В Китае недавнюю эскалацию в России назвали ее внутренним делом

Власти Китая, который считается одним из союзных Москве государств, заявили, что поддерживают Россию в сохранении национальной стабильности. Комментарий прозвучал на следующий день после попытки военного мятежа, которую предпринял бизнесмен Евгений Пригожин и наемники основанной им и воевавшей в Украине ЧВК «Вагнер».

В воскресенье переговоры в Пекине «по международной тематике» проводил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Когда именно он прибыл в столицу КНР и связан ли его визит с последними событиями вокруг Пригожина, впрочем, неясно, отмечает Reuters.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России», – цитирует заявление российского МИД государственное информагентство ТАСС.

МИД КНР изначально сообщал только, что Руденко в беседе с китайским министром иностранных дел Цинь Ганом обменялся мнениями по двусторонним отношениям, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Позднее в Пекине заявили о поддержке в вопросах национальной стабильности, отметив, что недавняя эскалация напряженности в России – это ее внутреннее дело.

До информации о беседе с Андреем Руденко китайская сторона не комментировала вооруженный мятеж наемников Пригожина. Российский президент Владимир Путин, говоря о событиях, назвал их «ударом в спину». Западные лидеры, включая президента США Джо Байдена, заявляли, что внимательно следят за ситуацией.

В последнее время Китай проявляет заинтересованность в вопросе мирного урегулирования ситуации в Украине. В апреле лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала войны созвонился с президентом Владимиром Зеленским. Китайские власти публично не осуждали, но и не высказывались в поддержку российского вторжения в Украину. При этом сотрудничество Москвы и Пекина с началом российского вторжения в Украину активизировалось. В марте Си приезжал с визитом в Москву. На Западе звучали опасения, что Китай может начать поставки России оружия для войны, но прямых доказательств этому нет.