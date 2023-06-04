В Крыму по телевидению показали ролик о контрнаступлении Украины

Федерация фигурного катания России разрешила выступающим в спортивных танцах на льду Диане Дэвис и Глебу Смолкину заявиться за сборную Грузии. Об этом сообщил американский журналист Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.

Окончательное решение о допуске российских фигуристов в новом статусе к соревнованиям должна принять международная федерация (ISU). Отмечается, что это может произойти уже на следующей неделе.

При этом актер Борис Смолкин не подтверждает новость о переходе своего сына в другую сборную.

«Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну чего вы их слушаете! Очередной фейк», – сказал Борис Смолкин.

По правилам ISU, для смены спортивного гражданства российские фигуристы должны на протяжении года жить в новой стране, а также не выступать за Россию. Пара Дэвис и Смолкин представляла Россию на Зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года, где заняла 14 место. С тех пор за национальную сборную она не выступала.

Диана Дэвис — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.