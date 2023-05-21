В Нальчике несмотря на запрет провели шествие в День памяти жертв Кавказской войны 

В Нальчике состоялось традиционное шествие в годовщину окончания Кавказской войны – несколько десятков человек прошли по центру города до памятника «Древо жизни». Ранее местные власти отказались согласовать шествие, однако акции не мешали, сообщает издание «Кавказский узел».

Кроме того, по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны в Нальчике состоялся митинг, который посетили несколько сотен человек.

Памятные мероприятия прошли и в Черкесске – там провели митинг, обряд дуа и молебен, на который пришли представители правительства Карачаево-Черкесии. О Дне памяти высказался и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который призвал «обеспечить мир и согласие на древней земле».

Жертв Кавказской войны вспомнили также в Грузии. Как сообщает корреспондент сайта Кавказ.Реалии, в городе Анаклиа по инициативе Черкесского культурного центра прошла встреча у мемориала жертвам черкесскому геноциду. В мероприятии в том числе приняли участие представители диаспоры из Северного Кавказа, Турции, Иордании и местные власти.

Директор Черкесского культурного центра Мераб Чухуа напомнил, что 20 мая 2011 года Грузия стала единственной пока страной, которая признала геноцид черкесского народа.

«Черкесский культурный центр в Тбилиси посвятил этому несколько мероприятий. У нас была одна цель: не только принести соболезнования, но стоять вместе с черкесами. Грузинско-черкесское единство есть спасение не только для грузин и черкесов, но и для всего Кавказа» – сказал Чухуа в разговоре с корреспондентом Кавказ.Реалии.