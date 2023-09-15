В NASA назначен довый директор программы по изучению НЛО

Американское космическое агентство NASA в четверг объявило о назначении нового директора программы по изучению «неопознанных аномальных явлений». В мире широко принято название «неопознанные летающие» объекты, НЛО.

Администратор NASA Билл Нельсон заявил экспертной группе о необходимости собрать большее количество фактов в этой области. К настоящему времени «не обнаружено доказательств внеземного происхождения таких объектов», констатировал руководитель американского космического агентства.

Как сообщает Reuters, Нельсон не стал раскрывать имя руководителя исследовательской программы. Независимая группа экспертов ранее рекомендовала космическому агентству увеличить силы для сбора информации о неопознанных аномальных явлениях и более действенно помогать Пентагону в опознании природы этих явлений.

Правительство США в последние несколько лет несколько раз обнародовало информацию, которую удавалось собрать о НЛО. В прежние времена подобные сведения не вызывали никакой официальной реакции властей. В 2021 года правительство опубликовало доклад, составленный офисом директора Национальной разведки на основе донесений оперативной группы под командованием военно-морских сил, о наблюдениях неопознанных аномальных явлений.

«Миссия NASA - раскрывать тайны непознанного. Что бы мы ни обнаружили, мы намерены информировать общественность о наших открытиях», заявил Нельсон. Он пообещал прозрачность результатов изучения аномальных явлений.