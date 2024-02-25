В Крыму военные бригады «Медведи» жестоко избили людей в кафе

В поселке Черноморское в аннексированном Крыму российские военные из 81-й добровольческой бригады «Медведи» ворвались в кафе «Крепость», начали стрелять в воздух и жестоко избили посетителей. Об этом сообщили «Важные истории» и ряд телеграм-каналов, в том числе и провоенных.

Видео с камер наблюдения появилось в сообществе поселка в соцсети ВКонтакте, сообщает Крым.Реалии. На записи видно, как люди в военной форме оскорбляют гражданских, избивают их дубинками, стреляют в воздух и рядом с головами людей. Нападение, как утверждается, произошло в ночь с 23 на 24 февраля.

Одна из очевидиц случившегося написала в соцсетях: «Мой любимый человек в тяжелом состоянии в больнице... У меня сердце кровью обливается от зверства». Она призвала распространять видео, а позднее рассказала «Важным историям» подробности нападения. Утверждается, что у двух военных возник конфликт с посетителями кафе, где они отмечали праздник 23 февраля. «Им что-то не понравилось, и они вызвали подкрепление из подразделения "Медведи", - утверждает свидетельница.

Российские провоенные телеграм-каналы пишут, что по факту нападения возбуждено уголовное дело (официально об этом не сообщалось). Некоторые каналы со ссылкой на военных утверждают, что зачинщики нападения на посетителей кафе были «очень хорошо наказаны на уровне подразделения», публикуя при этом фотографии сильно избитых мужчин. Утверждается, что эти люди и есть зачинщики нападения. Судя по контексту, в качестве дисциплинарной меры их избили их же сослуживцы.

Добровольческая 81-я бригада «Медведи» создана в 2023 году в Крыму. Как писали Крым.Реалии, она входит в ЧВК «Редут», которую контролирует Минобороны РФ. «Медведь», вероятно, дислоцируется в военном городке в селе Перевальное. Инструкторы «Медведей» тренировали так называемое народное ополчение Крыма – как утверждается, по просьбе российского главы аннексированного полуострова Сергея Аксенова. Советник Аксенова Олег Крючков позже заявил, что «Медведи» не связаны с российскими властями Крыма.