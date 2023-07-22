В Москве в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека

Четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком в московском торговом центре «Времена года». Есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Трубу прорвало в торговом центре на Кутузовском проспекте, на одном из этажей. СМИ приводят разные цифры числа получивших ожоги.

По последним данным «Базы», пострадали девять человек. Ранее телеграм-канал сообщал о 50 или 70 пострадавших. Несколько человек госпитализированы.

По утверждению «Базы», несколько этажей торгового центра залиты водой. В здании могут находиться заблокированные посетители. Причина случившегося пока неизвестна.