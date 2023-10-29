В Махачкале рейс из Тель-Авива встретили антисемитским протестом

До тысячи человек блокировали аэропорт Махачкалы с антисемитской акцией протеста перед прилетом рейса из Тель-Авива, - передает Кавказ.Реалии. Собравшиеся протестуют против Израиля и требуют изгнать евреев из региона.

Самолет авиакомпании Red Wings приземлился в аэропорту в 7:17 по местному времени, свидетельствуют данные сервиса Flight Radar 24. В аэропорт прибыли сотрудники ОМОН, усиление объявлено в зданиях управлений МВД в Махачкале и Каспийске, утверждает издание «База».

Издание «Осторожно, новости» сообщает, что на выезде из аэропорта жители пытаются проверять документы у выезжающих, чтобы убедиться, что они не израильтяне. В поисках евреев толпа обыскала даже прибывший автомобиль ОМОН, передает «Сота».

Видео и фотографии с места событий свидетельствуют, что власти не контролируют ситуацию.

Антисемитские акции прошли на выходных в других городах Северного Кавказа. 28 октября в Черкесске - столице Карачаево-Черкесской республики - прошел митинг с требованием не пускать в республику жителей Израиля. В ночь на 29 октября жители Дербента в Дагестане протестовали против выдуманного заселения беженцев из Израиля в местные отели.

В Нальчике в Кабардино-Балкарии были подожжены покрышки на стройке строящегося еврейского культурного центра. На стену была нанесена надпись «смерть яхудам» [еврей по-арабски] , утверждает «База».

Глава Дагестана обвинил в разгоне антисемитских настроений «врагов России». Муфтии Северного Кавказа высказались против антисемитских акций, заявив, что их разжигают провокаторы, передает «Кавказский узел».

Днем представитель главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков в интервью изданию «Подъем» не исключил, что из еврейскую общину придется эвакуировать из республики.

Призывы протестовать против прибывающих евреев и проверять пассажиров рейса из Тель-Авива распространяет, в частности, телеграм-канал «Утро Дагестан», связанный с живущим в Киеве бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Он ранее говорил, что финансирует канал, но не определяет его редакционную политику. В воскресенье он заявил, что запущенный канал «ушел в свободное плавание», сообщение передано через сайт канала «Утро февраля».