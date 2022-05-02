В Мариуполе обещают поставить памятник пенсионерке с флагом СССР 

В украинском Мариуполе, почти полностью оккупированном российскими войсками, появится памятник пенсионерке с флагом СССР. Об этом сообщил местный политик Константин Иващенко, назначенный главой самопровозглашённой "ДНР" мэром города (Украина его полномочия не признаёт).

Ранее петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что на улицах города появились сто билбордов с изображением пенсионерки. Они установлены в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Приморском, Калининском и Московском районах.

Журналисты отмечают, что плакаты размещены недалеко от госучреждений - в частности, рядом со зданиями правительства Ленобласти, управлений ФСБ и МВД. Тем не менее, по данным "Фонтанки", это частая инициатива, государственные структуры её не оплачивали. Примерная стоимость размещения, по оценке СМИ - около 10 миллионов рублей.

Изображение пенсионерки с красным флагом стало активно использоваться прокремлёвскими СМИ и российскими патриотическими пабликами после того, как в апреле в сети появилось видео, на котором пожилая женщина с флагом СССР вышла встречать украинских военнослужащих на территории Украины, якобы перепутав их с российскими военными. В конце видеоролика она отказывается обменивать красное знамя на продукты, а военные отбирают у неё флаг. Кем, когда и где снято видео - доподлинно неизвестно. Также не известно, как зовут эту пенсионерку, и как она относится к тиражированию её образа в российской пропаганде.