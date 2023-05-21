В Кишиневе прошел крупный митинг за интеграцию с Евросоюзом

Десятки тысяч людей в воскресенье вышли на митинг в столице Молдовы в Кишиневе, чтобы высказаться в поддержку более тесных связей с ЕС. По оценкам полиции, в акции участвовали около 75 тысяч человек.

Мероприятие, инициированное президентом Майей Санду и организованное правительством, было бойкотировано оппозицией и подверглось критике со стороны некоторых проевропейских внепарламентских партий как предвыборное проявление пропрезидентской партии «Действие и солидарность», передает Молдавская служба Радио Свобода.

Митинг, на котором присутствовала председатель Европарламента Роберта Метсола, был организован в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Он намечен на 1 июня. Отмечается, что на этой встрече Майя Санду планирует заручиться поддержкой относительно скорейшего начала переговоров о членстве Молдовы в ЕС.

В своем выступлении 21 мая президент Санду подчеркивала, что акция призвана продемонстрировать стремление молдаван к интеграции с ЕС. «Мы пришли сказать прямо: молдаване - европейцы, место Молдовы - в ЕС», - сказал Санду. Она обвинила Россию, не называя ее прямо, в том, что Москва на протяжении 34 лет тормозит развитие Молдовы.

Несколько раз Майя Санду упоминала войну в Украине, подтверждая свою поддержку Киеву, даже если Молдова, по ее словам, не может внести большой вклад в оборону соседней страны.