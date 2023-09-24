В Курске беспилотник поразил административное здание

В центре Курска утром в воскресенье беспилотник атаковал административное здание. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграме, «незначительно пострадала крыша». Старовойт утверждает, что беспилотник был украинским. Украинские военные, как обычно в таких случаях, сообщение не комментируют.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» впоследствии опубликовал видео из Курска, на котором виден дым над центром города. Издание пишет о «серии взрывов».

В чатах местные жители пишут, что под удар попало «здание на Добролюбова». На улице Добролюбова в Курске расположено областное управление ФСБ. Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» предполагает, что речь идет о здании администрации Центрального района Курска. Официальной информации нет.

Власти граничащих с Украиной регионов, а в последнее время и более отдаленных, регулярно отчитываются о сбитых беспилотниках. В этот раз губернатор не стал писать, что беспилотник был сбит.