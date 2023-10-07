В Москве возник стихийный мемориал в память о погибших в Грозе и Харькове

В российской столице к памятнику Лесе Украинке приносят цветы в память о погибших в результате ударов по селу Гроза в Харьковской области Украины и по самому Харькову.

К стихийному мемориалу у памятника приносят желто-синие цветы и мягкие игрушки. О задержаниях не сообщается, пишет в пятницу вечером "Новая газета.Европа".

"Мои друзья сейчас у памятника Лесе. Рассказывают, что в магазине по соседству почти раскуплены желтые и синие цветы. Синие и желтые ленточки тоже кончились. Говорят, люди идут весь день, но коммунальщики, судя по всему, оперативно всё убирают", - написала в телеграм-канале журналистка Юлия Азарова.

Днем 5 октября в селе Гроза в результате ракетного удара по продуктовому магазину и кафе, где проходили поминки военного, погибли более 50 человек, в том числе ребенок. Утром следующего дня российские военные нанесли удар по Харькову. По информации местных властей, были повреждены три дома. Погибли 10-летний мальчик и его бабушка.

Верховный представитель ООН по правам человека направил миссию по сбору данных для исследования обстоятельств ракетного удара по кафе и магазину в селе Гроза. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее резко осудил атаку, заявив, что удары по гражданским объектам запрещены международным правом. В ведомстве Верховного представителя отметили, что обстоятельства удара указывают на то, что его нанесли российские военные, однако это ещё не подтверждено "с абсолютной уверенностью". Миссия ООН намерена опросить свидетелей удара.

Россия в ходе вторжения в Украину не раз подчёркивала, что не наносит намеренных ударов по гражданским объектам.