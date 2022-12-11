Мэр Мелитополя сообщил о гибели российских военных после взрывов

В результате взрывов и пожаров в аннексированном Мелитополе Запорожской области убиты и ранены до 200 российских военных - утверждает мэр Мелитополя Иван Федоров. По его данным, пожары произошли на базах российских войск в разных местах города, об их причине он говорит только намеками. Федоров не находится в городе, оккупированном российскими войсками, и не ссылается ни на какие источники.

Официальных заявлений украинского Генштаба об ударах по Мелитополю пока не было.

Ранее представитель российской администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины загорелась база отдыха «Привал охотника». По предварительным данным, два человека погибли, десять ранены. «Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Врио российского губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что две ракеты HIMARS были сбиты средствами ПВО, четыре достигли цели. Он отметил, что база отдыха полностью разрушена.

Мелитополь находится в нескольких десятках километров от линии фронта.