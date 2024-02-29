В Москве задержан главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов

В Москве сотрудники Центра «Э» задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Об этом сообщило само издание.

Как говорится в телеграм-канале «Новой», Соколова доставили в полицию для составления административного протокола о «дискредитации» российской армии.

К материалам административного дела приложена экспертиза, проведенная радиочастотным центром. Дело касается одной из публикаций «Новой газеты». Дело рассмотрит Перовский суд, но точное время пока неизвестно, отмечает издание.

Сергей Соколов на протяжении многих лет возглавлял отдел расследований «Новой». Он начал исполнять обязанности главного редактора в сентябре 2023 года после того, как Дмитрий Муратов ушел с должности из-за статуса «иноагента». В ноябре коллектив газеты избрал Соколова на должность главного редактора.