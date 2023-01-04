В Китае из-за высокой смертности от COVID-19 переполнены крематории

Пресс-служба президента самопровозглашенной респулики Южная Осетия рассказала о встрече Алана Гаглоева с персоналом больницы в Ахалгори в связи с кончиной малолетнего ребенка – полуторагодовалой Эльзы Кудуховой. Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», во встрече также приняла участие глава Минздрава Агунда Плиева. ⠀⠀

По информации пресс-службы югоосетинского лидера, вызов на пункт диспетчера районной скорой помощи поступил вечером в воскресенье, 1 января.

«Родители девочки сообщили о высокой температуре ребенка, которую не удается сбить. Врачи скорой незамедлительно прибыли по адресу и оказали необходимую помощь ребенку. При этом, по словам медиков, сбив температуру, они настоятельно рекомендовали родителям госпитализировать ребенка, на что получили отказ: родители хотели дождаться утра и выехать в сопредельное государство (в грузинскую клинику – ред.) для продолжения лечения ребенка», – говорится в сообщении.

«Родителям была предложена госпитализация в стационар Ленингорской районной больницы с дальнейшей переправкой в Республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале. Со стороны нашего врача было настойчивое предложение на госпитализацию, однако от родителей был получен отказ, факт отказа зафиксирован», – сказал главный врач районной больницы Сергей Кочиев.⠀⠀

Состояние ребенка ухудшилось к утру 2 января, родители доставили ребенка в Скорую помощь.По словам врача районной больницы Сослана Чочиева, при поступлении у ребенка отсутствовало дыхание. Он говорит, что при транспортировке девочки в грузинскую клинику «реанимация ни на минуту не останавливалась».

«Когда ребенка привезли, мы сразу начали выполнять сердечно-легочную реанимацию, пульс был почти нитевидный. Также мы связались со специалистами-реаниматологами. Ими были даны четкие рекомендации – введение адреналина в язык или трахею. Так как родители отказались от госпитализации в местную больницу и Цхинвал, было заключение и было принято решение сразу отправить девочку в сопредельное государство. В дороге реанимация ни на минуту не останавливалась, родители были рядом и могут подтвердить это», – сказал он.

«Наши врачи все выполнили. До границы ими были реализованы все легочно-реанимационные мероприятия. Мы до конца пытались бороться за жизнь ребенка», – сказал главврач местной больницы Сергей Кочиев.

Югоосетинские власти при этом признают, что «необходимо укреплять скорую медицинскую помощь квалифицированными кадрами».

«Ранее я уже об этом заявляла, что, к примеру, врач-рентгенолог или пластический хирург не имеют права нести службу на Скорой помощи. Надо укреплять Скорую медицинскую помощь и организовать правильную маршрутизацию больных. Только так мы добьемся хоть каких-то положительных результатов. Эти вопросы будут обсуждаться с главными специалистами, но на сегодняшний день эта больница совершенно не оправдывает свое предназначение», – сказала глава Минздрава Агунда Плиева. ⠀⠀⠀

Югоосетинский лидер Алан Гаглоев указал на проблему недоверия жителей Ахалгори к медицине и медикам района, за счет чего граждане все чаще обращаются с просьбой о транспортировке в грузинские клиники. При этом он добавил, что ежегодно власти направляют десятки абитуриентов на обучение в медицинские вузы Российской Федерации.⠀

Гаглоев поручил главе Минздрава подготовить необходимую информацию по данному вопросу, чтобы впредь направлять абитуриентов на получение специальностей, в которых здравоохранение испытывает нехватку.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на главу районной администрации муниципалитета Ахалгори в изгнании Нугзара Тиникашвили, судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка провели в Гори, после чего тело сегодня утром доставили в Ахалгори. Расследование по факту смерти ведет управление полиции региона Мцхета-Мтианети.