В Москве одобрили установку памятника Андрею Сахарову

В Москве комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника академику, диссиденту и нобелевскому лауреату Андрею Сахарову в сквере у Нескучного сада и здания президиума Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Против установки памятника Сахарову на утвержденной площадке выступал президиум РАН. Там считают, что это место не является достаточно публичным. Глава РАН Александр Сергеев предлагал установить памятник в центре Москвы на проспекте Сахарова. Представители комиссии заявили, что обсуждалось несколько площадок под установку монумента, а итоговый результат является «приемлемым для всех».

Ранее идею установки памятника Сахарову в Москве одобрил президент Владимир Путин. В 2019 году они распорядился организовать торжественные мероприятия, посвященные столетию академика, которое отмечалось в 2021 году.

Именем Сахарова назван проспект в Москве, где в начале 2010-х годов проходили массовые митинги оппозиции. В Москве работает Сахаровский центр, организующий выставки, лекции и другие просветительские проекты, он нередко сталкивается с противодействием властей, был признан НКО-«иностранным агентом». Именем Сахарова также названа премия за защиту прав человека, присуждаемая ежегодно Европарламентом.

В 2021 году Верховный суд России постановил ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций в стране - «Мемориал», которая ранее была признана «иноагентом». Общество было создано в январе 1989 года, а его первым председателем был лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.