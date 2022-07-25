В Мьянме казнены четыре оппозиционера

Военные власти Мьянмы привели в исполнение смертный приговор четырем оппозиционным активистам. Приговор был вынесен в январе на закрытом судебном процессе. Все четверо были признаны виновными в антиправительственной деятельности. Эта казнь стала первой в Мьянме с конца 1980-х годов.

Казненные были сторонниками свергнутой лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи: бывший депутат парламента от «Национальной лиги за демократию» и рэп-певец Фио Зейя Тоу и демократический активист Чжо Мин Ю обвинялись в подготовке терактов и государственного переворота. Их апелляции суд не удовлетворил. Двое других казненных - Хла Мио Аун и Аун Тура Зау - были приговорены за убийство женщины, которая, как они утверждали, была информатором хунты.

Государственный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года, когда военные свергли избранное правительство страны под руководством фактического премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В апреле того же года она была приговорена к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции. С тех пор все попытки гражданского повиновения жестко подавлялись военным правительством. ООН фиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране. По данным правозащитников, были убиты не менее 1756 противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы. К казни также были приговорены десятки активистов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение хунты «вопиющим нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность».

Организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном рейтинге признала Мьянму одной из самых неблагополучных в отношении свободы слова стран (176 место из 180).