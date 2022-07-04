«Важные истории»: в Петербурге заключенных вербуют в ЧВК

Издание «Важные истории» утверждает, что в исправительных колониях Санкт-Петербурга и Ленинградской области появились вербовщики из так называемой ЧВК Вагнера. Об этом изданию рассказали родственники заключенных. По их словам, вербовщики предлагают заключенным присоединиться к боевым действиям в Украине в составе ЧВК. Взамен им якобы обещают выплату в 200 тысяч рублей за полгода службы и амнистию, а в случае гибели - выплату родственникам до пяти миллионов рублей компенсации.

«Важные истории» поговорили с родственниками отбывающих наказание в исправительных колониях ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово». Те рассказали, что некие «проверяющие» призывали заключенных «защищать родину в Донбассе» и «обнаруживать нацистов». Отправить заключенных в Украину обещали под видом обычного тюремного этапа, без письменных договоров, все соглашения должны были заключаться устно. Заключенные сообщили близким, что вербовщики не скрывали своей принадлежности именно к ЧВК Вагнера, и что около 40 человек из их сокамерников уже согласились поехать в Украину и даже прошли проверку на полиграфе. Сообщений о том, что кто-то из них уже отправился на войну, нет.

Полностью проверить информацию, как отмечают журналисты, не представляется возможным. По уточнению «Важных историй», 4 июля родственники заключенных колонии «Яблоневка» пытались встретиться с начальником колонии подполковником внутренней службы Александром Рулевым, но тот отказался с ними встречаться, а по телефону ответил, что ничего не знает о попытках вербовки.

Ранее, после 2014 года, но еще до начала полномасштабной войны в Украине, СМИ писали, что ЧВК Вагнера охотно принимает в свои ряды бывших заключенных, но сведений о вербовке непосредственно в тюрьмах не было.

«Группа Вагнера», или «частная военная компания Вагнера» - неофициальное вооруженное формирование, которое считают аффилированным с бизнесменом Евгением Пригожиным (сам он это отрицает) и нередко называют «частной армией Путина». Сообщалось, что наемники ЧВК Вагнера участвовали в спецоперациях в Сирии, Мали, Центральной Африканской республике и других регионах, где у России есть военные интересы, а также с 2014 года оказывали помощь сепаратистским вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях Украины. По мнению военных экспертов, наемники ЧВК участвуют и в нынешней войне России против Украины на стороне российских сил.