В Киево-Могилянской академии запретили общение на русском языке

Руководство Киево-Могилянской академии запретило употребление русского языка в стенах учебного заведения. Об этом сообщил в фейсбуке член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

По словам Зубко, преподавание на русском языке не ведется уже давно. Сейчас речь идет о запрете русского языка в личном общении студентов, преподавателей и администрации академии.

Зубко также отметил, что новых правил потребовала реальность, в которой приходится работать украинским вузам и другим учебным заведениям.

Руководство академии сообщило, что новые правила приняты 27 января на общей конференции, в которой принимали участие в том числе студенты.

«Украинская правда» напоминает, что ранее в киевских школах отказались от преподавания русского языка даже факультативно. Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому в стране могут запретить использование российских источников в образовании и науке.

Киево-Могилянская академия - старейший вуз Украины. Учебное заведение основано в 1615 году. Оно считается одной из старейших высших школ в Восточной Европе.