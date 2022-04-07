На нобелевского лауреата Дмитрия Муратова совершено нападение

На нобелевского лауреата премии мира и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова совершено нападение. Его облили смесью масляной краски с ацетоном в поезде Москва-Самара. Об этом он сообщил изданию «Новая газета. Европа».

Где именно произошел инцидент - не уточняется. В 20 часов 10 минут с Казанского вокзала отходит фирменный поезд «Жигули», вероятнее всего, речь идет о нем. В сообщении «Новой газеты. Европа» уточняется, что отправление поезда задержано. По словам Муратова, нападавший выкрикнул «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

Муратов стал лауреатом премии в октябре 2021 года, совместно с филиппинской журналистской Марией Ресса. Журналисты были награждены за «усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира». В конце марта Муратов заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль с целью выручить средства на помощь украинским беженцам. Он призвал стороны прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших и открыть гуманитарные коридоры.

Ранее редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает выпуск на бумаге, на сайте и в соцсетях. В сообщении издания говорится, что так будет продолжатся «до окончания специальной операции на территории Украины». До этого «Новая газета» получила второе по счету предупреждение Роскомнадзора. После этого у издания могли отозвать лицензию СМИ.

После начала российского вторжения в Украину «Новая газета» оставалась одним из немногих неподконтрольных Кремлю СМИ, которые продолжали работу в России и избежали блокировки. Издание решило соблюдать цензурные ограничения, в частности не употреблять слово «война», а заменять его на «спецоперация» в скобках. При этом газета не перестала писать о событиях в Украине.