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В Кремле резко осудили решение Польши переименовать Калининград
Кремль заявил в среду, что решение Польши изменить название Калининграда в официальных польских документах – это «враждебный» акт со стороны Варшавы. Сообщившее об этом из Москвы агентство Reuters подчёркивает, что в связи с войной в Украине отношения между Польшей и Россией продолжают ухудшаться.
Калининград, административный центр российского эксклава между Литвой и Польшей на побережье Балтийского моря, в прошлом был известен как Кёнигсберг (Koenigsberg). По итогам Второй мировой войны, Советский Союз присоединил эту территорию и переименовал город в Калининград, по имени советского государственного деятеля Михаила Калинина.
Польша заявляет, что связь Калинина с Катынской резнёй в 1940 году, когда тысячи польских офицеров были расстреляны советскими войсками, имеет в Польше негативную коннотацию. В Варшаве считают, что отныне город должен называться Крулевец (Krolewiec), как он назывался в XV-XVI веках в составе Польского королевства.
«Нынешнее русское название города образовано искусственно и не имеет отношения ни к названию региона, ни к названию города», – констатировал во вторник польский Государственный комитет по географической стандартизации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение «граничащим с безумием».
«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше», – цитирует агентство ТАСС высказывание Пескова в среду.
Москва заявляет, что СССР освободил Польшу, когда советская армия гнала нацистские войска обратно в Германию. Многие поляки считают, что Советский Cоюз пришёл на смену нацистской оккупации и установил свой репрессивный режим, отмечается в публикации агентства Reuters.
Другие новости дня
Григорий Карасин назвал президента Грузии «странноватым политиком»
Глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили «странноватым политиком». Ранее Зурабишвили раскритиковала решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.
«И всё-таки Зурабишвили странноватый политик. Она пытается провоцировать злобную реакцию на жест доброй воли – российское решение о возобновлении авиаперевозок. Абсурд!» – написал Карасин в телеграм-канале.
Кроме того, он прокомментировал критику решений Путина со стороны Вашингтона.
«Вот вам зримая иллюстрация ограниченного суверенитета, который запугиванием и силой пытаются насаждать в Вашингтоне. На голубом глазу!» – отметил он.
Ранее политик заявил телеканалу «Формула», что решение руководства России – «очень хорошая новость для обоих народов».
«Это будет способствовать углублению контактов, взаимопониманию, и я бы поставил на этом много точек. Что касается следующих шагов, я бы не спешил с прогнозами, потому что мы живем в трудные времена. Я думаю, что сегодня у нас есть повод быть довольными, потому что было принято решение восстановить авиасообщение и отменить визовый режим. Это очень важно, позитивно, и я надеюсь, что все поймут это правильно», – заявил Карасин.
- С конца 2012 года между Грузией и Россией действует формат неформальных переговоров, в которых участвуют Григорий Карасин и спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.
- В феврале текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Грузии – «хорошо ему знакомая» Саломе Зурабишвили, возглавлявшая МИД страны в 2004-2005 годах. При этом он выразил удовлетворение из-за того, что Зурабишвили сейчас «не определяет пути развития страны».
Глава Брянской области заявил об атаке дрона на административное здание
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинский беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб. По его словам, пострадавших в результате удара нет.
По данным телеграм-канала «База», речь идёт об атаке на военкомат.
В министерстве обороны Россси и в Генштабе ВСУ произошедшее не комментировали.
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле посёлка Теткино. По его данным, зафиксировано пять попаданий по электроподстанции. Частично нарушено электроснабжение, добавил он.
В прошлый раз Теткино обстреливали 7 мая, пострадавших не было. 3 мая Старовойт сообщал об обстреле поликлиники в этом посёлке.
В среду о нескольких ударах беспилотниками сообщали также власти Воронежской, Белгородской и Курской областей.
Так в городе Шебекино Белгородской области в результате артиллерийского удара погиб один местный житель. В Воронежской области два беспилотника взорвались на территории военного объекта. По информации «Базы», в результате удара пострадали 14 военнослужащих.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
- С приграничных российских территорий регулярно ведутся обстрелы территории Украины, в частности Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
Экс-глава «Мотор Сич» попросил включить его в списки на обмен с РФ
Бывший глава запорожского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил власти Украины включить его в списки на обмен с Россией. Об этом сообщает издание «Схемы» (проект Украинской службы Радио Свобода).
Украина обвиняет 84-летнего Богуслаева в коллаборационистской деятельности. С октября прошлого года он находится в СИЗО. Вину бывший директор завода отвергает.
«Схемы» публикуют фотокопию письма Богуслаева на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Экс-директор указывает, что он пенсионер и инвалид 1-й группы.
Ранее возможный обмен Богуслаева допускал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Схожую точку зрения высказывал также глава Службы безопасности Украины Виталий Малюк. При этом Малюк уточнил, что Богуслаев перед возможным обменом должен дать все необходимые показания.
- По данным украинских следователей Богуслав был в сговоре с близкими к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая поставляет вооружение российской армии. В «Ростехе» утверждают, что не сотрудничают с «Мотор Сич» с 2014 года.
- Ранее проект «Схемы» выступил с утверждением, что у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство. С тех пор он четыре раза избирался народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Это предусматривало получение доступа к государственной тайне. Само по себе наличие второго гражданства также нарушает украинское законодательство.
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Венгрия из-за войны не примет ЧЕ по фигурному катанию 2024 года
Венгрия отказалась быть страной-хозяйкой чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Венгерской национальной ассоциации конькобежцев.
Организация объяснила, что решение принято из-за затяжной войны в соседней с Венгрией стране, ее влиянием на экономику «и цены на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный сорт».
Ассоциация уточнила, что не имеет достаточных ресурсов для организации качественных соревнований. Венгерская сторона уже уведомила Международный союз конькобежцев об отказе принимать чемпионат.
Соревнования должны были пройти в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года. О том, куда его могут перенести, не сообщается.
Ереван согласился сначала провести встречу без Макрона - подробности накануне встречи Пашинян-Алиев
Встречу Пашинян-Алиев-Мишель, запланированную на ближайшее воскресенье в Брюсселе, невозможно было бы организовать, если бы стороны до этого не добились прогресса в Вашингтоне, заявил сегодня Радио Азатутюн один из высокопоставленных чиновников Европейского союза на условиях анонимности. По словам дипломата, встреча, которая состоится 14 мая, является результатом непрерывных дипломатических усилий Евросоюза, а также успешных переговоров, проведенных в США.
«Если бы вашингтонская встреча не была удовлетворительной, организовывать после нее еще одну дискуссию не имело бы смысла», - сообщили европейские источники.
Встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля прекратились полгода назад: последняя состоялась в октябре прошлого года в Праге, где к трио Алиев-Пашинян-Мишель присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон. Еще одна четырехсторонняя встреча была запланирована в декабре прошлого года, однако Алиев ее отменил, заявив, что Париж занимает антиазербайджанскую позицию и не может быть нейтральным посредником.
Армянская сторона, в свою очередь, заявила, что хочет сохранить участие Макрона. Для улаживания разногласий Брюссель в прошедшие месяцы находился в постоянном контакте со сторонами, пытаясь найти взаимоприемлемое решение. Согласно дипломатическим источникам, решающим в этом вопросе стал последний визит министра иностранных дел Франции в регион, который не дал желаемого результата, сделав очевидным, как для сторон, так и для Парижа необходимость поиска компромиссного варианта. Согласно ему, Ереван согласился сначала провести одну встречу без президента Франции, а примерно через две недели продолжить обсуждение с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Азербайджанские источники утверждают, что это было условием Баку для согласия на посредничество Макрона.
Стороны также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это будет необходимо, сообщил вчера Европейский союз.
На прошлой неделе стороны в Вашингтоне провели беспрецедентную четырехдневную встречу, после которой было заявлено, что по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения достигнут прогресс во взаимопонимании, тогда как позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся. Премьер-министр Армении в интервью Радио Азатутюн подчеркнул, что основные разногласия касаются обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, но не только.
Министр иностранных дел Азербайджана, в свою очередь, сегодня заявил, что Баку и Ереван на прошлой неделе сделали шаг вперед, но к переговорному процессу следует подходить реалистично. Баку также положительно оценил предстоящую в воскресенье встречу в Брюсселе. В преддверии этой встречи сегодня стало известно, что стороны проведут очередное обсуждение 19 мая в Москве на уровне министров иностранных дел.
Турция сможет не платить за российский газ до 2024 года
Турция сможет отсрочить платежи за российский газ до следующего года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои турецкие источники. Общий объем платежей, которые российский «Газпром» согласился отсрочить - до 4 миллиардов долларов, при этом платеж в 600 миллионов долларов уже отложен на 2024 год.
В начале мая о оговоренности с «Газпромом» заявлял министр энергетики Турции Фатих Донмез, но подробностей он не приводил.
Турция в значительной мере зависит от импорта энергоносителей. Россия - ее главный поставщик, на долю России приходится 39% газового импорта. После начала военного вторжения России в Украину цены на энергоносители в мире резко повысились. Кроме того, нестабильность в экономике Турции усилилась из-за опрометчивых мер, при помощи которых правительство Эрдогана пыталось укрепить турецкую лиру с 2019 года. По итогам 2021 года инфляция в стране превысила 36%, в 2022 году - 80%.
В воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут президентские выборы. Согласно данным социологических опросов, нынешний президент Реджеп Эрдоган может их проиграть. Его поддержка значительно снизилась из-за инфляции и роста цен на продукты и товары первой необходимости.
- Турция – одна из немногих стран мира, которая не присоединилась к санкциям против России из-за Украины. При этом Анкара оказывает гуманитарную и военную помощь Киеву и предлагает себя как посредника для переговоров по урегулированию конфликта.
Граждане Грузии протестуют против решения Путина у МИД страны
Граждане Грузии протестуют у здания Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает телекомпания Formula. Они осуждают реакцию властей Грузии относительно решений президента России об отмене виз для граждан Грузии и восстановлении прямого авиасообщения между странами.
У здания МИД Грузии собрались и члены самой крупной оппозиционной силы – «Единого национального движения» (ЕНД). Они протестуют против пророссийской политики правящей партии «Грузинская мечта» и заявлений лидеров правящей партии, пишет SOVS.
«Четким и твердым выбором большей части грузинского населения является интеграция Грузии в Европейский союз, присоединение Грузии к цивилизованному миру. И этот выбор, это требование грузинского населения должно разделить правительство Грузии и ответом на российскую провокацию должен быть адекватным. Это российская провокация, преднамеренный акт, направленный на то, чтобы помешать интеграции Грузии в Европейский союз», - заявил Васил Урушадзе, один из представителей «ЕНД».
Представители правящей политической силы приветствовали решения Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.
В частности, Илия Дарчиашвили отметил, что любое «ответственное» правительство должно приветствовать решение, которое облегчит «условия жизни» его граждан.
Дзюдоист Тато Григалашвили второй раз подряд стал чемпионом мира
Грузинский спортсмен Тато Григалашвили (73 кг) стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по дзюдо в Дохе. Действующий чемпион мира убедительно победил в финале своего принципиального соперника бельгийца Маттиаса Кассе и второй раз подряд завоевал звание лучшего дзюдоиста планеты.
Стоит отметить, что Тато одолел бельгийца и в финале прошлогоднего чемпионата мира. А в 2021 году на чемпионате мира в Будапеште победа в схватке между эими двумя спортсменами досталась Кассе.
Общественный вещатель напоминает, что на нынешнем турнире в Дохе сборная Грузии до победы Григалашвили взяла лишь одну медаль. В первый день соревнований 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал бронзовую медаль.
Завтра ещё два грузинских дзюдоиста - Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (оба 90 кг) будут бороться за медали чемпионата мира.
Польша изъяла больше миллиона долларов со счетов посольства РФ
Власти Польши изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства более одного миллиона долларов. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
О том, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российских миссий стало известно в конце апреля, но о суммах тогда не сообщалось. Посол России в Польше Сергей Андреев отмечал, что речь идет о крупных суммах. Москва заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Счета российского посольства в Польше были заблокированы в марте 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Причиной блокировки стали подозрения польских властей, что деньги со счетов посольства России могли использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств. В ответ российская сторона также заморозила счета польского посольства в Москве.
Решение об изъятии средств Антонов не оспаривал. Оно вступило в силу. Россия ранее обещала дать ответ на решение Польши.
О том, куда будут направлены деньги, изъятые у России, Rzeczpospolita не уточняет.
- Польша - одна из наиболее активных противниц нападения России на Украину. Она оказывает значительную военную помощь Украине как в рамках НАТО, так и самостоятельно. Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев из Украины - больше, чем любая другая страна.
- В Польше регулярно проходят акции протеста против войны. 9 мая украинские и проукраинские активисты не позволили российскому послу возложить венок к памятнику солдат Красной армии в Варшаве. МИД России назвал случившееся «диким отношением» и «оскорблением памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации».
Япония ведет переговоры об открытии в Токио офиса НАТО
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в среду заявил о планах открыть в Токио представительство НАТО, сообщает CNN. Это будет первый офис НАТО в Азии. По словам министра, переговоры уже ведутся. Хаяси подчеркнул, что военное вторжение России в Украину отражается на стабильности во всем мире, и Япония должна укреплять безопасность своего региона.
Генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт переговоров. Он назвал Японию близким и важным партнером Североатлантического альянса. Также он упомянул, что угрожающим фактором для стабильности в Тихоокеанском регионе может являться политика Китая. «Происходящее в Европе важно для Азии, происходящее в Азии важно для Европы. Пекин внимательно наблюдает за тем, что происходит в Украине», - сказал Столтенберг.
- Членами НАТО являются государства, расположенные в бассейне северной части Атлантического океана как со стороны Европы, так и со стороны североамериканского континента. При этом НАТО имеет несколько бюро по связи в странах, не входящих в альянс, таких как Швеция, Швейцария, Австрия и Украина. Они занимаются развитием двусторонних связей между НАТО и этими странами, оказывают их военным ведомствам информационую и консультативную поддержку.
Хоштария: авиакомпании РФ столкнутся «с физическим сопротивлением»
Грузинский оппозиционер, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария пообещала, что российские авиакомпании столкнутся в Грузии «с физическим сопротивлением». Она прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.
«Я хочу сказать любой российской авиакомпании и их представителям, которые посмеют открыть офис в Грузии. Я вам прямо угрожаю: вы столкнетесь с физическим сопротивлением, вы не сможете функционировать и действовать в Грузии», – заявила она.
Хоштария говорит, что шаг Москвы – «результат предательской политики» правящей партии Грузии.
Отметим, что в эти минуты у здания МИД Грузии проходит акция протеста грузинских оппозиционных активистов. Они, в частности, требуют введения визового режима для граждан России.
Папуашвили: Грузия хочет в ЕС, но не может позволить себе обострять отношения с Россией
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия продолжает следовать европейской заявке, но не может себе позволить обострять отношения с Россией.
Так он прокомментировал решение Путина отменить визы для граждан Грузии спустя 23 года и заодно запустить прямые авиарейсы, прерванные Москвой с 2019 года.
Введение и снятие этих санкций - дело России, власти Грузии на это никак не влияли, подчеркнул Папуашвили. По его словам, Грузия не станет территорией, где юридическое или физическое лицо сможет обойти введенные против России международные санкции. В то же время Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России, пишет агентство «Новости-Грузия».
«С одной стороны, мы открыты для международных усилий, которые означают принуждение России к прекращению ее агрессивной войны в Украине путем санкций. С другой стороны, мы не вводим своих дополнительных двусторонних санкций, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не обострять отношения. Потому что, Грузия, конечно, по-прежнему находится в зоне повышенного риска возможного военного конфликта с Россией. Наши национальные интересы диктуют, чтобы отношения не обострялись», – сказал Папуашвили.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- В 2022 году Грузия была одной из самых популярных стран, куда россияне стали уезжать после начала полномасштабной войны в Украине.
Гаврилов допустил, что посетит Грузию после восстановления авиасообщения
Решение об отмене визового режима с Грузией и запуске прямых рейсов идёт на пользу Тбилиси и является следствием отказа руководства страны от участия в войне против России. Об этом в беседе с российским изданием Life.ru заявил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
Напомним, что Россия приостановила прямое авиасообщение с Грузией в июне 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
«Этого хотели тысячи грузин, ведь это способствует расширению туристических контактов и молодёжных обменов, упрощению торговых процедур, разблокировке ряда инвестиционных проектов, реализация которых соединит Россию и Грузию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» и укрепит сети евразийских инфраструктурных коридоров», – сказал депутат.
Гаврилов говорит, что сам пока не планирует посещать Грузию, но ждёт в Москве грузинских коллег по Межпарламентской ассамблее православия.
«Однако допускаю возможность прибытия в Грузию в будущем для посещения могил моих предков, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны», – добавил Гаврилов.
- Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после её вторжения на территорию Южной Осетии и Абхазии и признания их независимости в 2008 году. Грузия считает их оккупированными регионами и обвиняет Россию в нарушении территориальной целостности страны.
- Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году, большей частью – после российского вторжения в Украину, в страну эмигрировали более 62 тысяч россиян и несколько десятков тысяч грузин, ранее проживавших в России. За прошедший год экономика Грузии выросла более чем на 10%.
- Россияне могут находиться в Грузии без визы в течение года. Ранее грузинам для посещения России была нужна виза. С 15 мая, по указу Путина, граждане Грузии могут находиться в России без визы 90 дней каждые полгода.
- Грузинские власти осудили российское вторжение в Украину в феврале 2022 года и присоединились к международным экономическим санкциям против России. Однако страна не ввела собственные санкции, так как у неё есть «свои национальные интересы, вызовы безопасности, экономики», сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в июне 2022 года.
Правительство Грузии поддержало решения Путина об отмене виз и авиасообщении
Правительство Грузии поддержало решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. Об этом, в частности, заявили глава МИД Илья Дарчиашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Они говорят, что Москва ранее в одностороннем режиме ввела визовый режим для граждан Грузии и запрет на авиасообщение, а новый шаг облегчит жизнь грузинским гражданам.
При этом Папуашвили вновь подтвердил, что Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России.
«Я думаю, международное сообщество, как и наше население, убедились, что это самый правильный и добросовестный подход – с одной стороны, мы открыты для международных усилий, направленных на принуждение России к прекращению её агрессивной войны в Украине путем ограничения санкциями. С другой стороны, мы не вводим дополнительных двусторонних санкций, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не обострять отношения, потому что, конечно, Грузия по-прежнему находится в зоне повышенного риска возможного военного конфликта с Россией», — заявил Папуашвили.
Заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили сказала журналистам, что ни одна авиакомпания и ни один самолет, которые находятся под санкциями, не будут оперировать в стране.
При этом она добавила, что у России есть прямое авиасообщение со многими странами, в том числе с Турцией, ОАЭ, Арменией и Азербайджаном.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы «провокацией», которая вызовет политическое напряжение в стране.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- В 2022 году Грузия была одной из самых популярных стран, куда россияне стали уезжать после начала полномасштабной войны в Украине. По данным Росстата, за прошлый год туда уехало около 873 тысяч граждан РФ.
Роман Гоциридзе: «Это сокрушительный репутационный ущерб для Грузии»
Независимый депутат грузинского парламента Роман Гоциридзе, комментируя решения президента РФ Владимира Путина, говорит о «белорусизации» Грузии. Отменив визовый режим для грузинских граждан и восстановив авиасообщение, Путин автоматически вводит Грузию в список дружественных стран, считает оппозиционер.
«В то время когда весь цивилизованный мир пытается установить режим санкций для России, Грузия становится дружественным к России государством. Это сокрушительный репутационный ущерб для страны, а по сути, награда правительству Грузии за лояльность. По всей видимости, Путин остался настолько впечатлен будапештским выступлением премьера Гарибашвили, что последние сомнения рассеялись», – говорит Гоциридзе.
«Что это изменит в экономическом смысле? Во-первых, многие граждане Грузии ринутся на поиски работы в Россию. Скажу больше, не исключаю, что найдутся и такие, кто завербуются в ряды вооруженных сил России в погоне за длинным рублем. Что касается восстановления полетов, то это вызовет массовую миграцию россиян в Грузию со всеми вытекающими последствиями. К тому же стоит помнить, что, если российские авиакомпании возобновят полеты в Грузию, наши аэропорты могут оказаться под западными санкциями», – добавил депутат.
- Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после её вторжения на территорию Южной Осетии и Абхазии и признания их независимости в 2008 году. Грузия считает их оккупированными регионами и обвиняет Россию в нарушении территориальной целостности страны.
- Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году, большей частью – после российского вторжения в Украину, в страну эмигрировали более 62 тысяч россиян и несколько десятков тысяч грузин, ранее проживавших в России. За прошедший год экономика Грузии выросла более чем на 10%.
- Россияне могут находиться в Грузии без визы в течение года. Ранее грузинам для посещения России была нужна виза. С 15 мая, по указу Путина, граждане Грузии могут находиться в России без визы 90 дней каждые полгода.
- Грузинские власти осудили российское вторжение в Украину в феврале 2022 года и присоединились к международным экономическим санкциям против России. Однако страна не ввела собственные санкции, так как у неё есть «свои национальные интересы, вызовы безопасности, экономики», сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в июне 2022 года.
Президент Грузии призвала правительство созвать заседание Совбеза
Тбилиси не нужны подарки Москвы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она провела брифинг, вновь назвав «провокацией» решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. Зурабишвили уверена, что решение Москвы вызовет политическое напряжение в Грузии.
«Россия действует в своих интересах. К сожалению, наши власти недооценили риски. Для меня восстановление (безвизового) режима недопустимо до тех пор, пока Россия оккупирует наши территории», – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии считает, что должен собраться Совет национальной безопасности Грузии. Она заявила, что «следует рассмотреть вопрос о введении трехмесячных виз для России». Предположительно, президент Грузии имела в виду не введение визового режима для россиян, а сокращение срока безвиза с 365 дней до трех месяцев.
В правительстве Грузии решение Путина пока не комментировали.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- В 2022 году Грузия была одной из самых популярных стран, куда россияне стали уезжать после начала полномасштабной войны в Украине. По данным Росстата, за прошлый год туда уехало около 873 тысяч граждан РФ.
«Путин наградил правительство Грузии за лояльность» – политолог
Грузинский политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований и гражданского образования имени Ильи Чавчавадзе Гия Джапаридзе прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина об отмене виз для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. Он напомнил, что визовый режим для граждан Грузии действует уже 23 года.
«Этот шаг еще больше показывает масштаб отчаяния России. Путин уже находится в том положении, что он пошел на этот шаг, наградив правительство Грузии за лояльность, для благосклонности грузинских граждан, которых попытается использовать для смягчения последствий санкций. Для меня это стратегический просчет Запада, который подвесил Грузию после событий 2008 года, и, самое главное, позволил российскому олигарху прийти к власти в контексте политики умиротворения Москвы. Теперь экономическая зависимость от России будет возрастать. Сейчас Россия не в том состоянии, чтобы там можно было легко зарабатывать деньги и обустраивать свой быт. И речь идет о 90 днях без виз. Разумеется, будут негативные последствия, но хуже, чем решение Путина, выглядит то, что некоторые наши сограждане готовы забыть войны 90-х и 2008 годов с Россией и катастрофы, принесенной Москвой, и даже готовы снова перейти на сторону врага. В Украине происходит большой геополитический перелом, и неудача России там решит нашу судьбу. И да, для молодых людей сейчас Россия в сравнении с Европой – не выбор. Те, кто хотел уехать в Россию, нашли способ уехать за эти 23 года», – написал Джапаридзе в соцсети.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
Симоньян о Грузии: «Так, глядишь, в следующем году и на 9 мая приедут»
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина об отмене виз для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.
«Только вчера обсуждали, что Грузия так правильно сейчас себя ведет, что пора бы вернуть авиасообщение и безвиз – и на тебе, вернули. Очень правильно.
Президента, который напал на наших миротворцев, грузины уже сами посадили, к санкциям не присоединились, второй фронт не открыли, хотя по почкам их били изрядно, чтобы заставить открыть.
Так, глядишь, в следующем году и на 9-е мая приедут», – написала она в телеграм-канале.
Симоньян уверена, что «грузинские рестораны в Москве сегодня будут битком». Она также прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшей решение Путина «российской провокацией».
«Президент Грузии — это примерно такое же начальство, как вице-президент России», – отметила Симоньян.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
Президент Грузии назвала решение Путина «российской провокацией»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение президента РФ Владимира Путина «очередной российской провокацией». Путин сегодня, 10 мая, принял решение об отмене виз для грузинских граждан и отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» – написала она в Twitter.
В правительстве Грузии решение Владимира Путина пока не комментировали.
- В феврале текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Грузии – «хорошо ему знакомая» Саломе Зурабишвили, возглавлявшая МИД страны в 2004-2005 годах. При этом он выразил удовлетворение из-за того, что Зурабишвили сейчас «не определяет пути развития страны».
Россия денонсирует договор о сокращении вооружений в Европе
Россия денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе, вводящий для участников ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов. Это следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте президент назначает замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении денонсации договора в парламенте.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском.
В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический Союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.
В феврале Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ – договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Договор не предусматривает односторонней приостановки, фактически Москва просто отказалась его исполнять.
Путин тогда заявил, что исполнение договора невозможно, пока «западные элиты стремятся учнитожить Россию». США назвали решение «большой ошибкой».
Минтранс РФ: рейсы в Грузию будут выполняться на российских самолетах
Российские авиаперевозчики ведут подготовку по возобновлению полетов из России в Грузию, заявили в министерстве транспорта РФ.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство, авиакомпании РФ будут еженедельно выполнять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно «на самолетах отечественного производства».
Грузинские власти решение Владимира Путина о снятии запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию пока не комментировали. Не сообщается также, возобновят ли полеты в Россию грузинские авиаперевозчики.
- Президент России Владимир Путин сегодня, 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Россиянам больше не рекомендуют воздерживаться от поездок в Грузию
МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина, Захарова говорит, что прямое авиасообщение с Грузией возобновляется, и «комментарий на этот счет в ближайшее время будет сделан по линии Минтранса России».
«Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», – отметила Захарова.
Она также пояснила решение Путина об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая.
«С этой даты граждане Грузии смогут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения. При этом граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, обязаны въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из нее по визам», – отметила Захарова.
В заявлении указано, что «в настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в Российскую Федерацию на срок 72 часа при условии следования в Российскую Федерацию на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения, а также прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации порты».
«Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», – добавила Захарова.
Россия снимает запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года», – говорится в документе.
Сегодня же Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение вступает в силу 15 мая текущего года.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников говорил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
Путин отменил визовый режим для граждан Грузии
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение вступает в силу 15 мая текущего года.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой инфомации. В нем указано, что с 15 мая 2023 года «граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования».
Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. Отмечается, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из РФ без оформления виз в течение всего срока аккредитации.
Документ Путин подписал сегодня, 10 мая.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников говорил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
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