Российские власти Мелитополя в аннексированной части Запорожской области Украины открыли памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову. Офицер был командиром отряда советского спецназа, штурмовавшего дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина в 1979 году. Вскоре после убийства политика началась война, в результате которой погибли до 30 тысяч советских военных и до двух миллионов афганцев.

Бояринов - полковник спецназа, преподаватель элитных Курсов усовершенствования офицерского состава при Высшей школе КГБ. В 1979 году он возглавил группу своих учеников, подготовленных для захвата дворца Амина. Офицер погиб в начале штурма, член его группы Александр Плюснин убил афганского лидера.

Бояринов посмертно был награжден званием Героя Советского Союза. Памятник в Мелитополе российские чиновники объяснили тем, что полковник вырос в посёлке Акимовка рядом с городом.

В июле российские чиновники открыли в городе мемориал ещё одному чекисту-диверсанту, Павлу Судоплатову. Он организовал убийство революционера Льва Троцкого в 1940 году и, как утверждал сам, лично убил лидера Организации украинских националистов Евгения Коновальца в 1938. Судоплатов родился и вырос в Мелитополе.