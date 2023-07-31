В Кривом Роге ракета попала в многоэтажку. Идёт разбор завалов

В Кривом Роге, в Днепропетровской области Украины, утром в понедельник российская ракета попала в многоэтажку. Информацию, появившуюся в украинских телеграм-каналах, позднее подтвердили в МВД страны.

По информации главы ведомства Игоря Клименко, российские военные ударили по городу двумя ракетами. Одна из них попала в четырёхэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели и полиция.

Вторая ракета, как сообщил Клименко, разрушила секцию жилого дома с 4-го по 9-й этаж. По предварительным данным, один человек погиб, 10 жителей обратились за медицинской помощью. Экстренные службы тушат огонь и разбирают завалы. Под ними тоже могут оставаться люди.

В соцсетях публикуют видео и фото последствий удара. Кадры появились, в том числе, в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского, который вновь выразил соболезнования всем, потерявшим родных и близких «из-за российского террора».

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что утром 31 июля российские войска обстреляли центр Херсона. По словам Прокудина, обстрел в девятом часу утра по местному времени вёлся из реактивной системы залпового огня «Град». От полученных ранений на месте погиб работник городского коммунального предприятия.

Российские военные регулярно обстреливают Херсон, находящийся в пределах досягаемости артиллерии и РСЗО, отмечает Украинская служба Радио Свобода. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах российской армии по гражданским объектам в Украине.

Власти Харьковской области ранее сообщили о ракетном обстреле в ночь на понедельник. По информации региональной прокуратуры, одна российская ракета попала в Харькове в склад местного предприятия, в результате чего один человек получил ранения. Еще одна ракета, по словам пресс-секретаря прокуратуры Дмитрия Чубенко, попала в частный дом в поселке Большой Бурулук на востоке области недалеко от российской границы. Там пострадавших нет. Чубенко отмечал, что всего ночью из Белгородской области России по Харькову и другим населённым пунктам было запущено несколько ракет из комплексов С-300. О других попаданиях или перехвате ракет он, однако, не сказал, отмечает Русская служба Би-би-си.