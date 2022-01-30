В Нижнем Новгороде появились плакаты с оскорблениями Игоря Каляпина

В Нижнем Новгороде на дверях подъезда и квартиры 84-летней матери правозащитника Игоря Каляпина неизвестные оставили плакаты с оскорбительными надписями.

Правозащитник опубликовал в фейсбуке фотографии плакатов и скриншот с камеры видеонаблюдения, на которой виден оставивший их человек – его лицо практически полностью закрыто черной медицинской маской. На плакатах написано: «Игорь Каляпин защищает террористов! Позор иностранному агенту», «Игорь Каляпин иностранный агент! Продал Отечество за гранты США и Германии».

В комментарии для Кавказ.Реалии основатель «Комитета против пыток» (включен в реестр «иностранных агентов») и член президентского совета по правам человека связал произошедшее со своими заявлениями по поводу недавнего задержания Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Мусаева была вывезена в Чечню и сейчас - по утверждениям чеченских властей - отбывает административный арест.

«Однозначно можно связывать только с этой историей. У меня никаких других конфликтов нет. Местные, нижегородские, знают, что я в «Комитете против пыток» уже четыре месяца не работаю. Однозначно оттуда [из Чечни] «прилетело» в связи с моими комментариями этого дела, в связи с моими усилиями каким-то образом повлиять на чеченских силовиков и добиться освобождения Мусаевой», – заявил Каляпин в беседе с Кавказ.Реалии.

«Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело [главы Чечни Рамзана] Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает», – прокомментировал Игорь Каляпин надписи на плакатах.

В разговоре с Кавказ.Реалии правозащитник уточнил, что плакаты поздно вечером 29 января заметили его дочь и зять. Они намерены подать заявление в полицию.