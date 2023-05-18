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В Крыму в результате взрыва сошёл с рельсов поезд с зерном
В Симферопольском районе аннексированного Россией Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном. Движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановили. Об этом написал в своём телеграм-канале российский глава Крыма Сергей Аксёнов. По его данным, никто не пострадал. Причину случившегося Аксёнов не назвал.
Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
Телеграм-канал «База», без указания источников, сообщил, что в Симферопольском районе утром в четверг произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва обнаружена большая воронка. Позже информацию о сошедших с рельсов вагонах передало РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным телеграм-канала «112», взрыв произошёл недалеко от села Чистенькое.
В начале мая в граничащей с Украиной Брянской области сошли с рельсов два товарных состава. Власти региона называли причиной диверсии.
- В России после начала войны с Украиной резко выросло число аварий на железной дороге, писал The Insider. По данным издания, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда, это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Часть составов попали в аварии рядом с военными частями. Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, заявляя, что они являются делом рук автономных партизан, выступающих против войны.
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Алла Пугачёва и Наина Ельцина поручились за Евгения Ройзмана
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит третье заседание по делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана, которого обвиняют по статье о дискредитации армии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ройзман вины не признаёт.
Адвокат политика Владислав Идамжапов попросил приобщить к делу характеристики, которые Ройзману дали известные люди. Среди них – певица Алла Пугачёва, вдова бывшего президента России Наина Ельцина, екатеринбургский драматург и режиссёр Николай Коляда, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Однако обращение Пугачевой судья не принял, заявив, что оно «не процессуальное и не исследуется», пишет Itʼs My City.
Поддержать Ройзмана в Екатеринбург приехал Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
«Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него», — цитирует Муратова телеканал «Дождь».
На сегодняшнем заседании в качестве свидетелей защиты выступили учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и отец мальчика со спинально-мышечной атрофией Миши Бахтина, которому фонд Ройзмана помог в сборе денег на лекарство.
«Ройзман из тех, на ком держится наша страна, как пример милосердия», — сказала Федермессер, завершая свое выступление.
Уголовное дело на Евгения Ройзмана было заведено в августе прошлого года. Ранее суд трижды штрафовал политика по административной статье за дискредитацию вооружённых сил России – на общую сумму в 150 тысяч рублей. На время следствия суд запретил Ройзману пользоваться интернетом, посещать публичные места и общаться со всеми, кроме адвоката.
Как сообщало It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию тем, что назвал «спецоперацию» в Украине войной, а символ Z – «зигой».
- Евгений Ройзман – известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.
Россия нанесла новые ракетные удары по Киеву и Одессе. Один человек погиб
Ночью Россия нанесла очередную серию ракетных ударов по Украине. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Девятому по счету воздушному нападению с начала мая подверглась столица Украины. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о новой серии беспрецедентных по своей мощи и интенсивности воздушных атак на Киев.
В этот раз атака, по сведениям Попко, удары наносились крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспийского моря. После запуска ракет были задействованы разведывательные беспилотники.
Как утверждает Попко, по предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.
В трех районах — Деснянском, Дарницком и Днепровском — зафиксированы падения обломков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.
О пострадавших информации не поступало.
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате ракетной атаки на Одесскую область вчера вечером погиб один человек, двое ранены.
По его словам, большинство ракет были сбиты над морем силами ПВО, но есть попадание в промышленный объект.
«Суспильне» сообщает о взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях и в Харькове.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что в ночь на четверг были уничтожены 29 из 30 российских крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, выпущенных по Украине. Уничтожены также четыре беспилотника, заявил Залужный. Эта информация не может быть оперативно верифицирована.
Минобороны России новые ракетные атаки по территории Украины не комментировало.
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Гарибашвили пожелал Эрдогану успешного проведения второго тура выборов
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.
По информации пресс-службы, Гарибашвили поздравил Эрдогана с успешным проведением выборов; с достигнутым в первом туре успехом; а также с получением правящей партией большинства голосов на парламентских выборах. Кроме того, премьер Грузии пожелал собеседнику успешного проведения второго тура президентских выборов.
«Премьер-министр подчеркнул личную роль президента Эрдогана в укреплении стратегического партнерства между Турцией и Грузией, а также в устойчивом и стабильном развитии региона путем поддержки совместных, международных проектов, в которых участвуют Турция и Грузия», – говорится в сообщении.
На прошедших 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. У нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана 49,5% голосов. У его основного соперника – кандидата от шестипартийного оппозиционного объединения «Национальный альянс» Кемаля Кылычдароглу – 45%. Таким образом, победитель определится во втором туре 28 мая.
При этом Кемаль Кылычдароглу победил на избирательных участках, открытых в Грузии. За него проголосовали 639 избирателей (63.58%), за Эрдогана – 315 (31.34%). Всего в Грузии проголосовали 1005 граждан Турции.
Боррель предложил увеличить Европейский фонд мира на 3,5 млрд
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил увеличить объём Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине, на еще 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
Боррель решил просить увеличения финансирования фонда, поскольку нынешние средства фонда исчерпываются.
Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого ныне составляет почти восемь миллиардов евро. Именно из этого фонда государства-члены ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. К настоящему времени из фонда уже потрачено около 4,6 миллиардов евро на военную помощь Украине.
Благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и другие страны, например Мозамбик, Грузию, Молдову, Мали, Сомали, Нигер, Иорданию, Босния и Герцеговину, Ливан и Мавританию.
В последние дни Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
Исполняющий обязанности посла Украины покидает Грузию
Временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов покидает Грузию в связи с истечением срока полномочий, сообщила дипмиссия.
После отзыва посла весной прошлого года, все это время Касьянов исполнял обязанности главы посольства.
«Возвращаясь в Украину, моя семья увозит с собой часть тепла и доброты братской Грузии. А здесь, в Грузии, в среде многочисленных наших друзей, останется частица нашей украинской семьи, наших обычаев и традиций украинского народа.
Покидая Грузию, хочу пожелать всем вам мира, благополучия, гармонии и единства, успехов, счастья и благополучия! Я твердо убежден, что в Украине и Грузии не только общая история, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских народов и стратегическая цель наших стран присоединения к ЕС и НАТО – вопрос ближайшего времени», – говорится в заявлении Касьянова.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», украинский дипломат добавил, что война в Украине укрепила дружбу грузин и украинцев. Он благодарит граждан Грузии за помощь, которую они оказали и продолжают оказывать с начала россиского вторжения.
«На всю дальнейшую жизнь останется в моей памяти мужественный и душевный порыв, победа и смелость грузинских добровольцев, с оружием в руках борющихся за свободу и независимость наших стран.
А в памяти десятков тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома под давлением российских оккупантов, навсегда останется тепло и гостеприимство приютившего грузинского народа, который делился всем, чтобы обеспечить достойные условия пребывания и обучения украинских детей.
Для тех украинцев, кто остался на мирной части Украины и с оружием в руках, продолжает борьбу против нашего общего врага, тепло грузинских сердец и свет грузинской души поступило вместе с сотнями электрогенераторов и тоннами гуманитарного груза», – заявил он.
- Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля 2022 года, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его. Ранее СМИ сообщили, что новым послом Украины в Грузии, предположительно, станет Владимир Лукьянов. Однако процесс его назначения пока приостановлен.
Четыре депутата вышли из фракции «Национальное движение»
Депутаты парламента Грузии Ника Мачутадзе, Нато и Ростом Чхеидзе покинули ряды оппозиционной фракции «Национальное движение». Об этом Ника Мачутадзе сообщил на брифинге в парламенте Грузии.
Причиной этого Мачутадзе назвал «недоразумение», произошедшее во время голосования за членов Высшего совета юстиции, сообщает Общественный вещатель. Как отметил Мачутадзе, у депутатов от оппозиции была информация, что относительно избрания членов Высшего совета юстиции парламентская оппозиция обсуждала с правящей партией разные модели консенсуса. По его словам, проголосовавшие депутаты не были проинформированы о решении оппозиции не поддерживать кандидатов, представленных на голосование.
Позже стало известно, что из фракции «Национальное движение» выходит и лидер «Национально-демократической партии» Бачуки Кардава.
Сегодня парламент избрал трех членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями. Согласно законодательству, для избрания члена Высшего совета юстиции требовалось не менее 90 голосов, следовательно, нужны были голоса как большинства, так и оппозиции.
Из оппозиционеров, кроме лояльных к властям «Европейских социалистов», проголосовали Ника Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе и Бачуки Кардава из фракции «Единое национальное движение», а также Дилар Хабулиани, который не является членом фракции.
Глава МИД Украины и спецпредставитель Китая провели встречу в Киеве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и спецпредставитель КНР по вопросам урегулирования российско-украинского военного конфликта Ли Хуэй встретились в Киеве. Об этом сообщает МИД Украины.
Во время переговоров Кулеба рассказал представителю Китая о принципах восстановления справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. «Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта», - подчеркнул министр.
Вместе с тем Кулеба отметил важность участия Пекина в реализации так называемой формулы мира Владимира Зеленского. Украинский президент настаивает на возвращении Украины в границы 1991 годы, выплату репараций Киеву и создание военного трибунала для лиц, причастных к развязыванию войны. Китайская мирная инициатива, ранее представленная Пекином, предполагала немедленное прекращение огня, но не содержала таких пунктов.
Пекин и Москва сообщение о встрече Кулебы и Ли пока не комментировали.
- Ли Хуэй – посол Китая в России с 2009 по 2019 год. Во вторник, 16 марта, он начал поездку по Европе. Киев стал первым пунктом его визита. Турне проходит в закрытом режиме. О графике встреч китайского дипломата заранее не сообщают.
- МИД Китая опубликовал свои предложения по урегулированию кризиса, включавшие 12 пунктов, в годовщину начала войны России против Украины. В частности, Пекин говорил о необходимости возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом и предлагал прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
- Украина, Евросоюз и США подчеркнули, что относятся к китайскому документу как к заявлению о позиции, а не как к реальному плану урегулирования.
- МИД России, комментируя план КНР, отметил схожесть позиций Пекина и Москвы.
Пашинян: Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, Баку - Армении
Премьер-министр Армении назвал шагом вперед трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана, состоявшиеся три дня назад при посредничестве председателя Европейского совета, сообщает Радио Азатутюн.
«Три дня назад при посредничестве председателя Европейского совета мы сделали еще один шаг вперед, подчеркнув, что Армения признает территорию Азербайджана в рамках 86,6 тыс. квадратных километров, Азербайджан признает территорию Армении в рамках 29,8 тыс. квадратных километров», - заявил Никол Пашинян, выступая с речью в рамках 4-го саммита Совета Европы в Рейкьявике.
В то же время премьер-министр подчеркнул, что в результате незаконного закрытия Лачинского коридора армяне непризнанного Нагорного Карабаха уже пять месяцев находятся в блокаде и живут в условиях гуманитарного кризиса. При этом он счел необходимостью направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов.
«А начало переговоров Баку-Степанакерт под международной эгидой с целью обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха является жизненной необходимостью. Поддерживая решение этих вопросов, Совет Европы поддержит установление демократии и стабильности на Южном Кавказе», - сказал Пашинян.
Армянский премьер подчеркнул, что Армения пошла по демократическому пути, провела выборы, признанные на международном уровне свободными и демократическими, сформировала повестку мира. «Однако и эта мирная повестка подверглась нападению: в ноябре 2021 года и в сентябре 2022 года Азербайджан вновь вторгся на территорию Армении», - отметил он.
Эрдоган сообщил о продлении зернового соглашения на два месяца
Зерновая сделка, которая предусматривает вывоз продовольствия из портов Украины, продлена еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.
Эрдоган не уточнил, предусматривает ли продление соглашения по зерну, изменения, на которых ранее настаивала Россия. Москва, в частности, заявляла о необходимости вывоза российских удобрений.
Без продления срок действия зерновой сделки истекал бы в четверг, 18 мая.
Продление сделки подтвердил и МИД России. Его официальный представитель Мария Захарова заявила, что «таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, - в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам». Тем не менее, отметила она, «наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились, и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены».
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков поблагодарил Турцию и ООН за участие в переговорах. «Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны», - написал Кубраков в фейсбуке.
Украинский министр также отметил, что с середины апреля Россия ограничивала работу инициативы, а с мая, по его словам, фактически заблокировала вывоз продовольствия.
Эрдоган сделал заявление о продлении соглашения на фоне подготовки ко второму туру президентских выборов в Турции. Голосование назначено на 28 мая. В первом туре Эрдоган и его основной соперник - кандидат от оппозиции Кемаля Кылычдароглу - набрали меньше 50% голосов.
Нынешнее голосование на выборах президента называют самым напряженным для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти - в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.
- Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле прошлого года. Оно предусматривает механизм вывоза из украинских портов зерна и других продовольственных товаров.
- До июля после февральского вторжения России в Украину порты Украины были полностью заблокированы, ООН и многие страны заявляли, что блокада экспорта продовольствия из страны может привести к глобальным последствиям вплоть до голода в беднейших странах.
The Business Insider опубликовал схемы «бункера Путина» в Геленджике
Издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи так называемого «дворца Путина» под Геленджиком. По словам журналистов, документы находились в свободном доступе в интернете как минимум с 2016 года. Они были выложены на сайте проектной компании «Метростиль» в качестве примера сделанной работы. Объект называется там пансионатом.
На чертежах видно, что помимо наземной части, в поместье запроектированы и подземные этажи. Под землей находятся укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров. В подземной части есть вентиляция, электричество, водопровод, канализация и кабели связи.
Два отдельных туннеля шириной шесть метров и длиной 40 и 60 метров окружены 40-сантимеровым слоем бетона и, по поценке экспертов, могут выдержать прямое попадание бомбы. Верхний туннель выходит на склон песчаной дюны, нижний, более длинный - непосредственно на берег Черного моря. Он оснащен траволатором. К нижнему выходу подходит асфальтированная дорога.
Инженер-строитель Таддеуш Габрышевский прокомментировал чертежи: «В этих туннелях есть все для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или сбежать. Но это не просто аварийный выход, это полноценная аварийная замена дворцовому комплексу».
- Сведения о роскошном поместье под Геленджиком были опубликованы в расследовании команды Алексея Навального в январе 2021 года. Расследователи утверждают, что поместье и дворец на мысе Идокопас были построены для президента России Владимира Путина.
- Утверждается, что только строительство и реконструкция главного здания – собственно «дворца» – оценивается в 100 млрд рублей. Фильм о «дворце» вышел спустя несколько дней после ареста оппозиционера. Реакцией на арест и выход расследования стали массовые протесты во многих городах России. На них власти ответили преследованием соратников Навального, структуры которого были объявлены экстремистскими и запрещены.
- После выхода в свет фильма Владимир Путин заявил, что «дворец» ему не принадлежит и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом здании, в расследовании нет, однако из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение президента. Владельцем здания назвал себя друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. Как утверждает команда Навального, из документов о собственности не видно, что владелец здания действительно Ротенберг или его структуры.
Из-за наводнения в Италии погибли люди, отменен гран-при Formula 1
На севере Италии из-за проливных дождей происходят сильные наводнения. Агентство Reuters сообщает о как минимум восьми погибших, есть и пропавшие без вести. Нескольким тысячам людей пришлось оставить свои дома и эвакуироваться.
Наиболее пострадал регион Эмилия-Романья, где находятся такие города, как Болонья и Модена. По словам министра гражданской защиты Нелло Музумечи, в некоторых областях за 36 часов выпала полугодовая норма осадков. 21 река вышла из берегов. Местные власти предупреждают, что сильные дожди могут повториться в ближайшие дни.
В воскресенье 21 мая в городе Имола в Эмилии-Романье должны были пройти автогонки на региональный гран-при Formula 1. Они отменены из-за невозможности обеспечить безопасность участников и зрителей.
Дожди последовали за сильной засухой. По словам экспертов, это увеличило его разрушительность, поскольку ссохшаяся почва перестала впитывать воду.
Избрание членов Совета юстиции спровоцировало скандал в парламенте Грузии
Парламент Грузии сегодня, 17 мая утвердил трех членов Высшего совета юстиции – речь идет о местах для «не судей».
При пяти вакантных местах, только трое кандидатов из 29 девяти смогли набрать необходимое количество голосов: это Тристан Бенашвили, Гиоргий Гзобава и Зураб Гураспашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», для избрания необходима была поддержка не менее 90 депутатов. У правящей партии и поддерживающего ее движения «Сила народа» всего 84 голоса, а это значит, что проголосовали несколько депутатов от оппозиции. Голосование было тайным.
После этого другая часть оппозиции в знак протеста покинула зал заседаний, в связи с чем процесс голосования был прерван на несколько минут.
Депутат от оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили заявила, что несколько представителей оппозиции «продались» и договорились с «Грузинской мечтой», но конкретных имен не назвала. Оппозиция обвиняет «Мечту» в проведении своих кандидатов, чтобы сохранить контроль над судебной системой.
Позднее стало известно, что из оппозиционеров, кроме лояльных к властям «Европейских социалистов», проголосовали Ника Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе и Бачуки Кардава из фракции «Единое национальное движение», а также Дилар Хабулиани. В ЕНД собрались на заседание, заявив, что не представляют, как можно продолжить сотрудничество в формате фракции с этими депутатами.
Уже вечером стало известно, что Ника Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе и Бачуки Кардава покидают фракцию ЕНД.
Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе со своей стороны сказал, что представители «радикальной оппозиции», покинув зал заседаний, саботируют выполнение условий для получения статуса кандидата в ЕС.
После продолжения голосования ни один из оставшихся кандидатов не набрал необходимого количества голосов и председатель парламента объявил, что на повторное голосование будут вынесены четыре кандидатуры, получившие наибольшую поддержку: Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе.
Россия выделит €1,3 млрд на проект железной дороги в Иране
Россия выделит кредит в размере одного миллиарда трёхсот миллионов евро на строительство железнодорожного участка Решт—Астара в Иране. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак после подписания соглашения о строительстве железной дороги, в которой 17 мая поучаствовали по видеосвязи президенты России и Ирана – Владимир Путин и Эбрахим Раиси, пишет «Коммерсантъ».
Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард шестьсот миллионов евро. Российская доля в межгосударственном кредите, по словам Новака, составляет 85%.
Железнодорожный участок Решт—Астара является частью международного транспортного коридора «Север—Юг» — маршрута, позволяющего России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индией. Объем грузооборота по железной дороге должен составить не менее 15 миллионов тонн в год. Участок железной дороги Решт-Астара планировали ввести в эксплуатацию к 2025 году.
Грузия поддержала создание «реестра ущерба» для Украины
На саммите Совета Европы в Рейкьявике объявили о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине с начала полномасштабного военного вторжения России.
Грузия инициативу поддержала. Вместе с ней к соглашению о реестре присоединились еще 39 европейских стран, а также Канада, США, Япония и Евросоюз. Андорра, Болгария и Швейцария выразили намерение присоединиться к документу.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в реестр планируется вносить информацию об ущербе и требования о компенсации. По мнению Макрона, собранные документы помогут привлечь Москву к финансовой и уголовной ответственности.
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что международная база данных внесёт ясность в этот вопрос и позволит странам Совета Европы совместно фиксировать ущерб, причиненный Россией, чтобы создать «необходимую основу для восстановления Украины».
Европейский союз, представленный председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сделал взнос на покрытие начальных расходов. Реестр будет находиться в Гааге (Нидерланды), а дополнительный офис — в Украине.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что «Россия должна понести ответственность, в том числе за ущерб, причиненный Украине и ее народу».
В конце апреля замглавы Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов сообщил, что российское вторжение нанесло стране ущерб на сумму в 144 миллиарда долларов. По его словам, это «прямые и задокументированные материальные потери». По оценкам Киевской школы экономики, за год войны в Украине разрушено или повреждено более 150 тысяч домов, свыше 25 тысяч километров дорог, 344 моста (часть из них уже восстановлена), несколько тысяч детских садов, школ, больниц. ЮНЕСКО подсчитала, что на 22 марта, в Украине были повреждены или разрушены не менее 248 объектов культуры. и музеев.
По данным Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, требуется не менее 350 миллиардов долларов. По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Президент Украины Владимир Зеленский называет сумму более чем в один триллион долларов.
- Четвертый саммит лидеров 46 государств-членов Совета Европы открылся 16 мая в столице Исландии Рейкъявике. Главная цель встречи – обсуждение ситуации, сложившейся в Европе в результате российской агрессии против Украины.
В Армении сообщили о попытке похищения сына премьер-министра
Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота - пытались похитить днем 17 мая, сообщила принадлежащая семье Пашиняна газета «Айкакан жаманак».
«По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации «Зов сыновей», которые заставили Ашота Пашиняна сесть в машину. В какой-то момент сыну премьер-министра удалось выпрыгнуть из остановившегося на миг автомобиля, в результате чего его сбил автомобиль той же организации, следовавший сзади», – отметило СМИ.
Сообщается, что Пашинян получил травму ноги. Он обратился в правоохранительные органы, активисты же покинули место происшествия.
В Полиции Армении заявили, что проводятся необходимые мероприятия. Дело передано в Следственный комитет.
СМИ сообщают, что задержаны родители военнослужащего Жоры Сахрадяна, погибшего на войне — Вахид Сахрадян и Гаянэ Акопян.
В начале апреля спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что на Ашота Пашиняна было совершено нападение, организованное из-за границы. В полиции заявили, что сообщений об этом не получали. Ашот Пашинян тогда опроверг эту информацию через «Айкакан жаманак».
Общественная организация «Зов сыновей» была создана родителями военнослужащих, погибших в карабахской войне осенью 2020 года. Как пишет Armenia Today, её руководитель Ваик Саакян опроверг попытку похищения Ашота Пашиняна.
День святости семьи в Тбилиси отметили шествием
В Грузии сегодня, 17 мая отмечают День святости семьи – его Патриархия Грузии учредила в противовес Дню борьбы с гомофобией.
Представители духовенства и верующие отметили День святости семьи шествием в центре Тбилиси, которое прошло от церкви Кашвети на проспекте Руставели к собору Святой Троицы.
Напомним, что День святости семьи был учрежден Патриархией Грузии после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских.
В этом году ЛГБТ–акций по случаю Дня борьбы с гомофобией не было. Шествие сторонников традиционных ценностей прошло без эксцессов.
4 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в Будапеште на «антиЛГБТ-форуме» – так СМИ называют Конференцию консервативных политических действий (CPAC). Гарибашвили заявил, что абсолютное большинство грузинского общества «разделяет традиционные консервативные семейные ценности».
Лавров: Запад говорит армянам – прогоняйте русских
Запад говорит армянам – прогоняйте русских, заявил в интервью телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Знаю, что армянам, – у нас есть такая информация, – они [Запад] говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность», – сказал глава МИД России, назвав это «откровенной провокацией».
В том же интервью глава российского дипломатического ведомства затронул тему обсуждения развертывания миссии ОДКБ на территории Армении.
«Осенью 2022 года к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие», – отметил Лавров, подчеркнув, что этот проект до сих пор он остается на бумаге и не может реализоваться.
«Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию», – заявил он.
С просьбой прокомментировать эти заявления главы МИД РФ Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, оттуда пока не ответили.
Абхазию посещает глава МИД Никарагуа
В Сухуми прошло торжественное заседание, посвященное 30-й годовщине со дня образования Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
Для участия в мероприятии в Абхазию прибыл глава МИД Никарагуа Денис Монкада Колиндрес. Напомним, что в 2008 году Никарагуа вслед за Россией заявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Заседание, посвященной 30-летию МИДа, открыл абхазский президент Аслан Бжания. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство создано «в самый разгар войны, 17 мая 1993 года».
«В условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии, МИД Республики Абхазия осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность», – сказал он.
Поздравление абхазскому МИДу прислал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет агентство «Апсныпресс».
«Убежден в дальнейшем укреплении союзнических двусторонних отношений во имя дружбы и процветания народов России и Абхазии, поддержания прочного мира и надежной безопасности в регионе», – говорится в поздравлении.
- В разные годы абхазский МИД возглавляли Саид Таркил, Сократ Джинджолия, Леонид Лакербая, Константин Озган, Игорь Ахба, Сергей Шамба, Максим Гвинджия, Вячеслав Чирикба и Даур Кове. Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба, был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В Грузии шесть человек задержаны по подозрению в связях с ИГ
В ходе контртеррористической операции, которая прошла одновременно в четырех местах в Грузии, по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» задержаны шесть человек, сообщила Служба госбезопасности.
«Установлено, что указанные лица имели связи с одним из влиятельных лидеров террористической организации «Исламское государство» и под его руководством планировали различные виды террористической деятельности в ряде стран», – говорится в сообщении.
СГБ отмечает, что при обысках изъята символика террористической организации, носители электронной информации, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие улики.
Дело расследуется по статьям о вступлении в террористическую организацию иностранного государства, содействию террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
СГБ отмечает, что полученная в ходе расследования информация оперативно доведена до стран-партнеров, передает агентство «Новости-Грузия».
В рамках этого же расследования возбуждено уголовное дело в отношении одного гражданина иностранного государства.
- Ранее, в начале мая, СГБ сообщала о задержании иностранца, у которого было изъято передающее устройство, на носителе которого были спутниковые фотографии стратегических объектов США и европейских столиц.
- До этого, в конце апреля стало известно о задержании силами Антитеррористического центра жителя Панкисского ущелья Малхаза Паксашвили. По данным следствия, он отправился в Сирию в 2013 году, вступил в «Исламское государство» и занимал пост «наиба».
В Грузии пьяный водитель устроил ДТП. Погибли двое полицейских
Двое сотрудников патрульной полиции, Отар Карели и Вано Басанидзе погибли в результате ДТП на участке Гори-Карели центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Как сообщили в МВД Грузии, в припаркованную на обочине машину патрульной полиции врезался автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения – гражданин Грузии Г.Л. 1993 года рождения.
Оба полицейских, которые находились в патрульной машине, погибли на месте. Водитель задержан. В больнице города Карели ему оказали первую помощь, стационарное лечение виновнику ДТП не потребовалось.
Дело возбуждено по части 9 статьи 276 Уголовного кодекса – «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее причинение смерти двух или более человек». Задержанному грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Блинкен о признании России спонсором терроризма: «никогда не говори никогда»
Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности признания России Вашингтоном страной–спонсором терроризма. Ранее администрация президента Джо Байдена открыто возражала против этой меры.
Во время слушаний в комитете по ассигнованиям американского Сената сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена: «Вы же никогда не включите Россию в список стран—спонсоров терроризма?». «Никогда не говорите никогда», – сказал тот в ответ, передаёт CNN.
Администрация Байдена ранее заявляла, что не готова признавать Россию страной-спонсором терроризма, как требовали члены Конгресса и власти Украины. Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях и может принести в отношениях с торгующими с Россией государствами, например, Индией.
Линдси Грэм — один из соавторов законопроекта, требующего от Белого дома такого признания. Однако внешняя политика в стране находится в ведении исполнительной власти, законодатели не могут принудить администрацию Байдена к такому решению.
Адгур Ардзинба: отношения с Тбилиси Москва должна координировать с Абхазией
Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба прокомментировал решения президента России Владимира Путина, связанные с Грузией.
«Прошла неделя как наш союзник и стратегический партнёр Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, плюс возобновляется прямое авиасообщение, и нет никакой реакции с нашей стороны, даже когда упоминание об Абхазии удаляется с сайтов российских авиакомпаний», – написал он в телеграм-канале.
Оппозиционер указывает на статью 3 Договора между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнерстве», в которой, в частности, говорится о «проведении скоординированной внешней политики.
На Парад Победы 9 мая в Москве Аслан Бжания вообще не получил приглашения
«Никто не говорит о том, что мировая держава Российская Федерация должна координировать с Абхазией свои отношения с КНР или коллективным западом. Но когда речь идёт о государстве, с которым Абхазия находится в состоянии войны, уверен, здесь наше мнение должно учитываться.
Непонятна молчаливая позиция руководства Абхазии по этому поводу. Вообще, надо сказать, за последние три года отношения между нашими странами, мягко говоря, не улучшились — всего одна встреча на высшем уровне, всего один визит главы правительства в Москву, крайне низкая активность Межправительственной комиссии, провал плана гармонизации законодательства и т.д. На Парад Победы 9 мая в Москве Аслан Бжания вообще не получил приглашения», – отметил Ардзинба.
Он уверен, что абхазские власти выбрали «узкокорпоротивную, олигархическую» повестку вместо «государственной и национальной».
«Никто не будет считаться с теми, кто в разгар мировых потрясений, вместо того, чтобы думать о том, как обезопасить и сохранить свой народ, занимается вопросами личного обогащения и обслуживания олигархов. Нам всем нужно понимать, что от действий и сигналов, посылаемых нашим руководством за пределы страны сегодня, сильно зависит авторитет и судьба нашего государства. И потом понадобится очень много времени и сил, чтобы все эти упущения исправить», – добавил Ардзинба.
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.
- На сайте авиакомпании «Азимут», которая начитает осуществлять прямые рейсы между Москвой и Тбилиси, Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает закон «Об оккупированных территориях», после чего авиакомпания удалила самопровозглашенные республики из списка стран.
- 16 мая депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран. От Росавиации он потребовал приостановить действие лицензии «Азимута» на авиаперевозку.
- 16 мая вечером «Азимут» удалил графу «страна» на своем сайте. Теперь при регистрации или покупке билета можно указать номер документа или паспорта, не указывая государство, выдавшее его.
Грузинскую авиакомпанию возмутил протест против рейсов в Россию: «Грязные руки прочь от Georgian Airways!»
Грузинская авиакомпания Georgian Airways отреагировала на митинг, прошедший у её головного офиса против возобновления авиасообщения с Россией. На своей фейсбук-странице компания опубликовала заявление — ответ участникам протеста:
«Georgian Airways начнет прямые рейсы в Российскую Федерацию с 20 мая в случае получения всех необходимых разрешений».
Как пишет СОВА, публикация вызвала гнев со стороны интернет-пользователей. В адрес компании появились негативные комментарии. Пресс-служба Georgian Airways позже опубликовала открытое письмо, в котором авиакомпания назвала всех несогласных «ничтожествами».
«Грязные руки прочь от Georgian Airways!», – говорится в открытом письме сотрудников авиакомпании. Отмечается, что против неё запущена грязная кампания.
Georgian Airways заявляет: «Мы – не политическая организация и не принимаем политических решений. Мы должны выполнить заказ грузинского народа».
Далее Georgian Airways напоминает о своей деятельности в самые тяжелые дни для Грузии – о том, как авиалинии эвакуировали женщин, детей и стариков во времена войны в Абхазии; как Georgian Airways привозила в Грузию иностранных журналистов в 2008 году, чтобы показать результаты российской агрессии.
«Нас не смогли напугать артиллерия и танки, военные самолеты врага. Тем более не смогут напугать такие комичные ничтожества, как вы!», — написано в обращении к участникам акции протеста у офиса Georgian Airways.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», аудитория была шокирована. Некоторые предположили, что страница была взломана – текст заявления был очень нестандартным и слишком эмоциональным для официального заявления.
Многие пользователи критиковали авиакомпанию, после чего Georgian Airways ограничила режим комментариев на своей фейсбук-странице.
Отметим, что 19 мая состоится первый прямой авиарейс российской компании «Азимут» — Москва-Тбилиси. А Georgian Airways приступит к прямому авиасообщению с Россией с 20 мая. В день возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси состоится акция протеста, организованная оппозиционным движением «Дроа».
- 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российских властей провокацией и неприемлемым на фоне продолжения войны в Украине. При этом грузинское правительство и правящая партия «Грузинская мечта» высказались за возобновление рейсов в Россию. Было подчёркнуто, что от отсутствия прямого авиасообщения страдает «миллион грузин». Также в правящей партии подчеркнули, что Грузия не будет вводить санкции против России из-за потенциального ущерба своей экономике.
- Против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией выступили также грузинская оппозиция, Евросоюз и США. ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину, а именно – не разрешать своим самолётам летать в Россию, а российским – в Грузию.
США выплатят $10 млн за помощь в поимке гражданина РФ Матвеева
Госдепартамент США объявил в начале этой недели вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту и/или осуждению гражданина России Михаила Павловича Матвеева. В США его обвиняют в причастности к транснациональной организованной преступности. Об этом сообщил «Голос Америки».
«Последствия кибератак в целях вымогательства выкупа значительны, жертвы таких атак страдают от потери и раскрытия конфиденциальной информации и нарушения работы важнейших служб, – отмечается в заявлении представителя Госдепартамента. – Россия является безопасным убежищем для киберпреступников. В России они могут свободно проводить злонамеренные кибер-операции против США, наших партнеров и союзников».
В заявлении американского внешнеполитического ведомства называется причина, по которой США разыскивают Матвеева. Прежде всего, речь идет о его роли в кибератаках в целях вымогательства выкупа, направленных против американских правоохранительных органов, предприятий и критической инфраструктуры по всему миру.
В связи с указанными мерами Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения против Матвеева в округе Колумбия и в Нью-Джерси. Минфин ввел против Матвеева финансовые санкции.
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