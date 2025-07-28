Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о прекращении огня

Лидеры Таиланда и Камбоджи на переговорах, которые прошли в понедельник в административном центре Малайзии Путраджая, договорились о прекращении огня. Договорённость должна положить конец боям, которые начались в приграничных регионах 24 июля. Обострение давнего конфликта стало наиболее кровопролитным за последнее время - погибли несколько десятков человек.

Прекращение огня должно вступить в силу в полночь. Достижение договорённостей подтвердил премьер выступившей в качестве посредника Малайзии Анвар Ибрагим, а также оба лидера - премьер Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности главы правительства Таиланда Пхумтам Вечаячай. Главы правительств выразили уверенности в том, что перемирие будет соблюдаться.



На прошлой неделе между двумя государствами Юго-Всосточной Азии вспыхнул вооружённый конфликт из-за приграничных споров. Обе армии использовали бронетехнику, системы залпового огня и авиацию, известно о десятках убитых. Несмотря на переговоры, в понедельник боевые действия продолжились - пятый день подряд.

В организации встречи участвовали также США. Президент Дональд Трамп на выходных говорил по телефону с лидерами обеих стран.

Обе страны обвиняли друг друга в эскалации конфликта, разгоревшегося 24 июля. Конфликт между Таиландом и Камбоджей из-за приграничных территорий и расположенных на них священных для буддистов храмов длится уже более ста лет и привёл к более чем 10 войнам только в XX-XXI веках.