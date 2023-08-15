В Лондоне арестованы трое болгар по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Великобритании арестованы трое граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Би-би-си. Дело рассматривает центральный уголовный суд Олд-Бейли в Лондоне. Первое заседание назначено на январь 2024 года.

По данным Би-би-си 45-летний Орлин Руссев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова долгое время жили в Великобритании. Их арестовали в феврале.

По версии следствия, граждане Болгарии работали на российские спецслужбы. У задержанных были обнаружены паспорта граждан Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Би-би-си пишет, что Орлин Руссев жил в Великобритании с 2009 года. Он работал в сфере финансовых услуг, у него также был бизнес в России. В своем профиле на платформе LinkedIn он указывает, что является владельцем компании по перехвату сигналов. Сам Руссев утверждает, что когда-то работал советником в болгарском министерстве энергетики.

По словам соседей Бизера Джамбазова и Катрин Ивановой, они были парой. Джамбазов работал водителем в больнице. Иванова работала лаборантом в частной клинике. Би-би-си уточняет, что пара переехала в Великобританию десять лет назад. Через некоторое время Джамбазов и Иванова основали организацию, которая помогала переехавшим в Соединённое Королевство болгарам знакомиться с правилами жизни британского общества.

Посольство Софии в Лондоне в ответ на запрос Болгарской службы Радио Свобода заявило, что в дипмиссии не располагают информацией о задержании болгарских граждан. «Наше посольство и консульская служба не были проинформированы британскими властями о задержании людей с такими именами», — рассказал журналистам посол Марин Райков. По словам дипломата, британские власти могут не информировать иностранные посольства, если об этом просят задержанные.

МИД Болгарии сообщил, что ведомство всё ещё изучает дело.