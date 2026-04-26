В Мали сбит вертолет «Африканского корпуса» Минобороны РФ

В Мали был сбит вертолет «Африканского корпус» Минобороны России, сообщили z-паблики.

Как утверждается в телеграм-канале Fighterbomber, экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. «Предварительная причина – внешнее огневое воздействие (ЗРК)», – сказано в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет.

МИД России заявил в воскресенье, что 25 апреля вооруженные антиправительственные группы «совершили серию скоординированных атак в столице Мали и соседних регионах».

«Двести пятьдесят боевиков атаковали международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную неподалеку военную базу», – сказано в сообщении. МИД утверждает, что вооруженные силы Мали отразили это нападение.

Атака на вертолет в сообщении ведомства не упоминается.

Как пишут Jeune Afrique и Le Figaro со ссылкой на источники, в результате взрыва на армейской базе Кати, который произошел 25 апреля, погиб министр обороны Мали Садио Камара. Утверждается, что возле его дома взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Официального подтверждения этой информации нет.

В субботу вооруженные антиправительственные отряды провели серию скоординированных атак на столицу Бамако и ряд городов на севере страны. По данным ООН, удары пришлись по военной базе в Кати рядом с Бамако, а также по городам Мопти, Гао и Кидаль.

Ответственность за нападения официально не взяла ни одна группировка. Источники Reuters в силовых структурах связывают атаки с джихадистской группировкой, близкой к террористической «Аль-Каиде», а также к альянсу «Фронт освобождения Азавада».