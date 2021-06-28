В Москве вступили в силу новые правила посещения кафе и ресторанов

Рамзан Кадыров официально заявил о своем участии в выборах главы Чечни. Он будет баллотироваться на четвертый срок от »Единой России», региональное отделение которой в субботу провело конференцию и единогласно поддержало политика.

«Вопрос участия в выборах оставался для меня открытым до последнего момента. Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против. Определяющим для меня стало обращение нашего Национального лидера Владимира Путина, делегатов Всемирного съезда народов ЧР и моих коллег из «ЕР». Я прислушался к воле нашего Президента и общества и дал согласие на участие в выборах», – написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

На официальном сайте чеченского отделения «Единой России» утверждается, что «выдвижение Рамзана Кадырова обоснованно, в первую очередь, результативностью и эффективностью деятельности главы региона».

«Под его руководством восстановлены до уровня передовых в общероссийском показателе все сферы социальной сферы и экономики, здравоохранения и образования, предпринимательства и промышленности, культуры и спорта», – считает председатель чеченского отделения «ЕР» и глава парламента республики Магомед Даудов.

Это заявление противоречит словам Путина, который на последней онлайн-встрече с Кадыровым указал, что обеспеченность социальными объектами, в том числе дошкольными учреждениями, остается в Чечне на уровне ниже среднероссийского. В республике, как заявил президент, также остро стоит вопрос по индивидуальному жилищному строительству, не хватает врачей, остается проблема с безработицей и в целом с уровнем жизни населения.

Политический аналитик Андрей Решетов в комментарии для Кавказ.Реалии отметил, что, несмотря на все особенности в системе управления внутри Чечни и взаимодействия Кадырова с Москвой, глава республики подчеркнуто демонстрирует лояльность Кремлю и встроенность в федеральную вертикаль власти. Именно поэтому он, не являясь секретарем республиканского отделения «Единой России», возглавил ее список и выдвинулся на выборы от этой партии.

«Выдвижение Кадырова именно от «Единой России» прибавит ей очков как внутри республики, так и в целом на Северном Кавказе и в стране. С понижением уровня жизни россиян в обществе нарастает запрос на «сильную руку», на доступного губернатора, который на ходу решает вопросы и коммуницирует с жителями через социальные сети, к которому можно обратиться в мессенджере. И формируемый медиа образ Кадырова этому как раз соответствует», – уточнил собеседник.

Рамзан Кадыров, срок полномочий которого истекает в сентябре, руководит Чечней с февраля 2007 года. Тогда он был назначен Владимиром Путиным, в 2011 году его переназначил Дмитрий Медведев, а в 2017 году Кадыров был избран населением, получив, по официальным данным, почти 98% голосов. Тогда он также выдвигался от «Единой России». Действующий глава Чечни находится у власти дольше любого другого губернатора в России.