В Китае пропал банкир-миллиардер – акции его компании рухнули на 50%

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу «Очигава против Грузии». Суд признал, что бывший заключенный Глданской тюрьмы №8 Акакий Очигава в 2011-2012 годах подвергался пыткам со стороны сотрудников пенитенциарной службы.

ЕСПЧ установил нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека (запрещение пыток) и постановил, что правительство Грузии должно выплатить экс-заключенному 20 тысяч евро.

Суд пришел к выводу, что пытки в Глданской тюрьме носили систематический и системный характер.

«Жестокое обращение с заявителем, некоторые эпизоды которого нельзя не квалифицировать как пытки, было совершено представителями тюремной администрации в рамках как систематических, так и системных издевательств над заключенными Глданской тюрьмы в рассматриваемое время», – сказано в решении, с выводами которого, как сообщается, согласны нынешние власти Грузии.

СОВА отмечает, что ЕСПЧ рассматривал и вопрос о неспособности компетентных национальных органов провести эффективное расследование.

В сообщении Суда отмечается, что гражданин Грузии Акакий Очигава 1966 года рождения был задержан 2 июня 2011 года по подозрению в совершении ограбления, за которое он впоследствии был осужден. Во время поступления в тюрьму врач осмотрел истца, отметив в его медицинской карте, что тот не имеет травм и заболеваний, находится в хорошем состоянии здоровья.

ЕСПЧ также напоминает, что в сентябре 2012 года в Грузии разразился т. н. «тюремный скандал» – в СМИ были распространены кадры жестокого обращения с заключенными в различных пенитенциарных учреждениях, в том числе в Глданской тюрьме.

5 ноября того же года представители Аппарата Народного защитника Грузии, встретившись с Очигава, подали заявление о возбуждении уголовного дела в Генеральную прокуратуру от его имени. Они просили начать расследование по факту жестокого обращения. Истец покинул пенитенциарное учреждение 17 января 2014 года.

В ноябре 2011 года его избили с особой жестокостью, в результате чего он получил травмы позвоночника и потерял способность ходить

Согласно показаниям бывшего заключенного, в период с июня 2011-го по август 2012 года он неоднократно подвергался жестокому обращению со стороны 11 сотрудников тюрьмы, некоторые из которых занимали руководящие должности.

В частности, как сообщается, персонал произвольно вводил различные ограничения и искал любой возможный предлог для избиения заключенных, чтобы утвердить свою власть и вселить в них страх. Заключенным не разрешалось спокойно разговаривать между собой – только шептаться. Днем запрещалось ложиться на кровати, можно было только сидеть. В дополнение к физическому насилию надзиратели также подвергали заключенных постоянным словесным оскорблениям и произвольно запрещали доступ в тюремный магазин. Также систематически отказывали им в праве на свидания с родными.

Как пишет Общественный вещатель, решение прокомментировали в министерстве юстиции Грузии. В ведомстве говорят, что ЕСПЧ подтвердил системность пыток в пенитенциарных учреждениях Грузии в период до 2012 года.

«Что касается дела Очигава, то следствие установило, что в ноябре 2011 года его избили с особой жестокостью, в результате чего он получил травмы позвоночника и потерял способность ходить. Пожаловавшись на данный факт, следователь посоветовал ему заявить, что он получил травму, когда упал с кровати. Заявитель отказался от этого, из-за чего сотрудники учреждения сломали ему пальцы бейсбольной битой. Кроме того, во время одного из инцидентов сотрудники тюрьмы раздели его в душевой, облили холодной водой и жестоко избили дубинками. Был случай, когда заявитель потерял сознание в результате побоев, а после прихода в сознание оказался прикованным наручниками к трубе в тюремном морге», – заявили в Минюсте Грузии.

По информации ведомства, с 28 марта 2014 года Очигава признан лицом с ограниченными возможностями.