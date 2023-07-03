В Кыргызстане суд разрешил вместо отчества использовать имя матери

Конституционный суд Кыргызстана в понедельник разъяснил своё решение относительно присвоения детям матронима – части родового имени, которое присваивается ребёнку по имени матери.

Ранее суд решил, что совершеннолетние (от 18 лет и старше) должны иметь право выбора между отчеством и матронимом. В суде пояснили, что отказали в удовлетворении ходатайства активистки Алтын Капаловой в вопросе присвоения родового имени по матери несовершеннолетним, сославшись на угрозу агрессивного преследования детей, или «буллинга».

«Однако по достижению совершеннолетия гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, он должен иметь право выбора между отчеством и матчеством», – говорится в заявлении Конституционного суда, которое приводит Киргизская служба Радио Свобода. В документе подчёркивается, что решение «ни в коей мере не нарушает традиционные и исторические устои общества».

Сама Алтын Капалова на своей странице в фейсбуке поблагодарила Конституционный суд и своих адвокатов, отметив, что считает решение суда победой. При этом она сообщила, что не согласна с решением в той части, по которой несовершеннолетним детям не разрешено присваивать матроним, и отметила, что намерена «идти в международные суды».

Обращение Капаловой, которая заявила, что нормы закона «Об актах гражданского состояния» ставит матерей в неравное положение с отцами, Конституционный суд принял в производство в феврале 2023 года.