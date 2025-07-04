В Нальчике совершено нападение на сотрудников ДПС. Один полицейский ранен. Сначала об этом сообщили близкие к силовым ведомствам телеграм-каналы Mash, Shot и Baza. Позднее информацию подтвердил глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков.

По данным Shot, на полицейских напали с ножом на улице Ленина.

Mash и Baza пишут, что нападавших было двое, один из них был убит ответным огнем, второй скрылся.

На опубликованных Shot кадрах видно, как человек с ножом бросается на полицейских, после чего сотрудники открывают огонь. По информации телеграм-канала, оба нападавших — сторонники террористической группировки «Исламское государство».