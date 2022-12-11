В аннексированном Крыму в казарме для мобилизованных произошел пожар

В аннексированном Россией Крыму в поселке Советское в казарме для мобилизованных произошел пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Пророссийский телеграм-канал «Крымский», ссылаясь на источники в российском руководстве Крыма, сообщил, что в результате пожара погибли двое военнослужащих. Около двухсот солдат были переселены в другое место. Причиной пожара называют «неосторожное обращение с огнем».

Каких-либо официальных подтверждений происшествия нет.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен пожар в казарме.

В телеграм-канале «Атеш», который ведет проукраинская группировка, утверждающая, что организует партизанские акции в Крыму, взяли на себя ответственность за пожар. «Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим «проектом» и конечно у нас все получилось» - говорится в телеграм-канале. Каких-либо доказательств причастности группировки к пожару пока не опубликовано.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в аннексированном Россией Крыму неоднократно происходили взрывы и были слышны звуки выстрелов. Российские власти объясняют это «работой ПВО».

По подсчетам журналистов, на 9 декабря в ходе войны России с Украиной погибли не менее 10 002 российских военнослужащих, 430 из них – это мобилизованные россияне. Речь идет только о тех, чьи имена удалось подтвердить документально.