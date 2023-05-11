В Кремле резко осудили решение Польши переименовать Калининград

Кремль заявил в среду, что решение Польши изменить название Калининграда в официальных польских документах – это «враждебный» акт со стороны Варшавы. Сообщившее об этом из Москвы агентство Reuters подчёркивает, что в связи с войной в Украине отношения между Польшей и Россией продолжают ухудшаться.

Калининград, административный центр российского эксклава между Литвой и Польшей на побережье Балтийского моря, в прошлом был известен как Кёнигсберг (Koenigsberg). По итогам Второй мировой войны, Советский Союз присоединил эту территорию и переименовал город в Калининград, по имени советского государственного деятеля Михаила Калинина.

Польша заявляет, что связь Калинина с Катынской резнёй в 1940 году, когда тысячи польских офицеров были расстреляны советскими войсками, имеет в Польше негативную коннотацию. В Варшаве считают, что отныне город должен называться Крулевец (Krolewiec), как он назывался в XV-XVI веках в составе Польского королевства.

«Нынешнее русское название города образовано искусственно и не имеет отношения ни к названию региона, ни к названию города», – констатировал во вторник польский Государственный комитет по географической стандартизации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение «граничащим с безумием».

«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше», – цитирует агентство ТАСС высказывание Пескова в среду.

Москва заявляет, что СССР освободил Польшу, когда советская армия гнала нацистские войска обратно в Германию. Многие поляки считают, что Советский Cоюз пришёл на смену нацистской оккупации и установил свой репрессивный режим, отмечается в публикации агентства Reuters.