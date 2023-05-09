В Москве полицейские задержали и избили активиста с флагом Украины

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко не участвовал в рабочем завтраке в Грановитой палате Кремля, который провёл президент России для приехавших в Москву на День Победы лидеров стран СНГ. На это обратили внимание белорусские журналисты. Также, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, Лукашенко, вместо того чтобы пройти пешком несколько сот метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с Владимиром Путиным и другими лидерами, преодолел этот путь на автомобиле.

Вид Лукашенко на трибуне парада был «необычно грустным», а в кулуарах начали распространяться слухи, что он заболел – сообщает Белорусская служба «Свободы». Также, как сообщается, у него была перебинтована правая рука. Никаких официальных подробностей о состоянии его здоровья нет.

На парад 9 мая в Москву приехали семь руководителей государств СНГ – кроме Лукашенко, президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Об их приезде стало известно только накануне. С какими-либо совместными заявлениями они не выступали. Путин в своей речи на параде поблагодарил лидеров, приехавших в Москву.

МИД Украины выступил с заявлением, назвав участие руководителей ряда стран в мероприятиях 9 мая в Москве «аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине».

«Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают того, чтобы их использовал Кремль для участия в фальшивом представлении», – говорится в заявлении.

Ни одна из стран, лидеры которых присутствовали на параде – даже Беларусь – официально не признала российскую аннексию украинских территорий. В то же время они не осудили и действия России и, как правило, воздерживаются в ООН от голосования по вопросам, связанным с войной в Украине.