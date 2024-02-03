В Кривом Роге после ночных авиаударов отмечены перебои с электричеством

В городе Кривой Рог на востоке Украины отмечены перебои с электричеством после удара беспилотниками по территории страны. Отключены две котельные, была обесточена трамвайная линия, сообщили местные власти.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в регионе. Это происходит вторые сутки подряд - 2 февраля украинские власти сообщали об ударе дронами по подстанции в Кривом Роге.

В ночь на 3 февраля, по утверждению украинских военных, Россия атаковала Украину 14 беспилотниками-камикадзе и двумя крылатыми ракетами Х-59. Утверждается, что 9 беспилотников сбиты. Куда попали оставшиеся - информации нет. Москва удар не комментировала.