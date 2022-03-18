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Трансляция выступления Путина в Лужниках на ТВ прервалась
На московском стадионе "Лужники" прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя - ведущие говорили об этом событии как о "возвращении в родную гавань". На митинге выступил президент России Владимир Путин, по неизвестным причинам телетрансляция прервалась в середине его речи.
Ведущие концерта постоянно вспоминали войну, которую ведёт Россия в Украине, не называя, однако, её войной. Они утверждали, что российские военные борются в Украине "с нацизмом". Выступил, в частности, отец полевого командира "ДНР" Владимира Жоги, он же "Воха", который погиб под Волновахой и получил звание Героя России.
Актёр Дмитрий Певцов заявил, что верит в то, что украинцы, белорусы и русские скоро будут составлять единый многонациональный народ. Актёр Владимир Машков прочитал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада. Олег Газманов спел песню "Офицеры" и песню со словами: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна". Выступила также группа "Любэ" с военными песнями "Давай за" и "Комбат".
Выступили также мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор RT Маргарита Симоньян (она попросила "Россию-матушку" наказать тех, кто "бомбит Мариуполь" - при этом Мариуполь штурмуют российские войска и отряды сепаратистов "ДНР"), представитель МИД России Мария Захарова.
Затем началось выступление президента России Владимира Путина. В своём выступлении он сказал, что главным мотивом так называемой военной операции в Украине стал "геноцид", якобы осуществлявшийся Украиной против пророссийских жителей Донбасса. Путин также процитировал Библию и рассказал о героизме солдат. Трансляция выступления Путина в эфире "России-24" по неизвестным причинам прервалась ещё до её завершения. Вместо неё вновь включился Олег Газманов и выступления тех, кто выступал какое-то время назад.
Корреспондент "Коммерсанта" сообщил, что Путин завершил своё выступление на стадионе - уже не в эфире.
Примерно спустя 20 минут "Россия-24" начала показывать выступление Путина заново. На этот раз оно не прервалось - выяснилось, что после обрыва трансляции президент говорил лишь около 20 секунд. После речи Путина концерт завершился.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления Путина в "Лужниках" неожиданно оборвалась. По его словам, был технический сбой на сервере, передает РИА Новости.
На трибунах десятки тысяч людей с флагами РФ и символикой так называемой специальной военной операции - буквой Z, георгиевскими лентами. Ещё несколько десятков тысяч, не попавших на трибуны, стоят у стадиона. По данным МВД, собрались более 200 тысяч человек.
Сообщалось о том, что на концерт свозили сотрудников бюджетных предприятий. Некоторые из них начали покидать акцию до её окончания.
Другие новости дня
В России в ближайшее время может быть заблокирован Youtube
В России в ближайшее время - до конца следующей недели - могут заблокировать видеохостинг Youtube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, по словам которого, решение о блокировке может быть принято "уже сегодня".
Youtube - популярная платформа, принадлежащая корпорации Google. После начала российского вторжения в Украину российские власти неоднократно требовали от сервиса цензуры материалов, которые, по их мнению, являются недостоверными или антироссийскими. В пятницу Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google "в максимально короткие сроки" прекратить "распространение угроз" в адрес россиян и трансляцию "антироссийских роликов" на ютьюбе. При этом было сказано, что действия администрации хостинга "носят террористический характер".
По мнению ведомства, компания Google и Meta (материнская компания соцсетей Facebook и Instagram, уже заблокированных в России) заняли в последние недели "четко выраженную антироссийскую позицию". Генпрокуратура ранее потребовала признать Meta экстремистской организацией, а фейсбук и инстаграм были заблокированы. На Youtube ведут стримы, помимо прочего, оппозиционные политики и активисты, в том числе покинувшие Россию, например команда Навального.
Болгария, Эстония, Латвия и Литва объявили о высылке дипломатов РФ
Болгария объявила персона нон грата 10 сотрудников российского диппредставительства в стране. Об этом сообщил МИД Болгарии ипосольство России в Софии.
ТАСС приводит слова российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которая назвала действия болгарских властей "крайне недружественным актом".
Сотрудникам российского посольства дано 72 часа на сборы. Пока не известно, какого именно ранга дипломаты объявлены персона нон грата.
В сообщении МИД Болгарии содержится стандартная формулировка высылки - "за действия, несовместимые с дипломатическим статусом". Как правило, она употребляется в отношении заподозренных в разведывательной деятельности.
Болгария в последние годы несколько раз высылала российских дипломатов, однако 10 сотрудников посольства за один раз - это рекордное число.
Накануне в Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер оппозиционной правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры Евросоюза о злоупотреблениях при расходовании средств. Кроме Борисова задержаны бывший министр финансов страны и другие чиновники. О том, что эти задержания могли бы быть как-то связаны с решением выслать российских дипломатов, не сообщается.
Позднее в пятницу было объявлено о высылке российских дипломатов также из Латвии, Литвы и Эстонии. Рига и Таллин высылает по 3 сотрудника посольства России, Вильнюс - 4. Это происходит на фоне российского вторжения в Украину.
РФ в военных целях не использовала воздушное пространство Грузии – посольство Украины
С начала вторжения в Украину Россия в военных целях не использовала грузинское воздушное пространство. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Дипломат при этом рассказал о переброске дополнительных военных сил в Украину.
«Это – Армения, оккупированные территории Грузии – Абхазия и Цхинвали. По информации Минобороны Украины, военных перевозят сухопутным, комбинированным путем. Использования воздушного пространства Грузии в интересах страны-агрессора не зафиксировано», – сказал Касьянов.
Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
В Грузии назвали «неприятным фактом» назначение Георгия Лорткипанидзе на должность в Украине
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неприятным фактом» назначение чиновника правительства времен Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине.
Накануне одна из лидеров главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила в соцсети, что генерал Георгий Лорткипанидзе назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что в Тбилиси Георгия Лорткипанидзе недавно обвинили в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
«Откуда «Национальное движение» знает, кто и где был назначен в Украине и тем более, кого назначают заместителем в контрразведке?! Вообще удивительно, почему у них есть эта информация. Однако, если это правда, то это вызывает сожаление, так как мы знаем, что Гия Лорткипанидзе является обвиняемым», — заявил Папуашвили.
По его словам, о причастности Лорткипанидзе к переправке Саакашвили через границу говорят свидетельские показания.
«Лорткипанидзе является организатором… Безусловно, неприятно, когда человека, обвиняемого в столь тяжком преступлении, назначают на высокую должность в контрразведке», — сказал Папуашвили.
Вместе с тем спикер парламента подчеркнул, что какой-либо критики этого шага со стороны Тбилиси не будет.
«Сейчас не время говорить и рассматривать подобные вопросы», — подчеркнул Папуашвили.
В декабре 2021 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование Лорткипанидзе за оказание помощи экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Число беженцев из Украины в Польшу превысило 2 миллиона
Число украинских беженцев, которых въехали на территорию Польши с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля, превысило отметку в два миллиона, что уже больше населения столицы Варшавы.
Такие данные привела в пятницу государственная погранслужба Польши.
"Речь идёт в основном о женщинах и детях. Первые поляки, которые оказывают им помощь при пересечении границы, – это сотрудники охраны. Часто большое значение для людей имеют первые слова поддержки", – отмечают в погранслужбе.
По данным ООН, общее число беженцев из Украины с начала войны составляет примерно 3 миллиона 200 тысяч. Сколько из них, добравшись до соседней Польши, остались в этой стране, точно не ясно. Предположительно, многие в дальнейшем уезжают в третьи страны. К примеру, Чехия за три недели боевых действий в Украине приняла примерно 270 тысяч беженцев.
Украинцы прибывают также в Молдову, Румынию, Словакию, Венгрию. Reuters называют ситуацию самым быстро разворачивающимся на европейском континенте кризисом с беженцами со времён Второй мировой войны.
Иркутск: мэр района признал, что армия РФ воюет в Украине с 2014 года
Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил, что российская армия ведет военные действия в Донбассе с 2014 года. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте" в некрологе о погибшем в Украине военном из иркутской деревни Худякова Валерии Березовском. Первым на публикацию обратил внимание телеграм-канал "Сарма". Позже Фролов свой пост отредактировал.
Изначально мэр Иркутского района, член партии "Единая Россия" написал: "Первая командировка Валерия была на Украину в 2014 году, где он принимал участие в боевых действиях по контракту. 21 февраля 2022 года он позвонил своим родным и друзьям и сообщил, что едет в командировку в Украину. В марте 2022 года Валерий погиб".
Тем самым мэр Иркутского района признал, что российская армия с 2014 года ведет военные действия в Украине. По официальной версии властей, российских военных в 2014 году на территории Донбасса не было.
Кроме того, из сообщения Фролова следует, что уже 21 февраля некоторые российские солдаты знали, что едут в Украину, хотя власти в это время отрицали планы военного вторжения в Украину.
Несколько часов спустя Фролов убрал из текста фразу про командировку контрактника Березовского в 2014 году в Украину.
Взять комментарий у Фролова редакции не удалось. Чиновник бросил трубку, когда услышал вопрос о своем некрологе о погибшем солдате.
Валерий Березовский - одиннадцатый военнослужащий из Иркутской области, официально признанный убитым.
17 марта власти нескольких регионов Сибири сообщили о гибели военнослужащих в ходе так называемой "специальной операции" на территории Украины. О гибели военных написали власти Омской области, Хакасии, Тувы и Бурятии.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей.
В России сообщили о запуске мультимодального маршрута в Абхазию
Российские железные дороги (РЖД) с 30 апреля по 30 сентября 2022 года запустят мультимодальный маршрут по «единому» билету в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом говорится в сообщении российской компании.
«С 30 апреля по 30 сентября добраться до Абхазии будет значительно проще по системе единого билета», – говорится в сообщении.
По информации компании, доехав до Адлера на любом поезде дальнего следования, на вокзале можно пересесть на специальные автобусы, следующие до городов Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухуми.
«Грузинская мечта» отказалась от идеи заслушать Владимира Зеленского
Правящая партия «Грузинская мечта» отвергла инициативу оппозиции об организации видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Грузии. По словам спикера Шалвы Папуашвили, большинство не намерено рассматривать предложения парламентского меньшинства.
«Это абсурд, когда часть грузинской оппозиции выступает от имени украинской власти и говорит о том, кто чего хочет, кто хочет выступать с обращением, а кто нет. Они даже не спросили у властей Украины. Это ведь тоже показывает, в чем заключается их реальная цель – еще раз поднять истерию и т. д.», - сказал он.
По словам Папуашвили, никакой коммуникации между грузинскими и украинскими властями по вопросу выступления Владимира Зеленского не было. Член «Грузинской мечты» отметил, что к парламенту обратились оппозиционные партии «Лело» и «Единое национальное движение», а не президент Украины.
Он уверен, что в действительности оппозиция пытается лишь вызвать хаос и втянуть страну в войну: «Конечно, мы этого не допустим».
«Я подчеркиваю, что «Грузинская мечта» даже не будет рассматривать ни одну из инициатив «Национального движения» и «Лело», касающихся Украины», – сказал Шалва Папуашвили.
СОВА напоминает, что ранее Владимир Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании и Бундестагом Германии.
17 марта фракция «Лело для Грузии» выдвинула инициативу о том, чтобы парламент Грузии также заслушал украинского лидера. Позже депутат от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе сообщила, что администрация Зеленского готова обсудить этот вопрос.
В Украине погибли двое грузинских добровольцев
Двое грузинских добровольцев погибли на войне в Украине. Информацию распространил экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который также воюет в Украине и недавно стал рядовым украинской армии.
По информации канала «Мтавари», грузинские бойцы погибли в Киевской области, близ города Ирпень. Имена погибших не сообщаются.
В МИД Грузии пока не располагают информацией о смерти граждан Грузии, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Путин предложил Госдуме вновь назначить Набиуллину главой ЦБ
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Согласно федеральному закону "О Центральном банке", глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы.
Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк с июня 2013 года. В 2017 году её полномочия были продлены ещё на пять лет. До того как занять этот пост Набиуллина в течение года была помощником президента России, а ранее возглавляла министерство экономического развития.
- С 28 февраля вступили в действие санкции Евросоюза в отношении Банка России, введенные из-за российской военного вторжения на территорию Украины. Позже к ним присоединились США, Великобритания и Канада. Любые операции с валютными резервами российского Центробанка запрещены. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.
- Наиболее заметным эффектом санкций пока стало падение курса рубля - доллар стоит более 100 рублей, евро более 120 рублей. В ответ российские власти приняли ряд мер прежде всего для поддержания курса национальной валюты, в том числе обязали экспортёров продавать на бирже 80 процентов валютной выручки, запретили резидентам переводить валюту на счета в зарубежных банках, запретили выплату дивидендов за рубеж. Банк России повысил ключевую ставку с девяти с половиной до двадцати процентов годовых.
- Сегодня, 18 марта, состоится плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. Впервые за два года Эльвира Набиуллина не будет проводить после заседания пресс-конференцию, сообщает "Коммерсантъ".
Британский медиарегулятор отозвал лицензию у RT
В Великобритании у телеканала RT отозвали лицензию на вещание. Об этом сообщает британский медиарегулятор Ofcom.
По словам регулятора, они приняли во внимание то, что RT финансируется российским государством, которое начало вторжение в другую страну. Кроме того, поводом для отзыва лицензии стали новые российские законы, "по сути, объявляющие вне закона любую независимую журналистику с нарративом, отличным от государственного".
"Мы считаем, что с учетом этих ограничений для RT было бы невозможно придерживаться принципа беспристрастности, заложенного в Вещательном кодексе", – отмечается в сообщении Ofcom.
Решение проверить, может ли RT сохранить лицензию на вещание, было принято на фоне проведения 29 расследований по поводу соблюдения принципа беспристрастности при освещении телеканалом российского вторжения в Украину, добавили в Ofcom.
За два дня до российского вторжения в Украину премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к медиарегулятору Ofcom c просьбой присмотреться к RT на предмет нарушения правил вещания. На четвертый день войны страны Евросоюза пришли к согласию, что российские государственные СМИ RT и Sputnik следует изгнать из европейского медиапространства.
Германия запретила вещание российского государственного телеканала RT на немецком языке, сославшись на отсутствие у него лицензии, еще 2 февраля. В ответ Россия отозвала лицензию у Deutsche Welle и начала процедуру признания этого СМИ "иностранным агентом". Ранее YouTube заблокировал канал RT DE в связи с распространением дезинформации о пандемии.
Страны Балтии и Польша отозвали лицензию у RT по собственной инициативе незадолго до начала войны. Глава RT Маргарита Симоньян находится под санкциями ЕС.
Дворкович ушёл с поста главы фонда «Сколково» после критики войны
Председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост, который он занимает с 2018 года. Об этом РБК сообщил представитель Дворковича.
Как рассказали изданию два источника, близких к "Сколково", Дворкович объявил о своем уходе 18 марта на встрече с сотрудниками фонда.
Ранее в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович выступил против войны России с Украиной. "Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", – приводит издание слова Дворковича.
После этого секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал Дворковича "национал-предателем". Он предложил уволить его из фонда в рамках "самоочищения общества".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича в "Сколково" зависит от его личного решения.
Антивоенные высказывания Дворковича осудил и его бывший коллега в правительстве, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, курировавший топливно-энергетический комплекс Дворкович "подсадил" российских граждан на самолеты компаний Boeing и Airbus, которые из-за санкций приостановили работу в России. В результате, по мнению Рогозина, было "поставлено под сомнение" право на передвижение миллионов людей.
Дворкович занимал пост председателя фонда "Сколково" с 2018 года, он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны. Он также возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).
Главой фонда вместо Дворковича может стать Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления "Сколково".
В Грузии от коронавируса скончались еще 18 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 18 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 630.
За сутки в стране выявили 872 новых случая коронавируса. Накануне провели 18 331 тест: PCR-тестов – 12 013, экспресс–тестов на антиген – 25 213.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 4,76%, за последние 14 дней составляет 10,19%, за неделю – 6,61%.
Выздоровели еще 913 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 640 550, выздоровевших – 1 594 924.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1395 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 839 891.
Ранее заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что коронавирус, предположительно, переходит с пандемического распространения к эндемическому.
Анатолий Бибилов призвал подписать соглашение «За честные выборы»
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал всех участников выборного процесса к честной, открытой борьбе. Он заявил о недопустимости ставить легитимность выборов под угрозу.
Бибилов предложил всем кандидатам в президенты подписать на базе ЦИК соглашение «За честные выборы» и неукоснительно ему следовать.
Отметим, что обращение сделано на фоне снятия с предвыборной гонки 12 кандидатов и обысков в Центризбиркоме.
«Важно не давать повода нашим внешним врагам дискредитировать чистоту выборов. Только народ Южной Осетии является источником власти в нашей стране. Призываю всех работать по закону», – заявил Бибилов.
Он призвал ЦИК не затягивать с процедурными вопросами и проводить все необходимые мероприятия вовремя, «все запрошенные на организацию выборов финансовые средства имеются».
Президентские выборы должны пройти в Южной Осетии 10 апреля.
Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавым диктатором»
Президент США Джо Байден, выступая в Вашингтоне на ежегодном мероприятии в честь дня святого Патрика, резко отозвался о президенте России Владимире Путине. Он назвал его "кровавым диктатором" и "отъявленным бандитом, ведущим безнравственную войну против народа Украины".
Байден отметил роль Ирландии (день св.Патрика - традиционный ирландский праздник) – нейтральной страны – в усилиях Запада по сдерживанию российской агрессии, подчеркнув, что "Путин платит за эту агрессию огромную цену".
Американский президент также упомянул в речи предстоящий ему завтра разговор по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, который "не верит, что демократия может быть устойчивой в 21-м веке".
- 16 марта 2022 года Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником". Как отмечает агентство Reuters, в этот день Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина в контексте вторжения российских войск на территорию Украины.
- 2 марта 2022 года действия России в Украине американский президент назвал "войной Путина", которая, по его словам, является преднамеренной и неспровоцированной.
Земфира выпустила клип «Не стреляйте» с кадрами войны в Украине
С её Youtube-канала удалены все клипы, кроме двух
Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".
Сообщается, что певица после начала войны покинула Россию.
С официального Youtube-канала Земфиры удалены все клипы и другие видео, кроме двух - кроме "Не стреляйте", это записанная в 2008 году кавер-версия песни украинской рок-группы "Океан Эльзы" "Вiдпусти".
Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию для проверок
Живущих в Москве граждан Украины вызывают в полицию на опросы и осматривают их мобильные телефоны.
О двух таких случаях стало известно правозащитному проекту "ОВД-Инфо". В первом случае речь идёт о студенте МФТИ, который собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу. По его словам, у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть людей увезли в ОВД. Там их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и проверили телефоны - в частности, на предмет посещения оппозиционных пабликов и присутствия в фотогалерее националистической символики. Самого студента оставили в отделе полиции на ночь, составив на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.
Еще одна гражданка Украины, работающая в Москве в сфере обслуживания, рассказала, что её и её знакомую вызвали в полицию на опрос, во время которого также осмотрели их телефоны. Девушка рассказала, что в этот момент в ОВД были ещё несколько граждан Украины.
Радио Свобода также известно о трёх подобных случаях, произошедших с украинцами, живущими в Москве.
Взрывы во Львове: ракетные удары пришлись по авиаремонтному заводу
Украинские власти сообщают о взрывах во Львове, в городе объявляли воздушную тревогу.
"Во Львове около 6:30 прогремели взрывы, видно возгорание на окраине города, информации о разрушениях и травмированных пока нет", – сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.
"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", – уточнил мэр.
Позже он уточнил, что ракетные удары пришлись по авиаремонтному заводу. Его здания разрушены. Человеческих жертв, по предварительным данным, нет.
В 6:08 в городе была объявлена воздушная тревога, о ней сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОГА. Через 20 минут раздались первые взрывы, пишет "Щоденний Львiв".
Ранее украинские власти заявили, что в ночь на 13 марта российские войска выпустили восемь ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области, больше известному как Яворовский военный полигон. Он находится в 30 километрах от Львова.
Как позже сообщили местные власти, в результате обстрела Яворовского полигона не менее 35 человек погибли и еще 134 получили ранения.
По данным львовских властей, российские самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря, откуда и производились удары. "Самолетами из Саратова, из России, поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию", – сказал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, добавив, что всего по Яворову 13 марта были выпущены более 30 ракет. Часть из них удалось сбить, так как сработала система противовоздушной обороны.
С тех пор во Львове ежедневно объявляли воздушную тревогу, но ударов зафиксировано не было.
В Болгарии задержан бывший премьер-министр Бойко Борисов
В Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры Евросоюза о злоупотреблениях при расходовании средств. Он помещён под стражу на 24 часа, сообщило МВД Болгарии.
Кроме Борисова задержаны бывший министр финансов страны Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова и бывшая глава информационной службы правительства Севдалина Арнаудова.
Как сообщило Болгарское национальное телевидение, задержания связаны с расследованием более 120 случаев неправомерного использования средств Евросоюза. Обыски и выемки документов прошли по многим адресам в стране.
Новость о задержании целого ряда бывших высокопоставленных чиновников прокомментировал действующий премьер-министр Болгарии Кирил Петков, написав на своей странице в фейсбуке: "Нет никого выше закона!"
Бойко Борисов трижды возглавлял правительство Болгарии с 2009 по 2021 годы. 13 марта он был переизбран на пост председателя партии ГЕРБ. Партия оказалась причастной к нескольким коррупционным скандалам, что вызвало крупные антиправительственные выступления в Болгарии.
Международная организация Transparency Internаtional относит Болгарию к государствам с наиболее высоким уровнем коррупции среди членов ЕС.
В Украине погиб командир костромского полка ВДВ
В ходе «специальной операции» в Украине погибли пятеро военных из Костромской области, в том числе командир костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев, сообщает местное отделение ГТРК.
По данным телерадиокомпании, кроме полковника Сухарева, погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев и капитан Алексей Никитин.
331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым Сухарев командовал с 2021 года, принимал участие в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году.
По итогам летних учений 2017 года министр обороны Сергей Шойгу присвоил полку звание «Ударный».
- Российское Министерство обороны раскрывало данные о потерях в ходе вооруженного конфликта в Украине лишь однажды – 2 марта, сообщив о гибели 498 военнослужащих.
- По данным газеты New York Times, которая ссылается на разведку США, эта цифра может быть значительно больше. С начала военного вторжения России на территорию Украины погибло более семи тысяч российских военнослужащих, свыше 14 тысяч раненых, утверждает NYT. Точные данные о потерях в условиях боевых действий получить невозможно.
Шойгу просит исключить Зеленского и Роднянского из «культурной повестки»
Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского, в прошлом актера и шоумена, и украинского продюсера Александра Роднянского «из культурной повестки» России.
Фотографию письма за подписью Шойгу публикуют издания «Медиазона» и The Insider, заявляя, что ее прислал источник, близкий к Минкульту.
«Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны», – говорится в письме.
Владимир Зеленский, избранный президентом Украины в 2019 году, в 2000-2010-х годах сыграл в ряде фильмов, в том числе снятых в России, а также продюсировал сериал «Сваты», который до недавнего времени показывали по российскому телевидению.
Александр Роднянский – российско-украинский продюсер, он активно выступает против российского вторжения в Украину. Роднянский продюсировал такие фильмы, как «Сталинград», «Левиафан», «Обитаемый остров», «9-я рота», входит в жюри множества кинофестивалей. Кроме того, он возглавлял телеканал СТС и основал телеканал «1+1».
Марина Овсянникова: Мне очень страшно, но я остаюсь в России
Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала российского телевидения, рассказала в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что в данный момент скрывается у друзей, опасается уголовного преследования, «принимает успокоительные», но тем не менее не собирается покидать Россию и принимать предложение президента Франции Макрона об убежище, поскольку является «патриотом».
«Очень беспокоюсь о своих детях – 17-летнем сыне и 11-летней дочери. Оба ребенка в Москве, но не со мной, они в безопасности», – сообщила также Овсянникова, отметив, что акция, которую она провела, стала для ее родных «тяжелым ударом», что она не чувствует поддержки от них, а сын упрекнул ее в «разрушении жизни всех членов семьи».
Также Овсянникова рассказала о многочасовом допросе после того, как ее задержали. По ее словам, допрос вел заместитель руководителя отдела по борьбе с экстремизмом, которому «все время звонили его начальники». «Никто не верил, что я сама решилась на протест: все спрашивали, как я связана с Западом, кто меня надоумил», – сообщила редактор Первого канала, добавив, что пока против нее не заведено уголовное дело, однако проходит проверка.
«Мне очень страшно, но я не жалею, что назвала войну войной, я уже перешла черту, за которой нет пути назад. Остается только говорить прямо и открыто», – резюмировала Овсянникова.
14 марта прямой эфир программы «Время» на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией, вызвавшей резонанс во всем мире. В то время как ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций, в студию вбежала редактор программы Марина Овсянникова, встала за спиной у Андреевой с плакатом: «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут» и произнесла: «Остановите войну!» и «Нет войне!». Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине.
Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Следственный комитет проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье УК РФ о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.
Радио Свобода/Радио Свободная Европа откроет бюро в Риге и Вильнюсе
Радио Свободная Европа/Радио Свобода откроет новые бюро – в столице Латвии Риге и в столице Литвы Вильнюсе. Корпорация объявила об этом 17 марта, спустя несколько дней после того, как московское бюро Радио Свобода было вынуждено прекратить работу из-за давления российских властей и угрозы безопасности журналистов.
В новых бюро в странах Балтии будут работать журналисты Русской службы Радио Свобода, ранее работавшие в Москве, а также редакция телеканала Настоящее Время и журналисты Белорусской службы Радио Свобода, которые были вынуждены покинуть Беларусь после волны репрессий властей этой страны против оппозиции и независимых медиа.
Как заявил президент корпорации Джейми Флай, «новые бюро позволят РСЕ/РС продолжить обращаться к нашей аудитории в России и Беларуси, несмотря на все усилия властей этих стран заглушить голос независимой журналистики. Мы станем еще активнее взаимодействию с аудиторией в России и Беларуси, мы будем предоставлять ей ту важнейшую информацию, которую граждане этих стран ждут от нас и в которой отчаянно нуждаются». Флай поблагодарил власти Литвы и Латвии за их поддержку свободы слова и помощь журналистам, вынужденным покинуть свои страны.
В Риге РСЕ/РС откроет мультимедийное бюро, в котором будут работать журналисты Русской службы и Настоящего Времени. В Риге разместится также новое подразделение корпорации - отдел журналистских расследований. В Вильнюсском бюро будут работать журналисты Белорусской службы Радио Свобода и участники проектов Настоящего Времени, предназначенных для русскоязычной аудитории Беларуси.
6 марта Радио Свободная Европа/Радио Свобода объявило о прекращении работы своего бюро в России. 4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО «РСЕ/РС», представляющего интересы медиакорпорации в России; давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по приглашению президента России Бориса Ельцина.
Технической причиной банкротства ООО «РСЕ/РС» стал отказ медиакорпорации выплачивать штрафы, наложенные властями России за отказ сопровождать каждый журналистский материал указанием о том, что медиакорпорация внесена в список «иностранных агентов». Общая сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором с января 2021 года, превысила 13 миллионов долларов. 18 журналистов, сотрудничающих с «РСЕ/РС», внесены Министерством юстиции России в список «СМИ-иноагентов».
Сайты русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в соседнюю страну.
Подписанный Владимиром Путиным 4 марта закон о наказании за якобы «ложную информацию об использовании вооруженных сил» предусматривает тюремное заключение до 15 лет для любого журналиста, который поставит под сомнение официальную трактовку военного вторжения на территории Украины. Поэтому наши журналисты рассказывают об этих событиях из-за пределов России.
В Харьковской области при обстреле погибли более 20 человек
21 человек погиб, 25 ранены в ходе ракетного обстрела российскими войсками города Мерефа в Харьковской области - утверждает Харьковская областная прокуратура.
Артиллерийская атака произошла 17 марта в 3.30 утра по местному времени, разрушены общеобразовательная школа и городской Дом культуры.
Служба безопасности Украины по Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством гражданского населения. Российские военные, которые утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, удар не комментировали.
По-прежнему точно не известно, есть ли жертвы среди мирных жителей Мариуполя, которые находились в бомбоубежище под зданием оперного театра. Оно накануне было разрушено - как утверждают местные власти, в результате российского авиаудара. В Москве утверждают, что российские военные вчера не бомбили Мариуполь.
Утверждается, что в бомбоубежище могли находиться около 1000 человек. Звучали опасения, что многие из них погибли, однако утром представители украинских властей заявили, что бомбоубежище выдержало удар, и людей живыми начали извлекать из-под завалов. Однако нет данных о том, что спасательная операция завершена, в городе продолжаются бои.
Всего с момента начала российского вторжения, по данным ООН, в Украине погибли более 500 мирных жителей, речь идёт об официально подтверждённых случаях - в реальности число жертв может быть намного большим.
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