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В Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс
В осажденном российскими войсками Мариуполе погиб литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс, сообщил в фейсбуке его коллега Виталий Манский.
Гибель 45-летнего Кведаравичюса подтвердил литовский портал 15min. По данным издания, в автомобиль, в котором ехал Кведаравичюс, попала ракета. Его госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.
Один из последних фильмов Кведаравичюса, «Мариуполис», рассказывал о городе, за который сейчас идут ожесточенные бои. Это была лента о прифронтовой жизни, в которой почти не было политики: в картину была включена лишь одна сцена празднования 9 мая, когда на главной площади Мариуполя спорили сторонники России с георгиевскими ленточками и те, кто вышел туда с украинским символом победы – красным маком.
Кведаравичюс также является автором документального фильма «Барзах» о кадыровской Чечне, который режиссер снимал тайно. О своих фильмах он рассказывал в интервью Радио Свобода.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 217 новых случаев заражения, 5 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 13 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,66%, за две недели – 2,88%, за семь дней – 2,24%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 649 222.
Почти половина фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 107. В Имерети выявили 34 случая заражения, в Гурии – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12, в Аджарии – 10, в Квемо Картли – 10, в Шида Картли – 9, в Кахетии – 8, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 2.
От ковида умерли еще пять пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 756.
Выздоровели 592 человека, их общее число выросло до 1 627 958.
На данный момент в Грузии 4 482 активных случаев коронавируса. Из них 496 (более 11% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 122 человека. 3 986 пациентов лечатся на дому.
Промежуточные выборы в Грузии: в Рустави и Батуми лидируют кандидаты от «Грузинской мечты»
По предварительным данным ЦИК Грузии, после подсчета голосов на всех избирательных участках в Рустави на промежуточных выборах в парламент лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Ираклий Шатакишвили, получивший большинство голосов.
Согласно информации, опубликованной на сайте ЦИК, уже подсчитаны данные со всех избирательных участков в 12-м избирательном округе Рустави, передает Общественный вещатель Грузии.
Предварительные данные ЦИК таковы:
- №34 – «Мамука Тускадзе – За социальную справедливость» Мамука Тускадзе – 2634 голоса (6,952%);
- №41 – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Шатакишвили – 34 333 голоса (90,612%);
- №59 – «Партия единства и развития Грузии» Камал Мурадханов – 923 голоса (2,429%).
На промежуточных выборах в городское собрание Батуми побеждает кандидат от «Грузинской мечты» Рамаз Джинчарадзе.
Предварительные данные по всем 14 избирательным участкам таковы: «Единое национальное движение», Мате Путкарадзе – 3 233 голоса (31%); «Грузинская мечта» – Демократическое движение», Рамаз Джинчарадзе – 7 190 голосов (69%).
Стрельба в центре Тбилиси: два человека убиты, еще пять - ранены
Два человека убиты, еще до пяти ранены после массовой драки и стрельбы в центре Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2».
Случай произошел накануне поздно ночью близ заброшенного бассейна «Лагуна Вере». Стрельбе предшествовала ссора, жители близлежащих домов слышали громкую ругань. Другие детали пока неизвестны.
На месте была мобилизована полиция и бригады скорой помощи. Пострадавшие, точное число которых на данном этапе не известно, госпитализированы в Республиканскую больницу.
МВД начало расследование по статьям 236 и 109 УК Грузии – «незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия» и «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». На данном этапе обвиняемые не задержаны.
На улицах Бучи под Киевом лежат тела десятков убитых мирных жителей
В городе Буча к северо-западу от Киева, который более месяца занимали российские военные, были убиты десятки, возможно - сотни мирных жителей.
Украинские военные заняли город на днях, после стремительного отступления российской армии на север, к белорусской границе. В соцсетях начали появляться фото и видео, на которых видно, что некоторые улицы буквально усеяны телами убитых.
В субботу в городе побывали корреспонденты зарубежных СМИ, в том числе Reuters и AFP. В своих репортажах они подтверждают большое число тел на улицах.
По всей видимости, речь идет о мирных жителях: убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах или же подорвалась на минах. На фото, однако, есть и тела людей со связанными руками. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк предполагает, что их застрелили российские военные.
По словам мэра города, тела около 300 жителей Бучи похоронены в братской могиле.
Российское Минобороны на запрос Reuters не ответило.
Песков: Ургант - патриот, а те, кто хает власть - враги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телевидению прокомментировал высказывания российских деятелей культуры с осуждением российского вторжения в Украину. По словам Пескова, многие из занявших антивоенную позицию «не враги государства». Пресс-секретарь Кремля предположил, что они не поняли смысла происходящего или испугались. «Ведь если ты певец, ты не понимаешь ничего в политике. Если ты певец, ты и не должен понимать про расширение НАТО, ты должен хорошо петь», - сказал Песков.
Он высказался в частности о ведущем юмористической программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иване Урганте как о том, кого «не нужно записывать в пятую колонну» за то, что тот уехал из России сразу после начала вторжения России в Украину.
«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения, он ее, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну», – сказал Песков. «У нас тоже есть такие ястребы, которые считают, что всех надо прямо к ногтю и так далее». По мнению Пескова, к «пятой колонне» не относятся и телеведущие Ксения Собчак с Региной Тодоренко.
По мнению Пескова, среди тех, кто выступает против войны, есть и «враги государства»: «люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных - вот это враги государства и с ними мы будем бороться».
- Иван Ургант с семьей покинул Россию 24 февраля, уехал в Израиль, оставив в своем инстаграме запись: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир, но пресс-служба телеканала не подтверждала информацию о закрытии шоу. Позже Иван Ургант написал, что это отпуск, и он вернется в Россию. Ксения Собчак сегодня заявила, что, по ее сведениям, Иван Ургант вернулся в Москву, а также поделилась слухами, что программу возобновят в ином формате.
Разведка США передала Украине планы российского наступления на Киев
Разведка США передала руководству Украины планы российской операции по наступлению на Киев, что, возможно, сыграло ключевую роль для его отражения в первые дни после февральского российского вторжения. Об этом пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal в большом материале, посвященном российской подготовке к вторжению в Украину и попыткам США предотвратить его - и одновременно помочь Украине подготовиться к нападению.
Как утверждает американское издание, директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января тайно посетил Киев, встретился с Владимиром Зеленским и рассказал ему о планах российских военных. Тогда, как утверждается, разведка США уже знала о том, что главный удар будет нанесен с территории Беларуси через чернобыльскую зону отчуждения. Знала разведка и о планах занять аэропорт в Гостомеле под Киевом и использовать его как плацдарм.
Аэродром действительно был захвачен в первый же день российского вторжения, 24 февраля, путем высадки десанта с вертолетов, а российские войска начали наступление на Киев с севера. Однако украинские военные успели организовать оборону на реке Ирпень и не пустили российскую армию в Киев. Фронт стабилизировался.
Несколько дней назад российские войска начали выходить с территории Киевской области. 2 апреля Минобороны Украины объявило о полном освобождении территории области. В ряде ее населенных пунктов большие разрушения и жертвы. В городе Буча, который более месяца занимали российские военные, журналисты видели десятки тел погибших мирных жителей. Многие из них, как утверждается, подорвались на минах. Есть и кадры с убитыми выстрелом в голову со связанными руками. Пока нет официальных данных о числе жертв.
- В статье Wall Street Journal высказывается предположение, что президент России Владимир Путин ставил целью подчинение Украины на протяжении всего своего правления - 20 лет. В ноябре прошлого года подготовка вторжения вошла в завершающую фазу, и тогда же Соединенные Штаты начали предупреждать Москву о последствиях в виде жестких санкций - сначала за закрытыми дверями, в ходе визита в ноябре в Россию того же Бернса (как утверждается, Путин тогда сказал ему, что Украина «не настоящая страна»), а затем и публично. В статье также говорится о том, как США обсуждали подготовку к возможной войне в Украине с западными союзниками. По информации журналистов, далеко не все союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.
Арахамия: Россия на переговорах согласилась на референдум в Украине
Российская сторона на переговорах с Украиной сняла возражения против проведения в Украине референдума о нейтралитете страны, а также по другим вопросам, кроме вопроса о Крыме. Об этом заявил вечером в воскресенье в эфире национального телевидения руководитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.
По его словам, российская сторона донесла свою позицию на состоявшемся в пятницу в режиме онлайн раунде переговоров. При этом речь пока не идет о письменном официальном ответе. По словам Арахамия, проекты договоренностей о мире сейчас уже в той стадии готовности, что их могли бы обсудить президенты двух стран на личной встрече. Он высказал уверенность, что такая встреча состоится в Турции, однако дата и место пока не определены.
По словам Арахамия, в случае, если на референдуме не будет поддержан нейтральный статус, то есть украинцы выступят за курс на вступление страны в НАТО, возможны будут новые переговоры - или же возобновление боевых действий.
Российская сторона слова украинского представителя пока не комментировала. В предложенном украинской делегацией на недавних переговорах в Стамбуле принципах соглашений говорится, в частности, о том, что Украина готова на нейтральный статус и ограничение своего военного сотрудничества с другими странами в обмен на четкие гарантии безопасности. Об этом, однако, должен пройти референдум, а он возможен только после вывода российских войск на позиции перед вторжением 24 февраля. Кроме того, предлагается «заморозить» статус аннексированного Крыма на 15 лет и в течение этого срока вести о нем переговоры.
В предложениях ничего не говорится о так называемой денацификации и демилитаризации, а также о статусе Донбасса. Решение этих вопросов ранее называлось президентом России Владимиром Путиным целью так называемой спецоперации в Украине.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире российского телевидения в воскресенье заявил, что в Москве надеются, что по итогам «спецоперации» в Украине запретят «проявления националистических идей», а русский язык «восстановит свои позиции». В проекте договоренностей, которые обсуждаются на переговорах, об этом ничего не говорится.
Когда пройдет новый раунд переговоров - не известно. Переговоры идут на фоне продолжающихся боевых действий. После последнего раунда российские войска отступили из Киевской области.
Анатолий Бибилов и Денис Пушилин провели переговоры
В Донецке состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с главой т.н. ДНР Денисом Пушилиным. Во встрече также приняли участие главы МЧС обеих республик Азамат Чочиев и Алексей Кострубицкий.
Денис Пушилин отметил значимость помощи югоосетинского народа для жителей Донбасса: «Еще до признания Донецкой Народной Республики Российской Федерацией было признание братской Республикой Южная Осетия. И это нам позволяло развиваться, в том числе и экономике. Но нас связывает нечто большее, нежели экономические модели, нас связывают действительно братские отношения, нас связывает с Анатолием Ильичом настоящая искренняя дружба.
За этот период у нас действительно была возможность убедиться в теплых искренних намерениях в сложные периоды, сложных ситуациях, в которых мы оказывались по вине украинского режима, по вине сложившихся обстоятельств. Но тем не менее мы находили возможности разрешить эти проблемные моменты, мы находили возможности опереться на братское плечо, двигаться дальше», – цитирует главу ДНР информагентство «Рес».
Он также назвал «неоценимой помощь добровольцев из Южной Осетии, вставших на защиту Донбасса».
В свою очередь, Анатолий Бибилов сказал, что с большим удовольствием всегда посещает «любимую братскую Донецкую Народную Республику». Он добавил, что «Южная Осетия поддерживает президента Российской Федерации в его стремлении положить конец распространению фашизма и нацизма».
«Для нас всех, как и для всех народов, проживающих в Российской Федерации, Россия является исторической Родиной. И эта историческая Родина связывает и Южную Осетию, и Донецкую Народную Республику, и Луганскую Народную Республику, и связывает весь Русский мир. И в этом плане наши стремления абсолютно едины, наше отношение к России непоколебимо», – подчеркнул он.
Гендиректор «Яндекса» уехала из России и ушла с поста
Генеральный директор крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» Елена Бунина покидает должность, – сообщили в субботу агентства со ссылкой на пресс-службу компании.
О причинах ее ухода пресс-служба не сообщила. Однако издание The Bell выяснило, что Бунина приняла решение покинуть Россию и оставить пост директора из-за несогласия с войной. Об этом она сообщила на внутреннем корпоративном форуме. Сообщение цитирует The Bell.
По словам Буниной, начало российского вторжения в Украину застало ее за пределами России – она была в отпуске на Кипре. Оттуда она отправилась в Израиль, где работает в офисе «Яндекса» в Тель-Авиве. «Я не буду возвращаться: не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями», – написала Бунина.
Елена Бунина стала HR-директором «Яндекса» в январе 2011 года, а с декабря 2017-го совмещала эту должность с постом гендиректора. 15 марта на этом посту ее сменил Тигран Худавердян, однако уже не следующий день он ушел в отставку в связи с тем, что был включен в санкционный список ЕС. Бунина осталась гендиректором. Теперь, как сообщается, она официально покинет пост к 15 апреля.
Предварительные данные ЦИК: Рамаз Джинчарадзе побеждает на выборах в батумское сакребуло
По предварительным данным ЦИК Грузии, на промежуточных выборах в сакребуло Батуми побеждает кандидат от «Грузинской мечты» Рамаз Джинчарадзе.
Как сообщила на брифинге в ЦИК официальный представитель ЦИК Натия Иоселиани, предварительные данные по всем 14 избирательным участкам таковы: «Единое национальное движение», Мате Путкарадзе - 3 233 голоса (31%); «Грузинская мечта» – Демократическое движение, Рамаз Джинчарадзе – 7 190 голосов (69%).
Что касается явки, то, по данным ЦИК, сегодня на избирательные участки в Батуми пришли 10 578 избирателей (51,3%).
Литва полностью отказалась от поставок российского газа
Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России. Как сообщает LRT, об этом заявило Министерство энергетики Литвы.
Тем самым, как пояснило ведомство, новое российское требование об оплате за поставки газа в рублях для Литвы не актуально.
Литва стала первой страной ЕС, потреблявшей российский газ и полностью отказавшейся от его поставок.
Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Он был сооружен в 2014 году, базовому судну дали название «Независимость». При необходимости газ в Литву могут перекачивать также из Латвии и Польши.
Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал отказ от российского газа поворотной точкой в энергонезависимости Литвы.
«Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые ныне позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа также сможет», - заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Его цитирует «Украинская правда».
В связи с российским вторжением в Украину Литва активно выступает за усиление давления на Москву, в том числе на введение в Евросоюзе эмбарго на поставки нефти и газа из России. Многие страны ЕС в данный момент не согласны с этой мерой, указывая на то, что, в отличие от Литвы, их экономики во многом зависят от российских поставок.
Живущие в Вене чеченцы приняли участие в акциях против вторжения России в Украину
Представители чеченской диаспоры Австрии продолжают принимать активное участие в акциях против вторжения России в Украину. Сегодня они собрались возле памятника героям Красной армии. Организованная гражданскими активистами, выходцами из Украины акция была посвящена памяти 148 детей, погибших в Украине в результате российского вторжения. Люди принесли к монументу детские коляски и игрушки.
Участники держали плакаты с надписями на разных языках «Россия, ты убила детей!», «От советского антифашизма 1945 до российского фашизма 2022».
Жительница Украины чеченского происхождения, вынужденная оттуда бежать, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии, что вместе со своей украинской подругой и с детьми выбиралась с востока страны из-под обстрелов несколько дней.
«Моих детей я вывезла, а машину подруги обстреляли, я не знаю, что с ней и с детьми. С ними нет связи. Мой брат не может выехать, его не выпустят по законам военного времени. Его дети работают волонтерами в Киеве, готовят еду и помогают тем, кто не может сам ходить в магазин. Эта война очень перекликается с моей юностью. Я была беженкой от российских бомб в Грозном и сейчас я опять бегу от российских бомб. Невозможно привыкнуть к войне. Мы все хотим остановить войну и вернуться в наш дом в Украину», - рассказала украинка.
Другая антивоенная акция была организована австрийской организацией «Vienna goes Europa». Она прошла на площади Прав человека. Двое участников пикета чеченского происхождения рассказали корреспонденту Кавказ.Реалии, что их товарищи поехали в Украину, чтобы принять участие в военных действиях в составе украинской армии. Они сами не смогли отправиться туда из-за отсутствия документов - им пока еще не предоставили статус европейских беженцев, который они просили в Австрии.
- 23 марта В Вене перед посольством Румынии прошел массовый пикет против экстрадиции уроженки Чечни Амины Герихановой, которая вместе с ребенком была задержана по запросу России при попытке покинуть Украину в числе беженцев. По версии российского следствия, Гериханова была причастна к неким незаконным вооруженным формированиям, ее родные считают преследование политическим.
- 24 февраля, в день военного вторжения России в Украину в Вене перед зданием министерства внутренних дел Австрии прошел заявленный украинской диаспорой митинг против военной агрессии России. Активное участие в нем приняли представители чеченской диаспоры и непризнанной Чеченской республики Ичкерии.
Растет число жертв удара по Николаеву. Среди погибших - секретарь главы обладминистрации
Число погибших в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской областной администрации Украины в воскресенье достигло 36 человек.
Удар был нанесен 29 марта, в результате прямого попадания крылатой ракеты, которое попало на видео, часть здания рухнула. Разбор завалов идет до сих пор.
Последним на данный момент из-под завалов извлекли тело секретаря главы областной администрации Виталия Кима. Об этом сообщил сам Ким. Его в момент удара не было в здании. Его рабочий кабинет полностью разрушен.
Ким с начала войны каждый день записывает видео о ситуации в городе и области, его видеозаписи, начинающиеся словами «Добрый вечер, мы из Украины» приобрели большую популярность.
Николаевская администрация стала вторым зданием обладминистрации, после харьковской, подвергшимся прямому удару.
В воскресенье - в отсутствие сообщений о крупных боестолкновениях, за исключением Мариуполя, где продолжаются уличные бои - продолжились ракетные обстрелы тыловых районов Украины. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и аэродрому в Полтаве, по нескольким объектам в городе Днепр. Днем в воскресенье сообщалось об ударе по нефтехранилищу в городе Шепетовка на западе Украины и о ракетном обстреле железнодорожной станции Павлоград неподалеку от Днепра. Сообщается о продолжении переброски как российских, так и украинских сил в Донбасс, где по оценкам ряда комментаторов, в том числе советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские войска попытаются пойти в наступление с целью окружить крупную украинскую группировку.
Явка на промежуточных выборах в Грузии к 17:00 составила 25,8%
Явка на промежуточные выборах в Грузии к 17:00 составила 25,8%. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
В Грузии сегодня, 2 апреля, проходят выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
Всего на выборы к 17:00 по тбилисскому времени пришли 40 287 избирателей. Явка в Батуми составила 40,7%, а в Рустави и Гардабани – 22,8%.
По словам Иоселиани, выборы проходят в спокойной обстановке без серьезных нарушений. Избирательные участки закроются в 20:00.
Право голоса на парламентских выборах 2 апреля имеют 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.
Геологи сообщили о новых трещинах в оползневой зоне в тбилисском районе Вашлиджвари
Геологи говорят о появлении новых трещин на склоне возле дороги, соединяющей тбилисские районы Вашлиджвари и Нуцубидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе распространила в Facebook снимки оползневой зоны. На фото запечатлен обвалившийся грунт.
В комментарии СМИ Годоладзе напомнила, что в прошлом году на укрепительные работы в Вашлиджвари столичные власти потратили почти 6 миллионов лари. Геолог считает, что сегодняшнее положение – следствие непрофессионализма и халатности.
«Оползень находится в динамике, бетонные инъекции не помогли. Я надеялась, что укрепительные работы временно остановят этот процесс, однако, как видно, это не помогло», - сказала Годоладзе журналистам.
В мэрии Тбилиси уже прокомментировали заявление Годоладзе, сообщив, что «в оползневой зоне Вашлиджвари новых трещин не наблюдается». Как поясняют в мэрии, на фото видны трещины, которые в прошлом году были заполнены глиной, однако под воздействием снега и дождя их размыло.
«Это естественный процесс и периодически необходимо заполнение трещин. Оползневая зона находится под постоянным мониторингом, на данном этапе каких-либо никаких изменений она не претерпела», - сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
- Автомобильная дорога в столичном районе Вашлиджвари была перекрыта почти полгода из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров. Их ширина увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.
- Весной 2021 года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ. К концу лета автомобильное движение на улице Мачавариани было полностью восстановлено.
Зеленский не дал прямого ответа про обстрел нефтебазы в Белгороде
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с американским телеканалом Fox News не стал прямо отвечать на вопрос о вероятной причастности украинских военных в обстреле нефтебазы «Роснефти» в Белгороде.
«Я не обсуждаю ни один из моих приказов в качестве главнокомандующего или лидера государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими вооруженных сил Украины и когда они разговаривают со мной», - сказал Зеленский. Fox News отмечает, что беседа президента Украины с телеканалом шла через переводчика.
Отвечая на вопрос, как должна закончиться война, Зеленский подчеркнул, что для его страны приемлемой будет только победа. «Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода», - уточнил президент.
Помимо прочего, Зеленский в очередной раз сказал, что Украина не собирается идти на территориальные уступки в переговорах с Россией. По словам президента, Киев ожидает от ведущих мировых держав, включая США, гарантий безопасности при заключении соглашения о деэскалации с Россией.
Зеленский назвал ошибкой нежелание НАТО принимать в военный союз Украину. «Если мы вступим в НАТО, мы сделаем его намного сильнее. Мы не слабое государство», - подчеркнул Зеленский.
1 апреля на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде случился пожар. Российская сторона утверждает, что по объекту были нанесены авиаудары с двух вертолетов украинских вооруженных сил. Совет нацбезопасности Украины заявил, что Киев не имеет отношения к случившемуся.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении украинскими военными теракта.
CIT: ракета, взорвавшаяся под Белгородом, прилетела из России
Ракета, взорвавшаяся в пятницу, 1 апреля, у села Никольское под Белгородом, прилетела с территории России. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team (CIT).
Расследователи утверждают, что им удалось определить точное место попадания ракеты и по направлению съемки определить, что снаряд прилетел с востока или с северо-востока, то есть с территории России.
Кроме того, в CIT считают, что это была крылатая ракета, которые украинская армия не использует.
Расследователи сомневаются, что вероятный запуск с российской территории был сознательной провокацией. Наиболее вероятна ошибка наведения или сход боеприпаса с траектории, пишет группа в телеграме.
Кроме того, 1 апреля также стало известно о пожаре на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде. Местные власти сообщили, что по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.
Совет нацбезопасности Украины заявил, что Киев не имеет отношения к пожару. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News прямо ответить на вопрос о возможном ударе по российской нефтебазе отказался.
Белгородская область граничит с Украиной. В марте из региона поступали сообщения о взрывах, в частности, в районе села Красный Октябрь. Причиной назвали пожар на складе боеприпасов. В селах Журавлевка и Нехотеевка вблизи границы с Украиной, был введен режим чрезвычайной ситуации. По утверждению властей, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в ДНР
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в т.н. Донецкую народную республику.
«У президента запланирована встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным. Будут обсуждены вопросы взаимодействия для оказания помощи народу Донбасса. Анатолий Бибилов также планирует встретиться с добровольцами и военнослужащими, участвующими в специальной военной операции по денацификации Украины», - отмечает пресс-служба югоосетинского президента.
В поездке Бибиорва сопровождает глава МЧС Азамат Чочиев.
По информации агентства «Рес», из Южной Осетии на Донбасс также отправили 20 тонн гуманитарного груза.
В Киевской области погиб известный украинский фотограф Макс Левин
В Киевской области погиб известный украинский фотограф и документалист Макс Левин. Ему было 40 лет. Об этом сообщают украинские СМИ.
13 марта Левин отправился в район села Гута Межигорская, чтобы задокументировать последствия российского вторжения. Вскоре в этом районе возобновились боевые действия и связь с фотографом прервалась. Его тело нашли 1 апреля.
Левин работал с LB.UA, Reuters, Би-би-си, Associated Press и другими украинскими и международными СМИ. Его фото среди прочих публиковали The Wall Street Journal, The Moscow Time, Vatican news, Радио Свобода.
В середине марта под Киевом погиб один из ведущих журналистов американского телеканала Fox News, оператор и фотограф Пьер Закржевский. По данным МВД Украины, журналист мог попасть под миномётный или артиллерийский огонь российских войск. Независимо эта информация не подтверждена.
23 марта стало известно о гибели в Киеве журналистки российского издания The Insider Оксаны Баулиной. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.
США станут посредниками при передаче советских танков Украине
США станут посредниками при передаче танков советского производства из стран Евросоюза Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.
Собеседник газеты сообщил, что Вашингтон принял решение быть посредником после запроса президента Украины Владимира Зеленского.
По данным источников, поставки танков, которыми умеют управлять украинские военные, начнутся в ближайшее время. Сколько единиц техники будет передано и из каких именно стран, не уточняется. Вооружение позволит украинским военным наносить удары по российским объектам в Донбассе, отмечает The New York Times.
Это первый случай с начала российского вооруженного вторжения на территорию Украины, когда Вашингтон участвует в передаче танков Киеву. СМИ отмечают, что прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы войны, которая длится пять недель и во время которой российская армия атакует украинские военные объекты и города с воздуха.
По данным Минобороны США, после начала боевых действий на территории Украины Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более полутора миллиардов долларов. Всего за время правления президента Соединенных Штатов Джо Байдена Украина получила на оборону более двух миллиардов долларов.
О намерении поставить Украине «более смертоносную помощь» также заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным источников The Times, Украине нужны системы поражения большей дальности, чтобы вытеснить российские войска на востоке страны. При этом операторам этого сложного оборудования нужно время на обучение.
В НАТО ранее подчеркивали, что союзники выступают против дальнейшей эскалации конфликта, но не будут направлять на территорию Украины войска или вводить над страной бесполетную зону, что может грозить прямым столкновением войск НАТО и России.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.
Дорогу через Верхний Ларс закрыли до вечера из-за угрозы схода лавин
Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к КПП «Казбеги» и «Верхний Ларс» на грузино-российской границе, будет запрещено сегодня днем, сообщает Lепартамент автомобильных дорог Грузии.
По данным Национального агентства по защите окружающей среды, из-за повышения температуры увеличился риск схода лавин. В этой связи с 12:00 до 19:00 закрыт будет участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Одновременно движение на отрезке Млета-Гудаури осуществляться в безостановочном режиме. На остальных участках дороги движение свободно.
Премьер Грузии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан. Обращение Гарибашвили размещено на его странице в Facebook.
Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 1 апреля.
«Сердечно поздравляю всех наших сограждан-мусульман с наступлением Рамадана – месяца духовного очищения, прощения и доброты. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия, завершения месяца Рамадан с верой и миром», - говорится в заявлении.
Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.
Согласно исламской традиции, Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. Это произошло, когда в «ночь предопределения» архангел Джабраил (Гавриил в христианской традиции) открыл ему первую суру Корана.
В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники, однако после окончания путешествия они должны поститься положенное время.
Также Рамадан – это время благочестивых дел, когда принято раздавать в общине милостыню и помогать ближним. Рамадан завершается праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который в этом году будет отмечаться 2 мая.
Коронавирус в Грузии: 352 новых случая заражения, 3 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 352 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 17,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 2,03%, за две недели – 3,04%, за семь дней – 2,44%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 649 005.
Половина фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 176. В Имерети выявили 50 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 19, в Квемо Картли – 19, в Гурии – 17, в Кахетии – 29, в Шида Картли – 13, в Аджарии – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 6.
От ковида умерли еще 3 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 751.
Выздоровели 1 070 человек, их общее число выросло до 1 627 366.
На данный момент в Грузии 4 862 активных случая коронавируса. Из них 486 (10% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 129 человек. 4 376 пациентов лечатся на дому.
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Об этом агентству ТАСС сообщил режиссер Николай Лебедев. Он уточнил, что Яковлева давно и тяжело болела.
Александра Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде. В 1987 году закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Яковлева дебютировала в кино в 1979 году. Актриса сыграла роль стюардессы Тамары в фильме «Экипаж» режиссера Александра Митты. Снималась в известных фильмах «Россия молодая», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». В 1993 году выступила режиссером фильма «Паром «Анна Каренина».
В 1993-1997 годах возглавляла комитет по культуре мэрии Калининграда и занимала должность вице-мэра города. В 2016-2021 годах была депутатом горсовета Калининграда.
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