В Дагестане завели дело о «пропаганде ЛГБТ» за подсмотренный показ мод

На дизайнера из Махачкалы Эльнару Аскерову завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Она организовала показ мод, в котором участвовали среди прочих юноши в андрогинных образах. Мероприятие было закрытым, но его подсмотрели в окно.

Показ мод был приурочен к открытию бутика женской одежды, отмечает "Кавказский узел". В Кризисной группе CK SOS, которая предоставила Аскеровой адвоката, рассказали, что на показе выступили два молодых человека с лёгким макияжем. Один был одет в белый костюм, другой – в серый блестящий. Со слов Аскеровой, все образы были сценическими, а на мероприятие были приглашены женщины – в основном, подруги и знакомые. Несовершеннолетних на показе не было, отметили в CK SOS.

Показ коллекции подсмотрел в окно прохожий, снял его на камеру – видео попало в интернет. В СК SOS уточнили Кавказ.Реалии, что Аскерова предполагает, что прохожим был "предприниматель, знакомый с администраторами ряда местных пабликов", что позволило ему широко распространить информацию. Аскерова считает, что мотивом бизнесмена могла быть заинтересованность в помещении, которое занимал бутик.

После разгоревшегося скандала с бутиком Аскеровой расторгли договор аренды. Организаторам и участникам показа стали поступать угрозы и требования "извиниться перед мусульманами". Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил: "Пусть такие горе-эпатажники скажут спасибо, что мы живём в правовом государстве, а то им бы давно уже открутили голову".

Дело Аскеровой по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних с помощью СМИ будут рассматривать завтра, 25 ноября, в махачкалинском суде. Ей грозит штраф до ста тысяч рублей.