В Москве горит бизнес-центр «Сетунь Плаза». В здании есть люди

В Москве в офисном центре "Гранд Сетунь Плаза" произошел пожар. Информацию об этом подтвердили в столичном управлении МЧС. О пострадавших пока сообщений не поступало. Из горящего здания эвакуированы более 120 человек.

По словам источника"Интерфакса", люди могут быть заблокированы огнем на верхних этажах здания. Сейчас пожарные ведут поиски 15 сотрудников горящего бизнес-центра, с которыми не удается установить связь. По данным источника ТАСС, на шестом и седьмом этажах здания могут находиться до 20 человек.

Огонь быстро распространяется по зданию из-за высокой доли синтетических материалов в отделке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь быстро распространился с первого по четвертый этажи. Это происходит из-за высокой доли синтетических материалов в отделке.

"Облицовка и утеплитель здания выполнены с применением синтетических устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности. В отделке также много синтетики. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри", - сказал собеседник "Интерфакса".

Пожару присвоен пятый, максимальный ранг сложности.

В тушении участвуют 200 пожарных. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков.

Причины пожара пока неясны. Среди основных версий рассматривается короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. В то же время источник РИА Новости в экстренных службах не исключил поджог.

Бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" расположен рядом со станцией метро "Молодежная" на западе Москвы. Он представляет собой 10-этажное здание. Общая площадь объекта составляет более 70 000 кв. м.