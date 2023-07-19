В Крыму горит склад боеприпасов. Перекрыта трасса, жителей эвакуируют

В Кировском районе аннексированного Крыма горит и взрывается склад боеприпасов российской армии. Оккупационные власти объявили эвакуацию жителей четырех соседних населенных пунктов. О причинах возгорания не сообщается.

Утром 19 июля назначенный Россией представитель оккупационной администрации Сергей Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе аннексированного Крыма перекрыта трасса «Таврида», соединяющая Керчь, Симферополь и Севастополь. Планируется эвакуация жителей ближайших к полигону населенных пунктов – это около двух тысяч человек. При этом Аксенов не упоминает склад боеприпасов.

Он также сообщил, что пострадавших нет, а причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы.

«Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки», – отметил Аксенов.

Ранее украинские телеграм-каналы публиковали видео пожара и взрывов на складе боеприпасов близ города Старый Крым, который находится в Кировском районе.

Трасса «Таврида» соединяет Крымский мост и территорию России с административным центром Крыма, Симферополем.