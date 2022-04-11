В регионах юга России «желтый уровень» террористической опасности

Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с письмом, в котором выразила свое недоумение по поводу участившихся в последнее время приглашений людей на «беседы» в СГБ.

«В СГБ РА вызывают тех людей, чья жизнь проходит на глазах у всего народа, людей, которые в самые тяжелые периоды довоенной, военной и поствоенной истории Абхазии всегда защищали интересы нашего общества и по сей день вносят важный вклад в развитие нашего государства. В связи с этим возникает вопрос: какой сигнал дает наше государство обществу, вызывая в СГБ именно этих людей, в чем заключается целесообразность подобной практики с точки зрения обеспечения безопасности нашего государства?», - спрашивает омбудсмен.

В письме омбудсмена, в частности, говорится:

«В последний год участились вызовы людей из гражданского общества в СГБ РА на многочасовые так называемые «беседы». Беспокоит то, что людей вызывают после того, как они публично озвучивают свое мнение по тому или иному вопросу, хотя и не только поэтому. На такие беседы приглашают сотрудников разных организаций. Поводы у сотрудников СГБ, видимо, разные, хотя и не всегда понятные. В последние дни вызывают тех, кто подписал обращение общественности с призывом о прекращении кровопролития на Украине.

Я расцениваю случаи вызовов законопослушных людей на так называемые «беседы» как попытку оказать давление на наших граждан и как угрозу свободе слова и другим свободам в Абхазии.

Абхазский народ хорошо помнит недавнюю историю, когда тоталитарная система под руководством Сталина и Берия уничтожала сначала неугодных этой системе людей, а затем и тех, кто ее обслуживал. Сталинский террор в Абхазии был направлен в первую очередь против образованных людей, против абхазской интеллигенции, что в конечном итоге привело к уничтожению цвета нашей нации. За репрессиями спустя годы неизбежно следовала реабилитация, но к тому времени многих репрессированных уже не было в живых, а чьи-то судьбы были безвозвратно сломлены.

Мы должны помнить о нашей истории, чтобы исключить возможность хотя бы в малейшей степени повторения губительной несправедливости и беззакония тех лет.

Люди из гражданского общества много раз заявляли о своей открытости для общения и готовности обосновывать свою точку зрения и видение по любому вопросу на любых публичных площадках и в закрытых форматах, в том числе с участием сотрудников СГБ. На фоне этой готовности приглашения людей на «беседы» в СГБ нельзя расценить иначе как способ оказания давления с целью ограничить свободу слова в стране.

В связи с вышеизложенным считаю необходимым провести служебную проверку на предмет законности действий сотрудников СГБ, осуществляющих недопустимые для демократического государства фактические допросы законопослушных граждан Абхазии, а также на предмет нарушения прав человека и основных свобод, в частности, прав на свободу убеждений и на свободное их выражение, закрепленных в Конституции РА и международных документах. Необходимо выяснить мотивацию инициаторов подобных перемен, ведущих к созданию нездоровой атмосферы взаимного недоверия в нашей стране».

Омбудсмен выразила надежду на то, что столь вопиющий факт посягательства на права и свободы жителей республики со стороны сотрудников СГБ получит адекватное реагирование в соответствии с абхазской Конституцией, и виновные будут привлечены к ответственности.