину.
«По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину», – утверждают в «Вайфонде». При этом организация подчеркивает, что не может помочь им выехать из Чечни.
Ранее о подобных обращениях в интервью Кавказ.Реалии говорила соучредитель «Вайфонда» Амина Садулаева: «На наши справочные номера люди пишут: «Помогите, меня сейчас на войну отправят, я не хочу этого делать».
Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы опубликовали видео с отправкой в Украину «добровольцев» из республики – на записи слышен плач провожающих колонну женщин, которые стоят за оцеплением.
Критики Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется. Так, 9 апреля местные паблики распространили видео с отправкой на войну брата живущего в Турции блогера Хасана Халитова.
- Глава Чечни регулярно публикует видео с отправкой на войну так называемых «добровольцев», неоднократно призывал к эскалации конфликта, обращался к Владимиру Путину, а в один из дней даже допустил применение ядерного оружия против Украины.
- Кадыров ранее заявил, что университет спецназа в Гудермесе еженедельно «готовит для отправки около 200 добровольцев», подчеркнув, что речь идет в том числе об уроженцах других регионов России. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в комментарии для Кавказ.Реалии отмечал, что подготовку в гудермесском центре вряд ли можно назвать полноценной.
- В конце апреля в Чечне обнаружили украденную в украинском Мелитополе сельхозтехнику западного производства стоимостью в несколько миллионов евро. Позднее стало известно, что кадыровцы не смогли завести машины из-за дистанционной блокировки.
В Госдуме назвали не вполне своевременной инициативу о присоединении Южной Осетии
«Организаторы референдума о присоединении Южной Осетии не ответили себе на вопрос, зачем этот процесс России», - заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), передает информагентство «Рес».
«Я с уважением отношусь к Анатолию Ильичу Бибилову, но сейчас его действия не совсем корректны: если ты проиграл выборы, назначать референдум должен уже новый избранный президент. А если он исходит из желания что-то сделать напоследок, это некрасиво. России этот референдум сейчас ни к месту», – сказал Затулин «Ведомостям».
- Напомним, что накануне Анатолий Бибилов подписал указ о назначении референдума о присоединении самопровозглашенной республики к России на 17 июля. Новоизбранный президент Алан Гаглоев в свою очередь считает, что с референдумом спешить не стоит.
- Южная Осетия объявила о своем суверенитете в 1990 году. В 2008 году республика получила признание Москвы, а после этого еще нескольких стран мира. Грузия никогда не признавала это решение, в 2009 году в стране был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
Арестович: Референдум в Цхинвали может быть репетицией будущего референдума в Украине
Референдум о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России может быть маленькой репетицией будущего референдума в Херсонской области Украины или на территории т. н. ЛНР, ДНР. Такое заявление в эфире программы «Фейгин Live» на YouTube сделал Алексей Арестович – советник главы офиса президента Владимира Зеленского, пишет SOVA.
По мнению Арестовича, сейчас Россия попробует провести референдум в Цхинвали, чтобы проверить, «прокатит ли» он. Если не получится, то, наверное, они будут сдавать назад и в Украине, предположил он.
«С моей точки зрения, это может быть репетицией большого референдума на украинской земле. Сначала хотят посмотреть, прокатит ли маленький референдум. Во-вторых, маленькая победа. Надо же что-то объявлять. Вот будет победа в Южной Осетии. И в этой связи у меня вопрос к руководству Грузии. Я знаю, что они ответят, но риторический вопрос будет: «Вы вообще собираетесь что-то делать со своей территориальной целостностью и неприкосновенностью?». Или как? Или будем ругаться с Арестовичем».
По мнению советника офиса Зеленского, объявление референдума в Южной Осетии – это информационный вброс, призванный прозондировать почву. На вопрос ведущего, если Грузия решит предпринять какие-то военные действия, есть ли у нее шанс войти на территорию Цхинвали, Арестович ответил:
«Я плохо знаю состояние Вооруженных сил Грузии, не могу оценивать. Но я хорошо знаю состояние грузинской власти, они не похожи на способных. Может, они и способны, но по мне они не похожи. Потому что руководство страны не может позволить себе срываться в полемику с двумя советниками вне штата – мной и Подоляком. А они именно это сделали, на уровне премьер-министра, лидера правящей партии и т.д. Это обычно бывает, когда очень точно попали в больное место».
Арестович вновь дал понять, что спрашивать с властей Грузии будет народ: «Как с территориальной целостностью?». По его словам, сегодня есть риск, что кусок территории Грузии Россия заберет уже не де-факто, а де-юре.
ЕС и США осудили Израиль за действия на похоронах журналистки «Аль-Джазиры»
Евросоюз и США осудили Израиль после того, как израильские полицейские применили силу по отношению к участникам похорон палестинской журналистки телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле.
Похороны проходили в пятницу, 13 мая, в Восточном Иерусалиме. В процессии участвовали сотни палестинцев. Как пишет The Washington Post, полицейские не разрешили участникам пронести гроб на руках, вместо установки его на катафалк.
Началась потасовка. Полиция применили против участников похорон дубинки и светошумовые гранаты. Израильская сторона утверждает, что некоторые палестинцы начали первыми кидать в полицейских камни.
Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель осудил «непропорциональное применение силы». Действия израильтян он назвал неуважительными.
Белый дом выразил обеспокоенность из-за полученной информации и заявил о необходимости проведения открытого расследования убийства журналистки.
СМИ также пишут, что некоторые должностные лица США по неофициальным каналам выразили Израилю протест, но официального подтверждения этим сообщениям нет.
- Известная палестинская журналистка Ширин Абу Акле была застрелена в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Съемочная группа «Аль-Джазиры» снимала в Дженине операцию израильской армии. Журналисты утверждают, что они были в жилетах и касках с опознавательными знаками прессы, но солдаты, якобы стали стрелять.
- «Аль-Джазира» призвала международное сообщество привлечь израильских военных к ответственности за их «преднамеренное убийство» сотрудницы телеканала.
- Армия обороны Израиля категорически отрицает, что ее войска преднамеренно преследовали журналистов. Военные заявили, что они открыли огонь в ответ на «массированный обстрел» во время операции в Дженине.
- По словам премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта, существует значительная вероятность того, что причиной смерти журналистки стали вооруженные палестинцы, которые открыли огонь. Израильские власти также заявили, что предложили Палестинской администрации провести совместное расследование, но палестинцы от этого отказались.
CNN: генерал РФ приказал обстрелять Харьков кассетными снарядами
Генерал российской армии Александр Журавлев в конце февраля дал приказ обстрелять Харьков кассетными боеприпасами «Смерч». Об этом говорится в расследовании телеканала CNN.
Журналисты проанализировали видеозаписи ракетных ударов и фотографии неразорвавшихся снарядов с мест взрывов, а также поговорили с экспертами и очевидцами атак. Всего журналисты отследили 11 ударов с использованием реактивной системы залпового огня «Смерч» 27 и 28 февраля 2022 года.
Журналисты выяснили, что Харьков обстреливала 79-я ракетно-артиллерийская бригада, которая сейчас базируется в Белгородской области, граничащей с Украиной. Авторы расследования утверждают, что приказ об использовании «Смерча» мог отдать только командующий военного округа, в котором дислоцируется бригада - генерал-полковник Журавлев.
Кремль и Минобороны России не ответили на запрос CNN о комментариях.
В 2016 году Журавлев командовал группировкой российской армии в Сирии. ООН сообщала, что в период командования Журавлева количество ударов кассетными боеприпасами по сирийскому городу Алеппо резко увеличилось.
Минобороны России отрицало использование кассетных снарядов в Сирии, но в 2019 году показало их на выставке оружия, применяемого в ходе ведения военных действий в Сирии.
Кассетная бомба представляет собой контейнер, начиненный боевыми элементами: минами или флешеттами - маленькими дротиками, которые при взрыве могут поразить территорию размером в несколько футбольных полей.
В 2010 году начала действовать Конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Договор подписали более ста государств. Украина и Россия к договору не присоединились.
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