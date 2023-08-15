В Махачкале произошёл взрыв на АЗС, погибли 30 человек

Число жертв пожара и взрыва в автосервисе и на автозаправочной станции возле Махачкалы возросло до 30. Утром во вторник спасатели обнаружили тела ещё троих погибших при разборе завалов. 75 человек ранены, сообщило МЧС России. Среди погибших по меньшей мере трое детей.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днём траура по погибшим.

На месте продолжается разбор конструкций, МЧС отправило вертолёт для эвакуации раненных. Местные телеграм-каналы опубликовали видео поступления раненых в больницу. В Махачкалу также вылетел самолёт Ил-76 МЧС России для транспортировки тяжелораненых в больницы Москвы.

По версии следствия, 14 августа около десяти часов вечера в здании автосервиса при техническом обслуживании автомобилей произошло возгорание, огонь перекинулся на АЗС, где взорвалась газовоздушная смесь.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на автозаправке взорвались две из восьми цистерн с топливом. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в МЧС писал, что из-за взрывной волны горящее топливо накрыло людей, которые пришли посмотреть на загоревшийся автосервис и находились от него в радиусе 50 метров.

Телеграм-каналы опубликовали видео с места ЧП, на кадрах виден сильный пожар и горящие припаркованные рядом с заправкой автомобили.

Отмечается, что автосервис и заправка находятся в районе торгового центра «Глобус».

Пожар удалось потушить спустя почти 4 часа после взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. Максимальное наказание по этой статье до десяти лет лишения свободы.