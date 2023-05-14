В Украине в ночь на воскресенье дважды объявлялась тревога

Вечером в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии появились сообщения о взрывах в Тернополе. Глава областного совета Михаил Головко сообщил, что одна из ракет попала в городскую промзону. О пострадавших не сообщается.

Тревогу объявили практически одновременно с началом в британском Ливерпуле финала песенного конкурса «Евровидение».

Еще одна тревога была объявлена глубокой ночью. Ударам вновь подвергся Тернополь. По данным властей, произошло попадание в складские помещения, что привело к пожару. Травмированы два человека.

Всего, по данным областных администраций Украины, удары в субботу и в ночь на воскресенье были нанесены по десяти областям страны в разных ее регионах. Ночью был нанесен удар по Харькову и ряду населенных пунктов Харьковской области, о пострадавших не сообщается.

По данным командования Воздушных сил Украины, в ночь на 14 мая были сбиты 18 дронов «Шахед», несколько беспилотников других типов и три крылатые ракеты.

Минобороны России заявило, что в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области был «нанесен удар высокоточным оружием большой дальности» по «пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран».