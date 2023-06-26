В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим КТО

В Москве и Московской области отменили режим контртеррористической операции, объявленный в субботу в связи с вооружённым мятежом ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Об отмене режима КТО также объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что выпускной бал для московских школьников пройдет 1 июля.

Режим контртеррористической операции предусматривает ряд ограничений, в том числе возможность перекрытия улиц, досмотра транспортных средств.

Собянин успел объявить понедельник выходным днём в Москве, прежде чем стало известно о том, что Пригожин после переговоров с Лукашенко остановил продвижение колонн «Вагнера» к Москве.

В Подмосковье были блокированы три моста через Оку, на въездах в Москву оборудовались укрепления, стояли бронетранспортеры.

Позднее о снятии режима КТО сообщило и правительство Воронежской области.