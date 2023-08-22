В Кривом Роге при ракетном ударе ранен один человек

В Кривом Роге в результате российского ракетного удара в ночь на вторник повреждены более 20 частных домов и энергетическая инфраструктура. Один человек легко ранен. Об этом сообщил глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Куда именно попала ракета, он не уточнил. Вилкул также напомнил жителям Кривого Рога, что снимать и выкладывать последствия взрыва нельзя.

По словам мэра Кривого Рога, ряд больниц и водопроводная система перешли на генераторы, обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

В Запорожье в результате атаки российской армии ударными беспилотниками повреждены четыре жилых дома, пострадавших нет.

В Днепропетровской области беспилотник атаковал частное предприятие, на котором возник пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Российские войска обстреливают Украину каждый день. Министерство обороны России утверждает, что наносит удары только по военным целям, и отрицает свою причастность к бомбёжкам гражданских объектов и инфраструктуры.